Еда без срока годности: 8 продуктов, которые не портятся годами

Какие продукты могут храниться очень долго.

1. Соль

Обычная соль может храниться десятилетиями.

2. Мед

Мед - полезный продукт, который долго не портится.

3. Соевый соус

Закрытая бутылка соевого соуса может храниться в холодильнике очень долго.

4. Сахар

Сахар годен к употреблению и через 30 лет.

5. Белый рис

Белый рис - крупа-рекордсмен по долголетию.

6. Фасоль

Фасоль годами не теряет полезных свойств.

7. Сухое молоко

Сухое молоко.

8. Алкоголь

Крепкие алкогольные напитки можно хранить годами.