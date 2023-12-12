Еда без срока годности: 8 продуктов, которые не портятся годами

Какие продукты могут храниться очень долго.
Соль, свечи и спички - минимальный набор, который обязательно лежит в запасе практически в каждом доме. А все потому, что срок хранения этих вещей практически неограничен, соль не потеряет своих свойств даже десятилетия спустя. В этом обзоре - еще 7 продуктов, которые тоже можно хранить очень долго, так что запросто можно сформировать из них НЗ на черный день.
1. Соль
Обычная соль может храниться десятилетиями.
Соль пригодится в хозяйстве не только как приправа, с ее помощью можно продлить жизнь и другим продуктам. Например, так можно сохранить мясо и рыбу без холодильника достаточно долго.
Важно знать, что обычная каменная соль хранится без временных ограничений, а вот йодированная теряет свойства через 5 лет.
2. Мед
Мед - полезный продукт, который долго не портится.
Мед - богатый источник полезных веществ, продукт, который используют в народной медицине для лечения простудных заболеваний. Хранить его можно очень долго, главное, поместить в стеклянную банку и поставить в темное место, где температура не поднимается выше 20 градусов.
3. Соевый соус
Закрытая бутылка соевого соуса может храниться в холодильнике очень долго.
Соевый соус уже давно полюбился хозяйкам, с ним многие блюда вкуснее - и рис, и мясо маринованное. Если храните нераспечатанную бутылку соуса в холодильнике, то ему ничего не страшно.
4. Сахар
Сахар годен к употреблению и через 30 лет.
Главный секрет длительного хранения сахара - поместить его в плотно закрывающийся контейнер. Даже через годы сладкий продукт можно использовать без опаски.
5. Белый рис
Белый рис - крупа-рекордсмен по долголетию.
Рис - крупа, которая может три десятка лет не терять своих питательных свойств. Чтобы он был пригоден к употреблению, соблюдайте несложные правила хранения - в герметичном контейнере, не пропускающем воздух, и при максимально низкой температуре (можно забросить в морозилку).
Важно помнить, что такой трюк сработает только с белыми зернышками, дикий рис годится для еды только полгода.
6. Фасоль
Фасоль годами не теряет полезных свойств.
Еще один гарнир, который выдержит многолетнее хранение, - фасоль. Главное, чтобы она была сухая. Интересно, что количества протеина с годами в ней не уменьшается, так что все полезные вещества вы получите сполна, когда бы не приготовили блюдо.
7. Сухое молоко
Сухое молоко.
Этот продукт тоже не портится, так что им смело можно запасаться в кризис. Если дела будут идти совсем плохо, всегда можно сварить молочную рисовую кашу.
8. Алкоголь
Крепкие алкогольные напитки можно хранить годами.
Все крепкие алкогольные напитки отлично переносят длительное хранение, так что если у вас остаются начатые бутылки коньяка или водки после банкета, волноваться не следует. Этим напитки прекрасно достоят до следующего раза!
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