10 отличных автомобилей, про которые мало кто знает

Jaguar XJ220 – один из незаслуженно забытых суперкаров 1990-х годов.
Суперкары всегда считались лучшими автомобилями, которые вобрали в себя передовые технологии. Очень быстрые и зачастую безумно дорогие, эти машины вызывают желание и зависть. Но даже среди них есть свои «аутсайдеры», модели, которые не добились всемирного признания. В обзоре представлены 10 недооцененных автомобилей, которые заслуживают лучшего.
1. Mercedes-Benz SL 73 AMG (1998-2000)
SL 73 AMG обладал самым объемным двигателем из когда-либо стоявших на легковых Mercedes-Benz.
Модель SL 73 AMG может выглядеть как обычный SL-Class, но сходство на этом заканчивается. В 1993 году инженеры Mercedes-Benz создали 6-литровый двигатель V12 для топового седана S600. А в 1999 году специалисты тюнингового подразделения AMG взяли 2-тонный S600 и поставили на него еще больший 7,3-литровый V12 на 525 лошадиных сил. Так появилась модель SL 73. Автомобиль не имел вызывающего внешнего вида (как Lamborghini Diablo), но мог разогнаться до «сотни» за 4,8 секунды. SL 73 выпускался совсем недолго (всего собрали 85 экземпляров), а его силовая установка получила новую жизнь в Pagani Zonda.
2. Noble M600 (с 2010)
Британский суперкар Noble M600.
Британский автопроизводитель Noble выпускает суперкар Noble M600 с 2010 года, но об этой машине все еще мало кто слышал. Не удивительно, ведь каждый год их собирают около 50 экземпляров. Автомобиль получил 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбонаддувами. Но в машине нет таких современных элементов, как антиблокировочная система тормозов и контроль тяги. Как результат, 650 лошадиных сил разгоняют облегченную машину до 100 км/ч всего за 3 секунды, а ее максимальная скорость 362 км/ч. Но эти сухие цифры типичны для многих суперкаров. Зато на гоночном треке Top Gear Noble M600 показал время круга лучше, чем Pagani Zonda F Roadster и Bugatti Veyron 16.4.
3. Jaguar XJ220 (1992-1994)
Jaguar XJ220 приобрел ужасную репутацию, но сам автомобиль от этого хуже не стал.
На британском автосалоне 1988 года компания Jaguar представила великолепный прототип, который должен был стать полноприводным среднемоторным суперкаром с 6,2-литровым двигателем V12 с прогнозируемой максимальной скоростью 220 миль в час (350 км/ч). Но выпуск машины все откладывался и компании пришлось судиться с клиентами, внесшими предоплату за машину. С началом выпуска серийных Jaguar XJ220 в 1992 году стали известны его реальные характеристики и возможности. С твинтурбированным двигателем V6 суперкар разгонялся до 100 км/ч за 3,5 секунды. Но обуздать машину было непросто. Для снижения веса исключили антиблокировочную систему и гидроусилитель руля. Также у машины тугие педали и очень простой салон. Не удивительно, что выпущенные Jaguar XJ220 еще несколько лет пылились на складах у дилеров.
4. Aston Martin One-77 (2009-2011)
Aston Martin One-77 – первый суперкар в истории знаменитой британской марки.
Компания Aston Martin заработала репутацию, создавая отличные спортивные автомобили, но британцы никогда не пытались конкурировать на рынке суперкаров. Модель One-77 стала их первой пробой. Кузов автомобиля сделан из углеродного волокна и оснащался 7,3-литровым двигателем V12 мощностью 760 лошадиных сил. Автомобиль мог разгоняться с нуля до 100 км/ч за 3,7 секунды. Всего было собрано 77 экземпляров Aston Martin One-77.
5. BMW 850CSi (1992-1996)
BMW 850CSi – автомобиль гран-туризмо, который почти как суперкар.
BMW 8-й серии 1989-1999 годов были одними из самых технически продвинутых машин своего времени, но сейчас их мало кто помнит. А ведь топовая версия 850CSi была скорее четырехместным суперкаром, чем спортивным автомобилем. Машина приводилась отлично настроенным 5,6-литровым двигателем V12, развивающим 380 лошадиных сил. Также 850CSi обладала усовершенствованной подвеской и другим аэродинамическим обвесом. От нуля до 100 км/ч BMW 850CSi разгонялась за 6 секунд.
