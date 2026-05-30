10 крупнейших национальных парков мира

Один из самых лучших способов наблюдать живых существ в их естественной среде обитания, не пытаясь манипулировать ими или контролировать их деятельность, является создание национальных парков. Предлагаю вашему вниманию десятку крупнейших и красивейших национальных парков мира.
Национальный парк и заказник Рангел-Сент-Элайас
Площадь: 53 321 км²
Национальный парк Рангел-Сент-Элиас находится в южной части Аляски.
Национальный резерват Аир и Тенере
Площадь: 77 360 км²
Эта заповедная зона, находящаяся на территории государства Нигер, была включена в спиок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резерват можно условно разделить на две половины. Восточная часть его расположена в горах Аир, а западная заходит в район пустыни на юге центральной части Сахары – в песчаной равнине Тенере.
Трансграничный парк Лимпопо
Площадь: 99 800 км²
Этот заповедник охватывает территории в Мозамбике, Южной Африке и Зимбабве и состоит из 10 национальных парков и заповедников, включая национальный парк Банайн и национальный парк Крюгера. На землях парка обитают африканские слоны, жирафы, леопарды, гепарды, пятнистые гиены и множество других животных.
Галапагосский морской заповедник
Площадь: 133 000 км²
Галапагосский заповедник является крупнейшим морским заповедником среди развивающихся стран. Этот район служит домом для множества морских обитателей, среди которых акулы, киты, черепахи и скаты.
Большой Барьерный риф национальный парк
Площадь: 345 400 км²
Национальный морской парк Большой Барьерный риф расположен у северо-восточного побережья Австралии, в Коралловом море. Он был создан для защиты от разрушения самого большого скопления кораллов в мире, находящегося именно здесь, и охраны экзотических морских видов животных.
Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа
Площадь: 360 000 км²
Заповедник с труднопроизносимым названием Папаханаумокуакеа расположен на территории Гавайского архипелага и объединяет десять атоллов и островков, входящих в его состав. Заповедник служит домом для 7 000 различных видов, в том числе для находящихся под угрозой исчезновения гавайских тюленей-монахов.
Заповедная территория островов Феникс
Площадь: 408 250 км²
Заповедник островов Феникс является самым крупным и самым глубоководным морским заповедником в Тихом океане. Он находится на территории республики Кирибати, расположенной на островах Микронезии и Полинезии. Ходят слухи, что первая женщина-авиатор, Амелия Эрхарт разбилась здесь на одном из островов во время своего кругосветного перелета в 1937 году.
Трансграничный заповедник Окавонго-Замбези
Площадь: 444 000 км²
Природоохранная зона охватывает земли в Анголе, Ботсване, Намибии, Замбии и Зимбабве на Африканском континенте. В состав этого заповедника входят несколько национальных парков, среди которых национальный парк Чобе, Хванга, дельта реки Окавонго и водопад Виктория. Трансграничный заповедник создавался для поощрения туризма, а также для свободной миграции животных через границы.
Военно-морской заповедник Чагос
Площадь: 545 000 км²
Архипелаг Чагос, принадлежащий Великобритании, расположен в 500 километрах от Мальдивских островов. Он является крупнейшим в мире морским заповедником, своей площадью превышая размеры такой страны, как Франция. На территории заповедника наблюдается одна из наиболее богатых жизненными формами морских экосистем. Здесь можно встретить множество удивительных и редких животных.
Северо-Восточный Гренландский национальный парк
Площадь: 972 000 км²
Этот заповедник охватывает всю северо-восточную часть Гренландии и является самым крупным национальным парком в мире. По своей площади он больше 163 стран мира (по отдельности). В нем нашли пристанище полярные медведи, моржи, песцы, снежные совы, овцебыки и еще множество других видов. Гренландский национальный парк также является самым северным национальным парком мира.
