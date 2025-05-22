Какие странные консервы можно было встретить на прилавках советских магазинов

Двадцать первый век может похвастаться огромным разнообразием полуфабрикатов и консервов (в том числе деликатесов и экзотики) на полках супермаркетов, среди которых встречаются как зарубежные изыски, так и местного производства. Однако и в Советском Союзе можно было отыскать довольно-таки необычные консервы на любой вкус и кошелёк, пользующиеся огромным спросом у граждан.
1. Консервированная вода
Консервированная питьевая вода. \ Фото: image2.thematicnews.com.
Казалось бы, современного человека уже ничем не удивить, но не тут-то было. Оказывается, в мире существуют такие вещи, которые буквально заставляют лезть глаза на лоб, вызывая недоумение. Впрочем, консервированная вода в жестяных банках – именно тот случай, повергающий в шок поколение двадцать первого века. Согласитесь, мало кому вообще придёт в голову закатать воду в банки по принципу консервов. Однако в советские времена эта практика была очень популярной и распространённой, да и товар пользовался бешеным спросом, особенно у проводников, моряков и туристов. Почему? Да потому что такие консервы, по сути, имели неограниченный срок годности, их удобно было брать с собой и в случае непредвиденных ситуаций – использовать по назначению.
Что уж говорить, а Советский Союз умел удивлять. \ Фото: image1.thematicnews.com.
Храниться консервированная вода могла в самых жёстких условиях от минус тридцати до плюс шести десяти пяти градусов. Поэтому жестянки с их содержимым внутри, достаточно легко выдерживали как суровые зимы, так и знойные сезоны с палящим солнцем. В чём же секрет «бессрочности» такой воды?, а в качестве консерванта – использовалась аскорбиновая кислота. Как только технологический процесс был завершён, воду разливали по таре и отправлял на склады для специальных нужд, а также на полки магазинов.
2. Консервированная свекла
Консервированная свекла. \ Фото: bing.com.
В Советском Союзе помимо кабачковой и баклажанной икры была и консервированная свекла, которая, кстати, мгновенно разлеталась с магазинных полок. Хозяйки с удовольствием покупали как маринованный вариант, нарезанный кусочками, так и икру. Первый использовали для приготовления борщей, супов, салатов, овощных рагу и в качестве гарнира к мясным блюдам. А вот икорку подавали в качестве закуски, намазывая на свежие или подсушенные ломтики хлеба, сдавливая ароматной зеленью, зелёным луком или парой зубчиков мелко нарезанного чеснока. Такие бутерброды шли на ура, особенно с первыми блюдами. Подавали их также вприкуску под горячую картошку в мундирах или пюре. Что уж говорить, а пальчики оближешь, поскольку это было действительно очень вкусно.
3. Консервированные первые блюда
Консервированные первые блюда также пользовались огромной популярностью в советские времена. \ Фото: bing.com.
В наши дни на полках магазинов можно встретить энное количество заправок, супов и борщей быстрого приготовления, как правило, в пакетированном (зачастую) сухом формате. А вот в СССР первые блюда закатывали в полулитровые стеклянные банки. Производитель предлагал огромный ассортимент, так что даже самые придирчивые и прихотливые хозяйки не могли устоять перед выбором. Среди самых популярных закаток, были борщи: мясные, вегетарианские; со свежей капустой и томатной пастой; с квашеной капустой, а также с фасолью. Впрочем, щи также нравились многим гражданам, поэтому их охотно скупали чуть ли не в первую очередь. Мясные, со свежей капустой, с квашеной, со шпинатом, ревенем, щавелем – на любой вкус и кошелёк. С таким разнообразием, голодным точно никто не остался.
Супы также были на любой вкус. \ Фото: google.com.
Что же касается супов, то и здесь производитель баловал потребителя разными вариантами. Был и рассольник, и овощной супчик с мясом, и рисовый с фаршем крупного помола, и с фасолью, да и фрикадельки в бульоне также можно было встретить на полках магазинов. Такой формат первых блюд был весьма удобен, особенно для занятого населения страны, когда времени на готовку практически не осталось, а вкусно и сытно поесть всегда хотелось.
4. Консервированные вторые блюда, в том числе котлеты и другие мясные полуфабрикаты
На полках магазинов можно было отыскать даже солянку. \ Фото: pinterest.com.
Что уж говорить, а советский производитель приятно удивлял по тем временам, предлагая народу уйму разнообразных вариантов вторых блюд, в том числе и мясных в формате консервов. На прилавках магазинов можно было встретить закатки с фаршированными перцами, солянкой, овощными и мясными смесями, кашами с добавлением фарша, овощей или бобовых; макаронами и картофелем.
