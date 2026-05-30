10 крупнейших национальных парков мира

Один из самых лучших способов наблюдать живых существ в их естественной среде обитания, не пытаясь манипулировать ими или контролировать их деятельность, является создание национальных парков. Предлагаю вашему вниманию десятку крупнейших и красивейших национальных парков мира.


Национальный парк и заказник Рангел-Сент-Элайас





Площадь: 53 321 км²

Национальный парк Рангел-Сент-Элиас находится в южной части Аляски.
Это самый большой национальный парк в США. Парк является объектом Всемирного наследия Юнеско и входит в международный биосферный заповедник. Расположенная в парке гора Сент-Элиас является второй по высоте вершиной в Канаде и США.

Национальный резерват Аир и Тенере





Площадь: 77 360 км²

Эта заповедная зона, находящаяся на территории государства Нигер, была включена в спиок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резерват можно условно разделить на две половины. Восточная часть его расположена в горах Аир, а западная заходит в район пустыни на юге центральной части Сахары – в песчаной равнине Тенере.

Трансграничный парк Лимпопо





Площадь: 99 800 км²

Этот заповедник охватывает территории в Мозамбике, Южной Африке и Зимбабве и состоит из 10 национальных парков и заповедников, включая национальный парк Банайн и национальный парк Крюгера. На землях парка обитают африканские слоны, жирафы, леопарды, гепарды, пятнистые гиены и множество других животных.

Галапагосский морской заповедник





Площадь: 133 000 км²

Галапагосский заповедник является крупнейшим морским заповедником среди развивающихся стран. Этот район служит домом для множества морских обитателей, среди которых акулы, киты, черепахи и скаты.
Именно здесь Чарльз Дарвин проводил свои исследования, послужившие основой для создания его эволюционной теории происхождения видов.

Большой Барьерный риф национальный парк





Площадь: 345 400 км²

Национальный морской парк Большой Барьерный риф расположен у северо-восточного побережья Австралии, в Коралловом море. Он был создан для защиты от разрушения самого большого скопления кораллов в мире, находящегося именно здесь, и охраны экзотических морских видов животных.

Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа





Площадь: 360 000 км²

Заповедник с труднопроизносимым названием Папаханаумокуакеа расположен на территории Гавайского архипелага и объединяет десять атоллов и островков, входящих в его состав. Заповедник служит домом для 7 000 различных видов, в том числе для находящихся под угрозой исчезновения гавайских тюленей-монахов.

Заповедная территория островов Феникс





Площадь: 408 250 км²

Заповедник островов Феникс является самым крупным и самым глубоководным морским заповедником в Тихом океане. Он находится на территории республики Кирибати, расположенной на островах Микронезии и Полинезии. Ходят слухи, что первая женщина-авиатор, Амелия Эрхарт разбилась здесь на одном из островов во время своего кругосветного перелета в 1937 году.

Трансграничный заповедник Окавонго-Замбези





Площадь: 444 000 км²

Природоохранная зона охватывает земли в Анголе, Ботсване, Намибии, Замбии и Зимбабве на Африканском континенте. В состав этого заповедника входят несколько национальных парков, среди которых национальный парк Чобе, Хванга, дельта реки Окавонго и водопад Виктория. Трансграничный заповедник создавался для поощрения туризма, а также для свободной миграции животных через границы.

Военно-морской заповедник Чагос





Площадь: 545 000 км²

Архипелаг Чагос, принадлежащий Великобритании, расположен в 500 километрах от Мальдивских островов. Он является крупнейшим в мире морским заповедником, своей площадью превышая размеры такой страны, как Франция. На территории заповедника наблюдается одна из наиболее богатых жизненными формами морских экосистем. Здесь можно встретить множество удивительных и редких животных.

Северо-Восточный Гренландский национальный парк





Площадь: 972 000 км²

Этот заповедник охватывает всю северо-восточную часть Гренландии и является самым крупным национальным парком в мире. По своей площади он больше 163 стран мира (по отдельности). В нем нашли пристанище полярные медведи, моржи, песцы, снежные совы, овцебыки и еще множество других видов. Гренландский национальный парк также является самым северным национальным парком мира.

