10 крупнейших национальных парков мира

Северо-Восточный Гренландский национальный парк

Площадь: 972 000 км²Этот заповедник охватывает всю северо-восточную часть Гренландии и является самым крупным национальным парком в мире. По своей площади он больше 163 стран мира (по отдельности). В нем нашли пристанище полярные медведи, моржи, песцы, снежные совы, овцебыки и еще множество других видов. Гренландский национальный парк также является самым северным национальным парком мира.