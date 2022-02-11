10 отличных автомобилей, про которые мало кто знает

Jaguar XJ220 – один из незаслуженно забытых суперкаров 1990-х годов.

1. Mercedes-Benz SL 73 AMG (1998-2000)

SL 73 AMG обладал самым объемным двигателем из когда-либо стоявших на легковых Mercedes-Benz.

2. Noble M600 (с 2010)

Британский суперкар Noble M600.

3. Jaguar XJ220 (1992-1994)

Jaguar XJ220 приобрел ужасную репутацию, но сам автомобиль от этого хуже не стал.

4. Aston Martin One-77 (2009-2011)

Aston Martin One-77 – первый суперкар в истории знаменитой британской марки.

5. BMW 850CSi (1992-1996)

BMW 850CSi – автомобиль гран-туризмо, который почти как суперкар.

6. Honda NSX (1990-2005)

Honda NSX выглядит как суперкар, но при этом отлично подходит для повседневного использования.

7. Cizeta V16T (1991-1995)

Cizeta V16T – почти как Lamborghini Diablo, только еще лучше.

8. Vector W8 (1989-1993)

Американский суперкар Vector W8.

«Авиационная» приборная панель суперкара Vector W8.

9. DeTomaso Pantera (1970-1991)

DeTomaso Pantera – автомобиль, ставший популярным на «сером рынке» США в 1980-е.

10. Cisitalia 202 GT (1946-1952)

Cisitalia 202 GT с элегантным алюминиевым кузовом от Pininfarina.