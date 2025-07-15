Как и куда применить оставшийся кирпич на даче

После ремонта или строительства на даче всегда остаются остатки стройматериалов. И иногда такого материала, как кирпич, может быть довольно много. Неправильные расчёты при закупке или смена дизайна, а ненужный по итогу кирпич будет портить виду участка или лежать в сарае.







Сдать его обратно не всегда оказывается возможным, а если он при этом будет продолжительное время находиться на улице и быть под воздействием погодных осадков, то очень скоро может просто прийти в негодность.

1. Садовые дорожки из кирпича

2. Прекрасный садовый фонтанчик

3. Детская игровая зона

4. Зонирование участка кирпичом

5. Кашпо из кирпича

6. Оригинальные садовые маркеры

7. Мангальная зона

8. Украшение клумб и цветников

9. Уникальная мебель

Чтобы этого не случилось, необходимо как можно скорее найти ему полезное применение, которое окажется хорошим решением для любого дачного участка.Очень красивый вариантСамая первая из идей, которая может прийти в голову, — это оформление кирпичом садовых дорожек. И правда, этот вариант оптимальный и красивый, а главное надёжный. Красный кирпич будет красиво выделять дорожки, а вариантов его укладки очень много. Из кирпича можно сделать бордюры, оставив уже уложенную плитку на месте, или выполнить тропинки полностью из него. Кирпичи можно положить в виде рисунка ёлочкой или в виде кругового орнамента. Но если кирпич изначально поврежденный, то лучше не экспериментировать и просто положить его в один ровный прямой слой. При этом та сторона, на которой есть сколы, должна быть наверху, так будет смотреться лучше и создастся эффект, будто идешь по старинной мостовой. Сейчас очень модно создавать такие дизайны, где задействованы так называемые ретро-вещи. Кирпич тоже не должен быть исключением, иллюзия старинных дорожек добавляет глубины дизайну и истории всей территории.Полезная идеяПоскольку в целом кирпич очень крепкий материал, которому не страшны перепады температур и если его правильно уложить, то постройки из него будут служить очень долго, то можно и создать у себя на участке небольшой, но привлекательный уличный фонтанчик.Если есть свободный уголок или часть неиспользуемой территории, которую просто нечем занять, такой элемент декора будет как нельзя кстати. Для его создания не потребуется больших вложений, но немного сил и терпения. Для того, чтобы создать фонтанчик, на дно будет нужен камень или шифер, а для стенок фонтан весь имеющийся в хозяйстве кирпич, чем его больше, тем шире простор для фантазии его дизайна. Для создания прочной изоляции, чтобы вода не растекалась во все стороны, будет нужна прочная плёнка и сам насос, что будет качать воду. Они всегда в продаже в любом строительном магазине.ПесочницаЕщё один интересный вариант использования ненужного кирпича — это создания детского уголка из него. Например песочниц, почему бы и нет? Так дети смогут спокойно играть с песком и при этом не разбрасывать его сильно в разные стороны. А сама песочная куча не будет расползаться. Высокие стены такой песочнице совсем без надобности, потому собрать её быстро самому не составит никакого труда. Главное будет надёжно закрепит кирпичи между собой, чтобы те не распались и дети не поранились. Так будет готова красивая и практичная игровая площадка. А её размер может быть при этом совершенно любой, какой необходим и сколько есть доступного ненужного кирпича. Но самое главное — выбрать место, где будет располагаться такая песочница. Чтобы не мучиться потом с созданием навеса или установкой солнечного зонтика, нужно её сразу сделать в тени, иначе от постоянного воздействия солнца летом можно и тепловой удар получить. Это быстро, просто и совсем не потребует больших затрат!ЗонированиеДля того, чтобы разграничить и зонировать территорию участка существуют множество разнообразных способов, но с помощью кирпича это также можно сделать быстро и просто. Из него получаются очень хорошие небольшие бордюры, которые могут украсить клумбы или отмостку дома, облагородить территорию вокруг искусственного водоёмчика или оделить часть территории. Особенно полезными такие бордюры будут для разграничения зоны отдыха и огорода или сада, места для барбекю или хозпостроек. Тут также можно взять старый красный кирпич, он будет смотреться фактурно, а его яркий цвет выгодно выделится на фоне зеленой травы участка. Также он будет крайне полезен, чтобы огородить невысокие грядки, благодаря ему земля во время дождя не будет размываться, и плодородная почва не потеряет своих важных свойств. А уж как именно выкладывать кирпич, дело вкуса, его можно положить ребром, чтобы создать декоративный заборчик, или просто прямо.Клумба в кирпичеИнтересный вариант применения кирпича, особенно, если его не так много, это создание горшков и кашпо. Уже даже звучит оригинально, а смотреться будет ещё лучше, так что самый обычный облицовочный кирпич можно использовать не только в строительных целях, но даже как стильный отдельный элемент декора. В отверстия кирпича нужно будет всего лишь поместить небольшое количество земли и посадить растения, которые не будут требовать много влаги и при этом будут маленькие, потому что пространство внутри всё-таки ограничено. Очень красиво в нём будут смотреться суккуленты, карликовая сансевиерия, а также фиалки и геббиум. Оригинальный вариант, может быть как напольным кашпо в беседке или зоне отдыха, так и отлично будет смотреться в помещении, а столе или подоконнике.Для творческих людейДля любителей рисовать тоже есть практичная идея. Она заключается в создании садовых маркеров из кирпичей. На каждом из них необходимо в интересной форме нарисовать или написать что за культура или растение произрастает на той или иной грядке или в определённом месте на ней, а также на клумбе или просто в саду, и расставить рядом с молодыми саженцами. Так никто не забудет, где что было высажено и можно будет осуществлять правильный и регулярный уход, так необходимый культурам и цветам. Указатели будут выполнены в одном стиле и станут даже милым украшением в саду.Прекрасный мангалИз старого кирпича можно соорудить полноценный мангал или даже зону для барбекю, ведь что может быть лучше, чем поесть свежего поджаренного на огне мяса на даче. Для этих целей вполне подойдёт и старый кирпич от печи, если она уже разобрана. Такой материал будет правильно держат тепло и поможет сделать любое блюдо ещё вкуснее. К тому же кирпич подойдёт и просто для облицовки уже готовой манагльной зоны или облагораживания простого кострища, за которым собирается вся семья. Ни гриль, ни мангал, ни даже самодельная печь, в которой можно будет приготовить прекрасную и ароматную пиццу, можно будет больше не бояться опрокинуть, а также повысится безопасность и огонь не распространится.ЦветникСоздать эффектные и стильные цветники также можно с помощью кирпича. Но тут необходимо подходить деликатно и сделать конструкцию устойчивой, начав с создания прочного каркаса из двух стен, но не очень высоких. А уже после заполнить всё оставшееся между этими стенами пространство плодородной почвой и высадить низкорослые растения. А для большего эффекта многолетники, их можно взять повыше. Очень красиво будут смотреться растения имеющие длинные свисающие побеги, дихондра и вербейник отлично подойдут для этих целей. Такой же цветник можно сделать не обязательно прямым, но и спиралевидным, в нём будут красиво смотреться разнообразные пряные травы.Интересная вещьУличная мебель из кирпича тоже интересный вариант, это может быть как простая скамья, так и полноценный диван и даже столик. Отличным вариантам также будут небольшие пеньки для сидения, которые очень просто сложить самостоятельно, если на создание дивана нет сил. В тени деревьев в жару сидеть на такой мебели сплошное удовольствие. Она будет смотреться экстравагантно и точно станет украшением сада.Украшение участка