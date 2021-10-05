7 самых потрясающих заброшенных замков мира

Самые захватывающие замки со всех уголков планеты!



Причины опустения этих замков разные – война,банкротство или несчастный случа, но объединяет их отнюдь не это. Все эти замки необычайно величественны, и при взгляде на них появляется благоговение перед прошлым.









Замок Баннермана

Хэлсиен Холл

Замок Миранда

Дворец принца Саида-Хасима

Белиц: гигантская больница в Германии

Подгорецкий замок, Украина

Усадьба Храповицкого в Муромцево