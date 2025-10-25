Как приготовить ужин, чтобы не пришлось мыть уйму посуды: 5 простейших рецептов

Мало кому по нраву перемывать большое количество мисок, чашек, столовых приборов после приготовления еды и ужина. Для этого можно попробовать приготовить так называемые «блюда в одной ёмкости», где и основное, к примеру, овощи и мясо, и гарнир готовятся вместе. Это позволит не только сэкономить время, а и нервы при последующей уборке.
1. Лазанья на сковороде
Лазанья. \ Фото: ar.pinterest.com.
Такой вариант блюда подойдет для тех, кто всегда мечтал попробовать лазанью, но не хочет долго возиться с её приготовлением. Ленивый рецепт можно приготовить намного быстрее, а его вкус ничуть не уступает классическому.
Ингредиенты:
• Фарш микс – 505 г;
• Листы лазаньи – 6 шт;
• Овощи мороженные микс – 405 г;
• Паста томатная – 2 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Моцарелла – 155 г;
• Масло подсолнечное;
• Травы, соль, перец.
Лазанья в сковороде. \ Фото: madogdrikke.dk.
Способ приготовления:
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Обжарить фарш в течение пары минут до мягкости;
• Измельчить чеснок;
• Всыпать к фаршу;
• Засыпать овощи;
• Помешивая, жарить ещё десять минут;
• Влить пасту из томатов;
• Сдобрить солью, перцем;
• Влить кипяченую воду, чтобы покрыть овощи;
• Размешать лопаткой;
• Следом выложить фрагменты листов;
• Прижать ложкой, давая окунуться под воду;
• Накрыть крышкой;
• Томить примерно двадцать минут на небольшом огне;
• Снять крышку;
• Натереть сыр и притрусить овощи;
• Снова накрыть;
• Дать настояться, выключив огонь.
2. Тако
Тако. \ Фото: doordash.com.
Мексиканская кухня не только проста в приготовлении, но и славится своими вкусностями.хочется долго стоять у плиты – попробуйте приготовить традиционное тако с курицей и овощами.
Ингредиенты:
• Лепешки – 4 шт;
• Куриное филе копченое – 105 г;
• Перец – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Кукуруза – 105 г;
• Острый перец – половинка;
• Томатная паста – 2 ст.л;
• Сыр твердый – 105 г.
Блюдо мексиканской кухни. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Грудку разделить на кусочки;
• Промыть перец, удалить зёрна;
• Накрошить кабачок палочками;
• Нагреть сковородку с маслом;
• Пару минут прожарить мясо;
• Всыпать овощи;
• Томить четыре-восемь минут на небольшом огне;
• Влить пасту из томатов;
• Следом ввести острый перец;
• Залить кипяченой водой, покрывая овощи;
• Сдобрить солью;
• Снять с огня;
• На одну половинку лепешки добавить начинку;
• На вторую – соус;
• Притрусить сыром;
• Подавать тёплым.
3. Рыбные лодочки
Рыбные лодочки. \ Фото: gardeninthekitchen.com.
Чтобы не убирать гору тарелок, можно попросту готовить в фольге – оптимальный вариант, позволяющий к тому же сформировать удобные порции для всех членов семьи.
Ингредиенты:
• Рыбное филе – 505 г;
• Картошка – 4 шт;
• Сметана – 2 ст.л;
• Сыр твердый – 105 г;
• Специи.
Рыба в фольге. \ Фото: artofit.org.
Способ приготовления:
• Разделить мясо на кусочки;
• Картошку промыть, снять шкурку, нарезать;
• Сформировать емкости из фольги;
• Выложить на противень;
• Положить внутрь кусочек рыбы;
• Сдобрить солью, перцем, травами;
• Следом ввести картошку;
• Смазать сметаной;
• Отправить печься на полчаса при 200 градусах;
• Вытащить;
• Натереть сыр на тёрке;
• Посыпать сверху;
• Печь ещё десять минут до его тягучести.
4. Паста с курицей
Паста с курицей. \ Фото: ckkadsp.com.
Самый популярный ужин – это классическая итальянская паста со сливками и мясом. Мягкая, нежная и ароматная, она готовится быстро, и легко утоляет голод даже у гурманов.
Ингредиенты:
• Филе – 2 шт;
• Макароны – 205 г;
• Сливки жирные – 505 мл;
• Сыр твердый – 55 г;
• Специи.
Лапша с курицей. \ Фото: news.yahoo.com.
Способ приготовления:
• Филе промыть;
• Накрошить;
• Нагреть масло на сковороде;
• Обжарить мясо до золотистости;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Залить кипятком;
• Следом выложить макароны (лучше использовать длинные);
• Вылить следом сливки;
• Накрыть крышкой;
• Уменьшить огонь;
• Томить около пятнадцати минут, периодически помешивая;
• Следить за количеством воды (должна покрывать макароны), периодически её доливая;
• Томить до мягкости;
• Слить жидкость;
• Выложить макароны с мясом на тарелку;
• Сверху натереть сыр.
5. Печеная индейка
Филе индейки. \ Фото: dubaibonjour.com.
Если хочется чего-то сытного, оригинального и полезного – попробуйте приготовить мясо индейки, запеченное с овощами под сырной шапкой. Просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Филе индюшиное – 505 г;
• Сыр твердый – 55 г;
• Картошка – 3 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Фасоль – 105 г;
• Масло оливковое;
• Соль, перец.
Запечённое филе индейки. \ Фото: mealplannerpro.com.
Способ приготовления:
• Промыть мясо;
• Разделить на куски;
• Промыть картошку;
• Накрошить произвольно;
• Промыть овощи;
• Накрошить;
• Форму смазать предварительно маслом;
• Выложить начинку;
• Сдобрить солью;
• Сверху полить маслом;
• Присыпать специями по желанию;
• Печь полчаса при 200 градусах;
• Вытащить;
• Натереть сыр на тёрке;
• Посыпать овощи и мясо;
• Печь ещё десять минут до тягучести сыра.
