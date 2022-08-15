Посейте этот сидерат после уборки томатов для оздоровления почвы

Если вы год от года высеваете томаты на одном и том же месте (как и другие культуры: огурец, капуста и т. д.), то обязательно посейте сидерат, чтобы оздоровить почву. Она будет как пух, рыхлая и питательная — притом без химии!







Высейте обыкновенную горчицу. Она очень быстро растёт, дезинфицирует почву, питает её полезными веществами.







Для этого в почве сделайте небольшие рядки и обильно высейте горчицу.







Сверху рядки засыпьте биогумусом, а поверх — компостом. Пролейте.







Через 3 недели сидерат подрастёт, и его можно будет заделать в почву. Для этого плоскорезом пройдитесь по всей грядке, не напрягаясь, и частично заделайте сидерат в землю. Половина будет на поверхности, половина — скрыта под слоем почвы.







Посмотрите, сколько червей появится к моменту заделки сидерата! А чтобы процесс пошёл быстрее, после этого пролейте почву с сидератом любым ЭМ-препаратом по инструкции. На следующий сезон у вас будет готовая грядка — рыхлая, питательная, плодородная!







Подробнее о посеве горчицы в грядку с томатами смотрите в видео ниже:



