Бытовые лайфхаки на каждый день

Бытовые дела часто отнимают у нас уйму времени. Причем чаще всего какие-то небольшие затруднения приводят к большим проблемам. Руки опускаются, и не хочется совсем ничего делать. На этот случай очень важно знать ряд бытовых хитростей на все случаи жизни. Ведь именно они способны спасти вас от выгорания.

1. Чистим чеснок, не отвлекаясь от готовки

2. Быстрая нарезка сухофруктов

3. Готовим выпечку без яиц

4. Лед в микроволновке

5. Муку отправляем в морозилку

Если знать, как справиться с той или иной сложностью, можно не переживать, что что-то пойдет не так. Так что вооружайтесь вашими блокнотами и записывайте нашу сегодняшнюю порцию бытовых хитростей.Микроволновка поможет быстро почистить чеснок.Есть такие мелочи в кулинарии, которые доставляют немало хлопот. Например, очистка чеснока. Казалось бы, мелочь, но когда его для блюда нужно много, а время поджимает, это может стать настоящей проблемой. Вот тут-то и поможет лайфхак от нас.Если вам нужно быстро почистить большое количество чеснока, просто следуйте нашей инструкции. Для начала разделите чеснок на зубчики. После чего отправьте их в микроволновку. Достаточно семи секунд, чтобы чеснок стал более мягким, а шелуха сама слезла с него. Вот так просто и быстро вы сможете почистить нужное количество чеснока.Сливочное масло облегчит процесс нарезки сухофруктов.Сухофрукты очень полезны. Их можно использовать не только для выпечки, но и для ряда горячих блюд. Однако многие почему-то упорно от них отказываются. И мы выяснили почему. Оказывается, все дело в нарезке сухофруктов. Мало того, что резать их неудобно, так еще и нож начинает прилипать к ним, что затрудняет нарезку.В итоге проще отказаться от них вовсе, чем мучиться каждый раз.К счастью, мы точно знаем, как решить эту проблему. А значит, вам больше не придется отказываться от блюд с сухофруктами. Итак, несли вам нужно нарезать много сухофруктов, то предварительно стоит подготовить нож к нарезке. Для этого смажьте нож небольшим количеством сливочного масла. Поверьте, это действие позволит без труда нарезать большое количество сухофруктов.Банан легко заменит два яйца в рецепте выпечки.Сложно представить выпечку, приготовленную без муки. Однако отсутствие яиц также вызывает затруднение у многих хозяюшек. А ведь это вовсе не повод отказываться от выпечки. Яйца без труда можно заменить, если знать чем.Если в вашем холодильнике закончились яйца, а планы на домашнюю выпечку не выходят из головы, не стоит расстраиваться. Просто возьмите банан. Именно он без труда заменит в рецепте яйца. Если по рецепту необходимо добавить два яйца, то смело берите целый банан. Его нужно почистить, размять вилкой и отправить в блендер. После чего смело добавляйте смесь в тесто. Банан не только без труда заменит яйца по своим свойствам, но и придаст сладость блюду.Лед поможет разогреть блюдо.Многие из нас готовят сразу на несколько дней. Вот только беда в том, что при разогревании в микроволновке пища чаще всего становится суховатой и не такой вкусной. Можно, конечно, греть блюдо в посуде, в которой оно готовилось. Но стоит ли греть кастрюлю супа, если нужна лишь одна тарелка?Конечно же, нет. Неспроста же люди придумали микроволновки. Вот только о секретах ее использования никто не предупредил. Если вы хотите, чтобы блюдо сохранило сочность и вкус, просто отправьте в микроволновку пару кубиков льда. Прямо вместе с тарелкой. Тогда ваше блюда не станет пересушенным. Проверено.Муку следует хранить в морозилке.Сегодня мы много говорили о выпечке. А ведь главным ее компонентом является мука. Удивительно, сколько людей хранят ее неправильно. А потом удивляются то жучкам в муке, то испорченному вкусу блюда. А ведь секрет очень прост.Если вы хотите, чтобы ваша мука всегда была свежей, просто пересыпьте ее в герметичный контейнер и отправьте в морозилку. Именно там она будет храниться лучше всего. Во-первых, замороженная мука дольше останется свежей. Во-вторых, там точно не заведутся жучки. Ну и самое главное: замороженная мука не будет давать горьковатый привкус, который появляется от залежалой муки.