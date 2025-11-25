Загадочная Португалия: от портвейна к столице

Говоря о портвейне в целом, очень часто забывают об одной интересной детали — пробке. Отъехав буквально каких-то 100-200 км в глубь страны можно увидеть, казалось бы, нескончаемые рощи пробковых деревьев…



Высокая влажность укутывает стволы деревьев густым зелёным мехом-мхом, а внизу расстилается сплошной ковёр из папоротников.

Идеальные скоростные трассы, живописный вид, пасторальные картины отдыхающих домашних животных, огромные стаи журавлей, кружащих в небе, не дают скучать в дороге. Стоит вообще отметить большое количество птиц, животных, растений , которыми можно любоваться по пути следования на север. Сельскую картинку художественно разбавляют ветрогенераторы.Огромные тучи, плывущие с юга на север цепляли ветряки. Чем севернее уходила дорога , тем холоднее и мрачнее становился пейзаж.В небольшом городке Pinhao, удобно расположенном для первого знакомства со знаменитыми виноградниками долины Douro, хозяйка маленького отеля поделилась секретами выращивания виноградной лозы и удобными точками для фотосъемки. Оказывается экстремальная погода в виде засушливо-жаркого лета и холодной зимы, а также каменистая почва, придают особый вкус винограду.Покивав головой и посочувствовав бедному растению, я составил план посещения окрестностей городка. Большая часть местных землевладельцев ревностно относится к своим правам на частную собственность . Самые живописные и удобные точки загорожены заборами с красиво окованными железными воротами, а маленькие частные винодельни были закрыты – увы, не сезон. Но и с дороги можно найти неплохие виды окрестностей.Пара солнечных лучей мягко прошлась по крутому склону, позволив оценить картинку виноградных террас . Непрекращающийся холодный дождь спутал все планы. Пришлось проехать мимо Порту . Делая круг в сторону Лиссабона, я решил посетить еще одну ключевую точку на карте Португалии, известный мыс Кабо-де-Рока и сказочную Синтру.Количество дворцов и замков на квадратный километр в Синтре явно зашкаливает. Советы блоггеров из разряда «как посетить все замки за один день и еще успеть захватить мыс Кабо-де-Рока» слегка настораживают. На юго-восточной стороне горной гряды возвышается так называемая крепость мавров. Поднявшись на нее, можно оценить всю реализуемость советов. Холмистая местность , километры лесопарковой зоны, встречающиеся по пути замки и дворцы. Один день, два, три? Не зря в своё время Синтра была объявлена памятником мировой культуры. В 18 километрах от города Синтра находится мыс Кабо-де-Рока — самая западная точка Европы. Стелла, отмечающая точку, уютное кафе и, конечно, сам маяк, рассекающий ярким светом начинающиеся сумерки. Маяк на Мысе Рока расположен на скале, возвышающийся на 144 метра над уровнем Атлантического океана. Это старейший маяк в Португалии, его строительство началось в 1758 году и завершилось в 1772 году. Последняя точка путешествия в моем маршруте, но не по значимости — Лиссабон. Как я уже писал, землетрясение 1755 г. превратило Лиссабон в чистую страницу для будущих архитекторов , оставив от города практически одни руины, и потомки поработали на славу, выстраивая новые кварталы, только себе понятной схеме... Поэтому я решил посетить самые узнаваемые и беспроигрышные варианты туристических достопримечательностей — это мост 25 апреля и вантовый мост Васко да Гама. «Мост 25 апреля», соединяющий Лиссабон на северном (правом) и южном (левом) берегу реки Тежу.Самый длинный мост в Европе, мост Васко да Гама великолепно смотрится в любую погоду. Попытку сфотографировать его во всей своей красоте-длине скрадывала туманная кромка неотступающего дождя. Последний вечер поездки позволил осуществить это желание, подарив несколько десятков минут на вечернюю съемку архитектурного шедевра.Продолжение следует… Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: