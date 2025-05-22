Какие странные консервы можно было встретить на прилавках советских магазинов

1. Консервированная вода

Консервированная питьевая вода. \ Фото: image2.thematicnews.com.

Что уж говорить, а Советский Союз умел удивлять. \ Фото: image1.thematicnews.com.

2. Консервированная свекла

Консервированная свекла. \ Фото: bing.com.

3. Консервированные первые блюда

Консервированные первые блюда также пользовались огромной популярностью в советские времена. \ Фото: bing.com.

Супы также были на любой вкус. \ Фото: google.com.

4. Консервированные вторые блюда, в том числе котлеты и другие мясные полуфабрикаты

На полках магазинов можно было отыскать даже солянку. \ Фото: pinterest.com.

Фаршированный перец. \ Фото: cdni.russiatoday.com.

5. Консервированные морские огурцы

На полках советский магазинов был и такой изыск - консервированные морские огурцы. \ Фото: cdni.russiatoday.com.

Консервированные голотурии. \ Фото: geoglob.ru.

В советские времена морские огурцы считались самым настоящим деликатесом и были не всем по карману. \ Фото: google.com.

6. Консервированная морская капуста

Также на прилавках советских гастрономов можно было встретить и консервированную морскую капусту. \ Фото: bp.blogspot.com.

P.S.

Советский производитель предлагал огромный и разнообразный выбор консервов. \ Фото: google.com.