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3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»


3 напитка, которыми нужно себя почаще баловать в интересном возрасте.

3 напитка, которыми нужно себя почаще баловать в интересном возрасте.

 

Многие свято уверены, что нельзя есть после шести. Ладно-ладно, ну хотя бы после восьми. У этой теории всегда найдётся много адептов. Но особый смысл она обретает после определённого возраста и закономерных физиологических изменений. Да, после сорока поздно вечером есть не нужно. Вечером нужно пить! Но не пиво или крепкий кофе, а вот эти 3 напитка. Женский организм за них скажет «спасибо».

Не кофе единым.

Не кофе единым.

 

Женский организм – удивительно сильная, но и хрупкая система. Любое грубое вмешательство в её работу может быть чревато неожиданными последствиями. А закономерные изменения могут даваться тяжелей, чем хотелось бы. Особенно в пикантном возрасте 40+ : энергии и красоты ещё хоть отбавляй, но гормональная перестройка приносит вагон с прицепом неприятных ощущений. Чтобы слово «климакс» было не таким пугающим и не отвлекало от насущных активностей, эксперты ЗОЖ советуют взять и полюбить вот эти 3 напитка. Они помогут естественным образом улучшить гормональный фон. А с ним – и настроение.

1. Чай из листьев малины


Малиновый чай, но без варенья.

Малиновый чай, но без варенья.

 

Подчёркиваем: не с малиновым вареньем, а именно чай из листьев. Если первый, при всей своей вкусности, способен не самым сладким образом сказаться на объёмах талии, то второй годами используют для лечения гинекологических и урологических заболеваний.
Магний, калий и железо в составе листьев избавляют от тошноты и «приливов», а также успокаивают ноющие сосуды ног и укрепляют мышечные ткани репродуктивных органов. Ну а высокое содержание танинов снижает воспалительные процессы. И, самое главное, листья малины стимулируют выработку эстрогена.
Такую смесь можно всегда сделать самому.

Такую смесь можно всегда сделать самому.

 

Рецепт чая из листьев малины: 1 чайную ложку листьев залейте стаканом воды, доведите до кипения и настаивайте 15–20 минут. После можно процедить жидкость через сито и пить чай с мёдом или парой сушенных ягод.

2. Тёплая вода с лимоном


Вода с лимоном вместо кофе.

Вода с лимоном вместо кофе.

 

Сотни диетологов советуют начинать день не с чашки кофе или просмотра новостной ленты, а со стакана тёплой воды с лимонным соком. Этот элементарный коктейль будет полезен в любом возрасте. Но особенно – после сорока. Ведь зачастую именно в данный период метаболизм существенно замедляется. А лимонная вода помогает снова его «разогнать» за счёт лёгкого раздражения стенок желудка, а также повышения выработки лептина, он же «гормон сытости». Так что искушение слопать пачку печенек на обед будет не так велико.
3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»

«Чай без чая» укрощает аппетит.

 

Единственное противопоказание – серьёзные проблемы с работой ЖКХ.

3. Молоко с куркумой


Восточное лакомство на страже женского здоровья.

Восточное лакомство на страже женского здоровья.

 

Это экзотическое для нашего глаза сочетание на Востоке называют «золотым молоком». И вполне заслужено. Дело не только в красивом оттенке напитка, но и его действительно «золотых» свойствах. Молоко с куркумой помогает выровнять гормональный фон, избавиться от неврозов, постоянно «плаксивого» настроения, а также улучшить сон. А ведь именно эти симптомы изрядно портят жизнь при климаксе. Приятный бонус: в отличие от предыдущих напитков, этот рекомендуют пить исключительно вечером. И, поверьте, закусить бутербродом его точно не захочется.
Уютнее, чем какао.

Уютнее, чем какао.

 

Как приготовить «золотое молоко»: очень просто. На 200 мл тёплого молока добавьте половину чайной ложки куркумы, хорошенько перемешайте и выпейте. Расслабляет и успокаивает получше турецкого сериала.

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3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»

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3 молодильных напитка, которые просто необходимы женщинам «за 40»Подписаться на мой Instagram
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