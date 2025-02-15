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Выращиваем лук на зелень круглый год

Очень часто рачительные хозяева, заготавливающие на всю зиму лук, сталкиваются с массовым появлением пророщенных головок, начиная уже с первого зимнего месяца. Особенно быстро пробуждается репчатый лук при хранении теплым способом — при температуре от +18 до +22°C, например, в условиях городской квартиры или утепленного сарая.



Выращиваем лук на зелень круглый год

Если собрать все пророщенные луковицы и посадить их в землю, то уже через 2-3 недели можно рассчитывать на урожай сочных витаминных перьев. Зеленый лук — это не только вкусное дополнение к любимым горячим и холодным блюдам, но и универсальный источник витаминов, аминокислот, клетчатки и минералов в холодное время года.

Выращиваем лук на зелень круглый год

Все тонкости посадки лука в домашних условиях на зелень давно освоены опытными садоводами и огородниками. Этот процесс настолько прост, что его по силам освоить даже неопытному растениеводу.

Выращиваем лук на зелень круглый год

Особенности посадки лука для получения быстрого урожая зелени на подоконнике

Основное преимущество выгонки лука на зелень прямо на подоконнике — использование небольших посадочных контейнеров, высота которых более 5 см. Для того, чтобы луковицы выпустили длинные белые корешки, слой земли должен превышать 3-4 см. А это значит, что вам не потребуется большое количество субстрата.

Выращиваем лук на зелень круглый год

В качестве почвосмеси можно использовать как огородный грунт, так и обычный речной песок. А для обогащения субстрата полезными макро- и микроэлементами в него рекомендуется добавлять древесную и травяную золу, а также каминный пепел и печную сажу. Пепел вносят в почву или песок из расчета 1 столовая ложка с горкой на 1 л субстрата.
Головки высаживают вплотную друг к другу, неглубоко погружая их донцем вниз в грунтовую смесь, предварительно увлажненную теплой водой.

Выращиваем лук на зелень круглый годВыращиваем лук на зелень круглый год

Оптимальная температура для выгонки лука — от +18 до +20°C. Чтобы ускорить процесс образования листовой массы температуру можно повысить до +24 — +28°C. Помните, что при температуре свыше +30°C зелень лука полностью останавливается в росте.
Зеленый лук может выдерживать кратковременное снижение температуры до +1°C, поэтому культуру можно выращивать на подоконнике холодного, но застекленного балкона при плюсовых температурах на улице.
Контейнеры с луком на зелень размещают на самом светлом месте в вашей квартиры. Наибольший прирост зелени отмечается при выращивании растений на подоконниках окон, выходящих на южную сторону.
Весь уход за посадками заключается в организации полива. Грунт увлажняют по мере того, как он высыхает. Обычно зеленый лук в мини огороде умеренно поливают 1-2 раза в неделю. Избыток воды может спровоцировать развитие корневой гнили растений.

Выращиваем лук на зелень круглый год

После того, как зеленые ростки вырастут свыше 15 см, их можно смело срезать и добавлять в пищу. После первой обрезки вегетативная масса продолжает свой активный прирост. С одной луковицы урожай можно снимать 2-3 раза.

Выращиваем лук на зелень круглый год

Кроме проросших головок лука на посадку можно использовать и лук-севок. А для ускорения процессов пробуждения верхушки севка срезают параллельно к донцу, снимая примерно 2 мм. Естественно, что из семян формируются более тонкие побеги, чем из репчатого лука.

Выращиваем лук на зелень круглый год

Выращивать зелень на подоконнике можно круглый год. А поскольку лук не требует установки источников дополнительного освещения, то именно эту культуру проце всего выгонять на перо в домашних условиях.

Выращиваем лук на зелень круглый год

Хороших вам урожаев листовой зелени в мини огороде этой зимой!

Выращиваем лук на зелень круглый год
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Лук
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