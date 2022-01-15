3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»

3 напитка, которыми нужно себя почаще баловать в интересном возрасте.
Многие свято уверены, что нельзя есть после шести. Ладно-ладно, ну хотя бы после восьми. У этой теории всегда найдётся много адептов. Но особый смысл она обретает после определённого возраста и закономерных физиологических изменений. Да, после сорока поздно вечером есть не нужно. Вечером нужно пить! Но не пиво или крепкий кофе, а вот эти 3 напитка. Женский организм за них скажет «спасибо».
Не кофе единым.
Женский организм – удивительно сильная, но и хрупкая система. Любое грубое вмешательство в её работу может быть чревато неожиданными последствиями. А закономерные изменения могут даваться тяжелей, чем хотелось бы. Особенно в пикантном возрасте 40+ : энергии и красоты ещё хоть отбавляй, но гормональная перестройка приносит вагон с прицепом неприятных ощущений. Чтобы слово «климакс» было не таким пугающим и не отвлекало от насущных активностей, эксперты ЗОЖ советуют взять и полюбить вот эти 3 напитка. Они помогут естественным образом улучшить гормональный фон. А с ним – и настроение.
1. Чай из листьев малины
Малиновый чай, но без варенья.
Подчёркиваем: не с малиновым вареньем, а именно чай из листьев. Если первый, при всей своей вкусности, способен не самым сладким образом сказаться на объёмах талии, то второй годами используют для лечения гинекологических и урологических заболеваний. Магний, калий и железо в составе листьев избавляют от тошноты и «приливов», а также успокаивают ноющие сосуды ног и укрепляют мышечные ткани репродуктивных органов. Ну а высокое содержание танинов снижает воспалительные процессы. И, самое главное, листья малины стимулируют выработку эстрогена.
Такую смесь можно всегда сделать самому.
Рецепт чая из листьев малины: 1 чайную ложку листьев залейте стаканом воды, доведите до кипения и настаивайте 15–20 минут. После можно процедить жидкость через сито и пить чай с мёдом или парой сушенных ягод.
2. Тёплая вода с лимоном
Вода с лимоном вместо кофе.
Сотни диетологов советуют начинать день не с чашки кофе или просмотра новостной ленты, а со стакана тёплой воды с лимонным соком. Этот элементарный коктейль будет полезен в любом возрасте. Но особенно – после сорока. Ведь зачастую именно в данный период метаболизм существенно замедляется. А лимонная вода помогает снова его «разогнать» за счёт лёгкого раздражения стенок желудка, а также повышения выработки лептина, он же «гормон сытости». Так что искушение слопать пачку печенек на обед будет не так велико.
«Чай без чая» укрощает аппетит.
Единственное противопоказание – серьёзные проблемы с работой ЖКХ.
3. Молоко с куркумой
Восточное лакомство на страже женского здоровья.
Это экзотическое для нашего глаза сочетание на Востоке называют «золотым молоком». И вполне заслужено. Дело не только в красивом оттенке напитка, но и его действительно «золотых» свойствах. Молоко с куркумой помогает выровнять гормональный фон, избавиться от неврозов, постоянно «плаксивого» настроения, а также улучшить сон. А ведь именно эти симптомы изрядно портят жизнь при климаксе. Приятный бонус: в отличие от предыдущих напитков, этот рекомендуют пить исключительно вечером. И, поверьте, закусить бутербродом его точно не захочется.
Уютнее, чем какао.
Как приготовить «золотое молоко»: очень просто. На 200 мл тёплого молока добавьте половину чайной ложки куркумы, хорошенько перемешайте и выпейте. Расслабляет и успокаивает получше турецкого сериала.
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