Фаршированный перец. \ Фото: cdni.russiatoday.com.
Но всё это меркло на фоне консервированных котлет. Для современного поколения подобный изыск может показаться слегка странным, а для советского народа – это был отличный вариант сэкономить время. Рынок предлагал котлеты из свинины и говядины, как с добавлением риса, так и без. Огромной популярностью пользовались и голубцы, а также фаршированные перцы. Впрочем, ростбиф и бефстроганов так же не застаивались на полках. Были котлеты с овощной поджаркой в томатном соусе, которые запросто можно было подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром.
5. Консервированные морские огурцы
На полках советский магазинов был и такой изыск - консервированные морские огурцы. \ Фото: cdni.russiatoday.com.
Что касается экзотики, то здесь на первом месте – голотурии (они же – морские огурцы), которые, в отличие от других разновидностей консервов, были далеко не какому по карману, хотя спрос на них был ого-го-го. Как правило, основные поставки шли с Камчатки, а также других холодных морей, где, собственно говоря, эти моллюски и добывались. Впрочем, консервы из голотурий пользовались популярностью не только на родине, а и за её пределами, поэтому консервы экспортировались и в другие страны, согласно Варшавскому договору.
Консервированные голотурии. \ Фото: geoglob.ru.
Так что же в них такого особенного и с чем связан ажиотаж? Всё дело в том, что морские огурцы – самый настоящий источник белка, витаминов и минералов. Ко всему прочему, в них содержится минимальное количество жира, что весьма полезно для организма и здоровья в целом. И если верить некоторым источникам, то в морских огурцах содержится огромное количество антиоксидантов, оказывающих благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему и не только.
В советские времена морские огурцы считались самым настоящим деликатесом и были не всем по карману. \ Фото: google.com.
А теперь поговорим о вкусовых качествах. Голотурии обладают специфическим вкусом, который варьируется от мягко до яркого насыщенного в зависимости от способа и степени консервации. В советские времена морские огурцы консервировались с добавлением соли, уксуса или же маринада, приготовленного с добавлением всевозможных специй. Как правило, голотурии подавались в виде закуски к алкогольным напиткам. Иногда из них готовили салаты или же подавали с гарниром. Консервы были популярны среди советских граждан, особенно всех тех, кто любил экзотику и отдавал предпочтение неоригинальным и необычным блюдам. Прежде всего морские огурцы ценились за специфический вкус и необычную текстуру, а также за их полезные свойства. Однако позволить себе такие консервы могли далеко не все люди, поскольку добыча и производство голотурий было весьма затратным, соответственно, цена – кусачей. Поэтому они считались деликатесом, который покупался в основном по праздникам, торжествам или особому случаю.
6. Консервированная морская капуста
Также на прилавках советских гастрономов можно было встретить и консервированную морскую капусту. \ Фото: bp.blogspot.com.
Ещё одной популярной разновидностью консервов была морская капуста, которую можно было встретить на прилавках гастрономов и магазинов. Ламинарии (водоросли) могли похвастаться не только полезными свойствами, а и необычной текстурой со специфическим солоновато-йодированным вкусом. Морскую капусту частенько использовали в качестве закуски или самостоятельного блюда, а также готовили из неё супы, борщи, гарниры, салаты, подавали с мясом, рыбой, картофелем, макаронами, овощами и даже бутербродами. Водоросли пользовались спросом по нескольким причинам. Во-первых, они были доступны по цене, поэтому позволить их могли даже простые граждане, поскольку производство было не особо затратным. Во-вторых, морская капуста по сей день считается продуктом с высокой питательной ценностью и полезными свойствами. В-третьих, она богата йодом, минералами, антиоксидантами, витаминами, клетчаткой и белками, а это в свою очередь оказывает положительное влияние на пищеварение и здоровье организма в целом, в том числе и на сердечно-сосудистую систему.
P.S.
Советский производитель предлагал огромный и разнообразный выбор консервов. \ Фото: google.com.
Прошёл не один десяток лет с распада Советского Союза, а ностальгия всё ещё даёт о себе знать. Многие люди по сей день вспоминают то время, с теплом отзываясь о нём. И несмотря на то, что в какой-то период в стране был дефицит товара, тем не менее, отечественный производитель уже тогда не стоял на месте и радовал своих граждан довольно-таки обширным ассортиментом полуфабрикатов. К сожалению, некоторые из них не найти в современных магазинах на полках, а вот большинство из них по сей день продаются на прилавках супермаркетов. Те же супы, борщи, каши и морская капуста, пусть и в другом формате.
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