6. Honda NSX (1990-2005)
Honda NSX выглядит как суперкар, но при этом отлично подходит для повседневного использования.
Honda NSX шокировал автомобильный мир, когда была представлена на автосалоне в Чикаго в 1989 году. Обладая потрясающим внешним видом, 270-сильным двигателем V6 в центре и подвеской, усовершенствованной легендой Формулы-1 Айртоном Сенной, Honda NSX была серьезным соперником суперкарам тех лет. Автомобиль получился настолько современным и мощным, что выпускался в течение 15 лет практически без изменений. Тем не менее, Honda NSX не хватало престижа итальянских компаний, и машина никогда не заслужила той известности и уважения, которых заслуживала.
7. Cizeta V16T (1991-1995)
Cizeta V16T – почти как Lamborghini Diablo, только еще лучше.
Суперкар Cizeta V16T сначала назывался Cizeta-Moroder, т.к. итальянской компании оказал финансовую поддержку композитор, продюсер, один из первооткрывателей музыки диско Джорджо Мородер. Модель V16T была спроектирована по образцу Lamborghini Diablo и даже внешний вид суперкара разработал Марчелло Гандини. В машине стоял специально разработанный двигатель V16 мощностью 540 лошадиных сил. К сожалению, автомобиль не прошел жесткие экологические требования США, и американский рынок для Cizeta V16T был закрыт. Других покупателей на столь дорогую машину ($500 тысяч) нашлось немного, всего было собрано 20 машин.
8. Vector W8 (1989-1993)
Американский суперкар Vector W8.
«Авиационная» приборная панель суперкара Vector W8.
Американский суперкар Vector W8 стал модернизацией прототипа W2 1978 года. Это была попытка внедрить аэрокосмические технологии на транспорте и создать «продвинутый» автомобиль, который превзошел бы европейские аналоги.
Среднемоторное купе с кузовом из карбонового волокна и кевлара на алюминиевой раме оснастили твин-турбированным двигателем Chevrolet V8. Салон Vector W8 напоминает кокпит истребителя кучей кнопок и переключателей, мириадами лампочек и большим информационным экраном, на который в режиме реального времени выводится информация обо всем: от скорости машины до давления топлива.
Но сложный и дорогой W8 был обречен с самого начала. Инвесторы обвинили руководителя компании в незаконном присвоении средств, производство остановилось, успев собрать всего 22 экземпляра. Тем не менее, Vector W8 получил особую репутацию и статус культового автомобиля.
9. DeTomaso Pantera (1970-1991)
DeTomaso Pantera – автомобиль, ставший популярным на «сером рынке» США в 1980-е.
DeTomaso Pantera – один из первых среднемоторных спортивных автомобилей, разработанный американцем и построенный в Италии. «Сердцем» машины стал 330-сильный двигатель Ford V8, с которым автомобиль мог потягаться даже с Lamborghini Countach. До 100 км/ч Pantera разгонялась за 5,5 секунд. Машина успешно продавалась несколько лет, пока компания Ford не прекратила свой «эксперимент». Без поддержки автогиганта итальянская фирма DeTomaso осталась почти без заказов.
10. Cisitalia 202 GT (1946-1952)
Cisitalia 202 GT с элегантным алюминиевым кузовом от Pininfarina.
После Второй мировой войны итальянский гонщик Пьеро Дузио организовал собственное автомобильное производство. В отличие от первых Ferrari, ранние Cisitalia стали международной сенсацией. Cisitalia 202 GT 1946 года была революционным спортивным автомобилем, в котором гоночные ноу-хау применили на дорожной машине. Также 202 GT получила очень привлекательный внешний вид. К сожалению, компанию преследовали финансовые неурядицы, а в соседнем городке, Модене, расцветало предприятие Энцо Феррари, в конце-концов устранившее конкурентов. Несмотря на это, Cisitalia 202 GT можно считать первым итальянским суперкаром.
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