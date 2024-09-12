Кто из звезд основательно поправился и изменился до неузнаваемости, и Как они выглядят в наши дни

Голливудские звезды такие же люди, как и все остальные. Но и даже у суперзвезд не всегда хватает времени сохранять свой внешний вид для поклонников, они меняются до неузнаваемости. Многие из них набрали вес после беременности, некоторые склонны к полноте с детства, а кого-то просто устраивают пышные формы.
Мэттью Перри
Мэттью Перри поправился до неузнаваемости. Фото:https://tsn.ua
Поклонников канадско-американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в телесериале "Друзья", поразил его внешний вид. Он изменился до неузнаваемости, набрав много лишних килограмм. Кроме этого, он поседел, а небрежная одежда только подчеркивает его полноту.
У 50-летнего актера большой живот и заплывшее лицо, неряшливый внешний вид, поэтому он выглядит старше своего возраста. Оказывается, на внешности Перри отразились результаты лечения от наркозависимости и борьбы с депрессией. При этом не осталось бесследным расставание актера со своей возлюбленной 28-летней Молли Хервиц, роман с которой продлился около двух лет.
Нелли Фуртадо
Нелли Фуртадо удивила публику своим внешним видом. Фото:https://tsn.ua
В 2000-х годах популярной стала канадско-португальская певица Нелли Фуртадо со своей композицией I'm like a bird, которую пел весь мир. Девушка поражала своей хрупкой фигурой, свободно двигаясь по сцене в обтягивающем топе и джинсах с низкой посадкой. Вскоре певица перестала появляться на большой сцене.
Это произошло после свадьбы Нелли со звукорежиссером Демисио Кастельона. Многие решили, что певица нашла свое счастье в семейной жизни, поэтому сделала перерыв в своей песенной карьере. Однако через 10 лет Нелли Фуртадо появилась на красной дорожке и удивила своим внешним видом.
Поклонники не узнали певицу, ведь она изменилась до неузнаваемости, набрав лишних 20 килограммов веса. Многие предполагают, что причина странного внешнего вида Нелли кроется в бракоразводном процессе, который произошел у певицы с ее супругом Демисио Кастельоном.
На первом после длительного перерыва концерте, который певица дала в Нью–Йорке, она шокировала публике пышными формами, которые подчеркивал белый обтягивающий фигуру комбинезон.
Кристина Агилера
Стройность поп-дивы исчезла. Фото:https://tsn.ua
Недавно звезду Голливуда можно было увидеть на страницах журнала HEALTH. В Кристине Агилере невозможно было узнать ту хрупкую и сексапильную певицу, которая покорила весь мир. Публику удивили ее пышные формы. Ее стройность исчезла, из-за чего поп-дива выглядит гораздо старше своих лет.
В интервью журналистам Кристина призналась, что никогда не хотела быть худой. После взлета карьеры звезда поправилась на 30 килограмм. Однако это ее совершенно не смущает, а наоборот, она чувствует себя более комфортно.
Ходят слухи, что для поддержания себя в форме голливудские актрисы принимают какие-то чудодейственные препараты, которые не позволяют набирать лишний вес. Стоит лишь отказаться от приема таких таблеток, как сразу формы меняются. Это произошло и с Кристиной Агилерой. На ее внешности сказались и многочисленные пластические операции, которые сделали певицу совершенно другим человеком.
Кирстен Данст
Кирстен Данст перестала ограничивать себя в еде. Фото:https://tsn.ua
Кирстен Данст стала известной благодаря роли Мэри Джейн Уотсон в фильме «Человек-паук». Тогда девушка была стройная и подтянутая. Чтобы поддерживать фигуру в форме, актриса придерживалась особого режима питания, который сегодня очень популярен в Голливуде.
Однако перед рождением своего первенца звезда перестала придерживаться диеты и не ограничивала себя в еде. В результате актриса поправилась на несколько килограммов. Однако после родов Кирстен Данст располнела еще больше и внешний вид перестал ее устраивать. Сегодня звезда Голливуда занялась спортом, пересмотрела систему питания, чтобы как можно быстрее вернуть себя в форму.
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер поправился на 272 килограмма. Фото:https://tsn.ua
Голливудский актер Брендан Фрейзер, известный своими ролями в «Мумии», «Джорджа из джунглей», в девяностые годы считался секс-символов Америки. Он отличался стройной подтянутой фигурой, харизматичной красотой, поэтому он часто играл в различных фильмах романтические роли.
Женщины влюблялись в голубоглазого красавца Брендана, а мужчины завидовали его спортивному телу и старались подражать ему. Голливудская звезда отличался не только красотой, но и огромным талантом, поэтому был востребован во всех жанрах кинематографа: экшене, драме, комедии.
Однако внезапно актер пропал с киноэкранов. На это были свои причины. Брендан Фрейзер переживал разрыв отношений со своей супругой – актрисой Эфтон Смит. Семья развелась после 9 лет супружеской жизни. Актер вынужден был платить алименты на троих сыновей. Кроме того, у Брендана начались проблемы со здоровьем, поэтому практически до 2015 года он вынужден был лечиться в больницах.
Брендан Фрейзер изменился. Фото:https://tsn.ua
В результате Брендан Фрейзер совершенно изменился. На фоне лечения он поправился до неузнаваемости, что сказалось на его карьере. Поэтому когда актеру предложили роль в киноленте «Кит» режиссера Даррена Аронофски, он поправился на 272 килограмма.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии