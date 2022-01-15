3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»

3 напитка, которыми нужно себя почаще баловать в интересном возрасте.

Не кофе единым.

1. Чай из листьев малины

Малиновый чай, но без варенья.

Такую смесь можно всегда сделать самому.

2. Тёплая вода с лимоном

Вода с лимоном вместо кофе.

«Чай без чая» укрощает аппетит.

3. Молоко с куркумой

Восточное лакомство на страже женского здоровья.

Уютнее, чем какао.