Бытовые лайфхаки на каждый день

Бытовые дела часто отнимают у нас уйму времени. Причем чаще всего какие-то небольшие затруднения приводят к большим проблемам. Руки опускаются, и не хочется совсем ничего делать. На этот случай очень важно знать ряд бытовых хитростей на все случаи жизни. Ведь именно они способны спасти вас от выгорания.

Если знать, как справиться с той или иной сложностью, можно не переживать, что что-то пойдет не так. Так что вооружайтесь вашими блокнотами и записывайте нашу сегодняшнюю порцию бытовых хитростей.

1. Чистим чеснок, не отвлекаясь от готовки


Микроволновка поможет быстро почистить чеснок.

Есть такие мелочи в кулинарии, которые доставляют немало хлопот. Например, очистка чеснока. Казалось бы, мелочь, но когда его для блюда нужно много, а время поджимает, это может стать настоящей проблемой. Вот тут-то и поможет лайфхак от нас.

Если вам нужно быстро почистить большое количество чеснока, просто следуйте нашей инструкции. Для начала разделите чеснок на зубчики. После чего отправьте их в микроволновку. Достаточно семи секунд, чтобы чеснок стал более мягким, а шелуха сама слезла с него. Вот так просто и быстро вы сможете почистить нужное количество чеснока.

2. Быстрая нарезка сухофруктов


Сливочное масло облегчит процесс нарезки сухофруктов.

Сухофрукты очень полезны. Их можно использовать не только для выпечки, но и для ряда горячих блюд. Однако многие почему-то упорно от них отказываются. И мы выяснили почему. Оказывается, все дело в нарезке сухофруктов. Мало того, что резать их неудобно, так еще и нож начинает прилипать к ним, что затрудняет нарезку.
В итоге проще отказаться от них вовсе, чем мучиться каждый раз.

К счастью, мы точно знаем, как решить эту проблему. А значит, вам больше не придется отказываться от блюд с сухофруктами. Итак, несли вам нужно нарезать много сухофруктов, то предварительно стоит подготовить нож к нарезке. Для этого смажьте нож небольшим количеством сливочного масла. Поверьте, это действие позволит без труда нарезать большое количество сухофруктов.

3. Готовим выпечку без яиц


Банан легко заменит два яйца в рецепте выпечки.

Сложно представить выпечку, приготовленную без муки. Однако отсутствие яиц также вызывает затруднение у многих хозяюшек. А ведь это вовсе не повод отказываться от выпечки. Яйца без труда можно заменить, если знать чем.

Если в вашем холодильнике закончились яйца, а планы на домашнюю выпечку не выходят из головы, не стоит расстраиваться. Просто возьмите банан. Именно он без труда заменит в рецепте яйца. Если по рецепту необходимо добавить два яйца, то смело берите целый банан. Его нужно почистить, размять вилкой и отправить в блендер. После чего смело добавляйте смесь в тесто. Банан не только без труда заменит яйца по своим свойствам, но и придаст сладость блюду.

4. Лед в микроволновке


Лед поможет разогреть блюдо.

Многие из нас готовят сразу на несколько дней. Вот только беда в том, что при разогревании в микроволновке пища чаще всего становится суховатой и не такой вкусной. Можно, конечно, греть блюдо в посуде, в которой оно готовилось. Но стоит ли греть кастрюлю супа, если нужна лишь одна тарелка?

Конечно же, нет. Неспроста же люди придумали микроволновки. Вот только о секретах ее использования никто не предупредил. Если вы хотите, чтобы блюдо сохранило сочность и вкус, просто отправьте в микроволновку пару кубиков льда. Прямо вместе с тарелкой. Тогда ваше блюда не станет пересушенным. Проверено.

5. Муку отправляем в морозилку


Муку следует хранить в морозилке.

Сегодня мы много говорили о выпечке. А ведь главным ее компонентом является мука. Удивительно, сколько людей хранят ее неправильно. А потом удивляются то жучкам в муке, то испорченному вкусу блюда. А ведь секрет очень прост.

Если вы хотите, чтобы ваша мука всегда была свежей, просто пересыпьте ее в герметичный контейнер и отправьте в морозилку. Именно там она будет храниться лучше всего. Во-первых, замороженная мука дольше останется свежей. Во-вторых, там точно не заведутся жучки. Ну и самое главное: замороженная мука не будет давать горьковатый привкус, который появляется от залежалой муки.

