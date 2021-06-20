Идеи использования консервных банок

Каждый день в мусорники по всему миру летят миллионы консервных банок. И только единицы людей умудряются экономить на старых жестяных предметах, давая им вторую жизнь.

Немного фантазии, а также краски, салфетки с рисунками, нитки, обрезки ткани или кружева – и у вас в доме появятся новые полезные вещи. Эти маленькие шедевры хенд-мейда позволят сократить расходы и компактней использовать пространство. Возможно, ваши работы будут даже лучше тех, что показаны на фото!

1. Этот органайзер для кухни делается очень просто: несколько банок и доска красятся в один цвет, а затем соединяются между собой. Когда краска высохнет, можно украсить изделие декоративными надписями.



2. Несколько консервных банок, спрей-краска, кружево и искусственные цветы – и у вас получится прекрасный набор для женских безделушек.



3. Просто прикрепите по окружности банки от рыбных консервов прищепки – выйдет очень оригинальная подставка для вазона, которую можно использовать и в качестве подсвечника.



4. И эти жестяные фонарики, в которые помещаются свечки-таблетки, тоже очень просто сделать. Используйте молоток и что-нибудь наподобие металлической трубки, чтобы создать узоры из дырочек. Затем сверху прикрепите к банкам ручки из прочной проволоки.



5. А эти вазоны для сада можно даже не красить – просто прикрепите банки к деревянному основанию.



6. А как вам такой сервиз из жестянок? Используйте старую посуду и любые украшения, которые помогут дешевой основе выглядеть оригинально и роскошно.



7. Этот канцелярский органайзер очень простой в изготовлении и удобный. Консервные банки крепятся к панели из любого прочного материала – у вас дома наверняка найдётся ненужная деревянная доска или кусок гипсокартона.



8. Такой милой винтажной баночкой можно украсить туалетный столик. Постарайтесь оформить её, придерживаясь колорита и стиля интерьера комнаты.



9. Этот органайзер оформлен в технике «декупаж». Сначала покрасьте жестянки в светлый цвет. Затем используйте для оформления салфетки с цветами и ленты. Сверху баночки желательно покрыть акриловым лаком. Изделие можно разместить вертикально в туалете и хранить в нём полотенца.



10. А это ещё один органайзер в технике «декупаж». Для основания используйте предварительно окрашенную банку.



11. Симпатичные вещицы на винтажную свадьбу в стиле «кантри», не правда ли? В них можно поставить бутылки шампанского или положить записки-пожелания для жениха и невесты.



12. Этот милый консервный человечек может украсить ваш сад. Также вполне вероятно, что дети поддержат идею превратить его в скворечник или просто кормушку для птиц.



13. Если вместе с консервными банками хотите выбросить старые джинсы – не спешите. Из ненужных вещей, используя также оборки и нитки, можно сделать такой красивый органайзер.



14. Создать такой органайзер для творчества будет просто, если у вас дома уже есть декор для скрапбукинга.



15. Такие вазоны также оформляются бумагой для скрапбукинга, или просто плотной цветной. Главное – яркие и броские цвета.



16. Если банки покрыть серебряной, медной или золотой краской – вазоны получатся не менее эффектные.



17. Для оформления подсвечников «под старину» можно использовать краски светлых тонов, ленты, ракушки, морские звёзды и остатки украшений.



18. Тем, кто любит рисовать, понравится создавать человечков из жестяных банок.



19. Из консервной банки можно сделать вот такое садовое украшение. Летом в него можно помещать свечи цитронеллы, которые будут отгонять комаров. А зимой цветок легко превращается в кормушку для птиц.



20. Это ещё один винтажный вазон в технике «декупаж». Эффектный последний штрих в оформлении – использование кружева.



21. Очень просто преобразить баночки, используя толстые нитки. Для основания такого органайзера подойдёт крашеный деревянный диск.



22. Эти изысканные подсвечники оформлены бархатистой тканью и мелочами, которые продаются в магазине товаров для шитья.



23. Ещё один кухонный органайзер. Тот, кто его делал, даже не снял с жестянок этикетки – и в этом, согласитесь, что-то есть.



24. Этот канцелярский органайзер напоминает пчелиные соты. Найти в нём нужную вещь будет очень легко!



25. Разместите консервные банки в ящике письменного стола. В них вам будет удобно хранить мелкие предметы.