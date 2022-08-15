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Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Если вы год от года высеваете томаты на одном и том же месте (как и другие культуры: огурец, капуста и т. д.), то обязательно посейте сидерат, чтобы оздоровить почву. Она будет как пух, рыхлая и питательная — притом без химии!

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Высейте обыкновенную горчицу. Она очень быстро растёт, дезинфицирует почву, питает её полезными веществами.

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Для этого в почве сделайте небольшие рядки и обильно высейте горчицу.

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Сверху рядки засыпьте биогумусом, а поверх — компостом. Пролейте.

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Через 3 недели сидерат подрастёт, и его можно будет заделать в почву. Для этого плоскорезом пройдитесь по всей грядке, не напрягаясь, и частично заделайте сидерат в землю. Половина будет на поверхности, половина — скрыта под слоем почвы.

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Посмотрите, сколько червей появится к моменту заделки сидерата! А чтобы процесс пошёл быстрее, после этого пролейте почву с сидератом любым ЭМ-препаратом по инструкции. На следующий сезон у вас будет готовая грядка — рыхлая, питательная, плодородная!

Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Подробнее о посеве горчицы в грядку с томатами смотрите в видео ниже:

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сидератПочва

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