10 революционных идей Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи жил на рубеже XV и XVI веков, но такое ощущение, что он прилетел туда из будущего. Многие его открытия, изобретения и идеи очень трудно объяснить иначе. Тем не менее есть десятка основных идей и концепций, без которых наш сегодняшний мир был бы другим.













Витрувианский человек. Леонардо да Винчи разработал свою концепцию идеального телосложения на основе пропорций, предложенных римским архитектором и механиком Витрувием. У сердитого мужчины, изображенного да Винчи, сейчас есть повод для радости: это один из самых узнаваемых в мире эскизов.







Геохронология. Большинство современников да Винчи считали, что окаменелые моллюски в горах оказались там из-за Великого потопа. Итальянский художник и изобретатель думал иначе. Именно ему первому пришла в голову идея о движении тектонических плит.







Самодвижущаяся повозка. Конечно, это не Ferrari, но для эпохи да Винчи конструкция этой повозки была поистине революционной. Деревянный «автомобиль» двигался за счет взаимодействия пружин с колесами. В 2004 году ученые в одном из музеев Флоренции создали точную копию повозки и обнаружили, что она действительно едет так, как задумал изобретатель.







Идеальный город. Да Винчи жил в Милане во времена чумы, но мечтал о более чистом и продуманном городе, которым мог бы гордиться.

Он оставил после себя очень подробные архитектурные чертежи, в которых предусмотрены даже крытые конюшни с системой вентиляции. Да Винчи предлагал построить двухуровневый город, где верхний уровень предназначался бы для пешеходных и наземных дорог, а нижний — для связанных с подвалами домов тоннелей и каналов, по которым бы двигался грузовой транспорт . Вертолет. Современные ученые сходятся во мнении, что эта конструкция вряд ли когда-то летала, но концепт вертолета, придуманный да Винчи, до сих пор является одним из самых известных. Этой штуковиной должна была управлять команда из четырех человек. Есть версия, что дизайн вертолета был навеян детской игрушкой в виде ветряной мельницы, популярной во времена изобретателя.Пулемет. Будучи больше мыслителем и ученым, чем бойцом, да Винчи все-таки нередко задумывался о концепциях оружия. Например, он предложил более эффективную конструкцию пушки , у которой три ствола вместо одного.Крылатый параплан. Воображение да Винчи было до предела наполнено идеями летающих машин, в том числе несколькими концепциями парапланов с хлопающими крыльями.Вращающийся мост. Будучи поклонником быстрого передвижения, да Винчи считал, что его вращающийся мост лучше всего пригодится в военных действиях. Согласно концепции, мост из легких, но прочных материалов, прикрепленных к канатно -роликовой системе на колесиках, позволял армии быстро разворачиваться и сворачиваться в нужном месте.Скафандр для ныряния. Да Винчи также был очень увлечен морем, и это вдохновило его на создание концептов аппаратов для исследования подводного мира. Его подводный костюм был сшит из кожи и соединен с тростниковой дыхательной трубкой и колокольчиком, который плавал на поверхности воды. Изобретатель предусмотрел даже мешочек для сбора мочи.Зеркальное письмо. Был ли знаменитый почерк Леонардо попыткой избежать плагиата или же да Винчи писал так , чтобы не размазывать рукой чернила по бумаге? Как бы там ни было, ему это нравилось: большая часть его записей сделана справа налево.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)