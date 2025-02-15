Выращиваем лук на зелень круглый год

Очень часто рачительные хозяева, заготавливающие на всю зиму лук, сталкиваются с массовым появлением пророщенных головок, начиная уже с первого зимнего месяца. Особенно быстро пробуждается репчатый лук при хранении теплым способом — при температуре от +18 до +22°C, например, в условиях городской квартиры или утепленного сарая.

Если собрать все пророщенные луковицы и посадить их в землю, то уже через 2-3 недели можно рассчитывать на урожай сочных витаминных перьев. Зеленый лук — это не только вкусное дополнение к любимым горячим и холодным блюдам, но и универсальный источник витаминов, аминокислот, клетчатки и минералов в холодное время года.Все тонкости посадки лука в домашних условиях на зелень давно освоены опытными садоводами и огородниками. Этот процесс настолько прост, что его по силам освоить даже неопытному растениеводу.Основное преимущество выгонки лука на зелень прямо на подоконнике — использование небольших посадочных контейнеров, высота которых более 5 см. Для того, чтобы луковицы выпустили длинные белые корешки, слой земли должен превышать 3-4 см. А это значит, что вам не потребуется большое количество субстрата.В качестве почвосмеси можно использовать как огородный грунт, так и обычный речной песок. А для обогащения субстрата полезными макро- и микроэлементами в него рекомендуется добавлять древесную и травяную золу, а также каминный пепел и печную сажу. Пепел вносят в почву или песок из расчета 1 столовая ложка с горкой на 1 л субстрата.Головки высаживают вплотную друг к другу, неглубоко погружая их донцем вниз в грунтовую смесь, предварительно увлажненную теплой водой.Оптимальная температура для выгонки лука — от +18 до +20°C. Чтобы ускорить процесс образования листовой массы температуру можно повысить до +24 — +28°C. Помните, что при температуре свыше +30°C зелень лука полностью останавливается в росте.Зеленый лук может выдерживать кратковременное снижение температуры до +1°C, поэтому культуру можно выращивать на подоконнике холодного, но застекленного балкона при плюсовых температурах на улице.Контейнеры с луком на зелень размещают на самом светлом месте в вашей квартиры. Наибольший прирост зелени отмечается при выращивании растений на подоконниках окон, выходящих на южную сторону.Весь уход за посадками заключается в организации полива. Грунт увлажняют по мере того, как он высыхает. Обычно зеленый лук в мини огороде умеренно поливают 1-2 раза в неделю. Избыток воды может спровоцировать развитие корневой гнили растений.После того, как зеленые ростки вырастут свыше 15 см, их можно смело срезать и добавлять в пищу. После первой обрезки вегетативная масса продолжает свой активный прирост. С одной луковицы урожай можно снимать 2-3 раза.Кроме проросших головок лука на посадку можно использовать и лук-севок. А для ускорения процессов пробуждения верхушки севка срезают параллельно к донцу, снимая примерно 2 мм. Естественно, что из семян формируются более тонкие побеги, чем из репчатого лука.Выращивать зелень на подоконнике можно круглый год. А поскольку лук не требует установки источников дополнительного освещения, то именно эту культуру проце всего выгонять на перо в домашних условиях.Хороших вам урожаев листовой зелени в мини огороде этой зимой!