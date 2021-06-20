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Идеи использования консервных банок

Идеи использования консервных банок

Каждый день в мусорники по всему миру летят миллионы консервных банок. И только единицы людей умудряются экономить на старых жестяных предметах, давая им вторую жизнь. 

Немного фантазии, а также краски, салфетки с рисунками, нитки, обрезки ткани или кружева – и у вас в доме появятся новые полезные вещи. Эти маленькие шедевры хенд-мейда позволят сократить расходы и компактней использовать пространство. Возможно, ваши работы будут даже лучше тех, что показаны на фото!

Идеи использования консервных банок

1. Этот органайзер для кухни делается очень просто: несколько банок и доска красятся в один цвет, а затем соединяются между собой. Когда краска высохнет, можно украсить изделие декоративными надписями.

Идеи использования консервных банок


2. Несколько консервных банок, спрей-краска, кружево и искусственные цветы – и у вас получится прекрасный набор для женских безделушек.

Идеи использования консервных банок


3. Просто прикрепите по окружности банки от рыбных консервов прищепки – выйдет очень оригинальная подставка для вазона, которую можно использовать и в качестве подсвечника.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


4. И эти жестяные фонарики, в которые помещаются свечки-таблетки, тоже очень просто сделать. Используйте молоток и что-нибудь наподобие металлической трубки, чтобы создать узоры из дырочек. Затем сверху прикрепите к банкам ручки из прочной проволоки.

Идеи использования консервных банок


5. А эти вазоны для сада можно даже не красить – просто прикрепите банки к деревянному основанию.

Идеи использования консервных банок


6. А как вам такой сервиз из жестянок? Используйте старую посуду и любые украшения, которые помогут дешевой основе выглядеть оригинально и роскошно.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


7. Этот канцелярский органайзер очень простой в изготовлении и удобный. Консервные банки крепятся к панели из любого прочного материала – у вас дома наверняка найдётся ненужная деревянная доска или кусок гипсокартона.

Идеи использования консервных банок


8. Такой милой винтажной баночкой можно украсить туалетный столик. Постарайтесь оформить её, придерживаясь колорита и стиля интерьера комнаты.

Идеи использования консервных банок


9. Этот органайзер оформлен в технике «декупаж». Сначала покрасьте жестянки в светлый цвет. Затем используйте для оформления салфетки с цветами и ленты. Сверху баночки желательно покрыть акриловым лаком. Изделие можно разместить вертикально в туалете и хранить в нём полотенца.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


10. А это ещё один органайзер в технике «декупаж». Для основания используйте предварительно окрашенную банку.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


11. Симпатичные вещицы на винтажную свадьбу в стиле «кантри», не правда ли? В них можно поставить бутылки шампанского или положить записки-пожелания для жениха и невесты.

Идеи использования консервных банок


12. Этот милый консервный человечек может украсить ваш сад. Также вполне вероятно, что дети поддержат идею превратить его в скворечник или просто кормушку для птиц.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


13. Если вместе с консервными банками хотите выбросить старые джинсы – не спешите. Из ненужных вещей, используя также оборки и нитки, можно сделать такой красивый органайзер.

Идеи использования консервных банок


14. Создать такой органайзер для творчества будет просто, если у вас дома уже есть декор для скрапбукинга.

Идеи использования консервных банок


15. Такие вазоны также оформляются бумагой для скрапбукинга, или просто плотной цветной. Главное – яркие и броские цвета.

Идеи использования консервных банок


16. Если банки покрыть серебряной, медной или золотой краской – вазоны получатся не менее эффектные.

Идеи использования консервных банок


17. Для оформления подсвечников «под старину» можно использовать краски светлых тонов, ленты, ракушки, морские звёзды и остатки украшений.

Идеи использования консервных банок


18. Тем, кто любит рисовать, понравится создавать человечков из жестяных банок.

Идеи использования консервных банок

 

Идеи использования консервных банок


19. Из консервной банки можно сделать вот такое садовое украшение. Летом в него можно помещать свечи цитронеллы, которые будут отгонять комаров. А зимой цветок легко превращается в кормушку для птиц.

Идеи использования консервных банок


20. Это ещё один винтажный вазон в технике «декупаж». Эффектный последний штрих в оформлении – использование кружева.

Идеи использования консервных банок


21. Очень просто преобразить баночки, используя толстые нитки. Для основания такого органайзера подойдёт крашеный деревянный диск.

Идеи использования консервных банок


22. Эти изысканные подсвечники оформлены бархатистой тканью и мелочами, которые продаются в магазине товаров для шитья.

Идеи использования консервных банок


23. Ещё один кухонный органайзер. Тот, кто его делал, даже не снял с жестянок этикетки – и в этом, согласитесь, что-то есть.

Идеи использования консервных банок


24. Этот канцелярский органайзер напоминает пчелиные соты. Найти в нём нужную вещь будет очень легко!

Идеи использования консервных банок


25. Разместите консервные банки в ящике письменного стола. В них вам будет удобно хранить мелкие предметы.

Идеи использования консервных банок

 

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