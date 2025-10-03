Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Эти великолепные аэроснимки Новой Зеландии принадлежат фотографу Oren Schauble и были сделаны дроном 3D Robotics Solo и камерой GoPro. Сам Орен посетил страну впервые и пробыл там всего четыре дня, однако, по его словам, в Новую Зеландию влюбляешься сразу же, не успев сойти с трапа самолета.



















































