За что сидел в тюрьме Роберт Дауни-младший: Откровения «Железного человека»

Роберт Дауни-младший - очень популярный американский актёр, который несколько лет подряд возглавлял список самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда. В его копилке множество невероятно разнообразных ролей. Каждую из них Роберт искусно дополнял своей неотразимой харизмой и просто сногсшибательным обаянием. Звезда с лёгкостью перевоплощается и в гениального сыщика, и в спасителя Земли. Тем не менее было время, когда его карьера зашла в тупик из-за борьбы с зависимостью. Дауни-младший даже успел посидеть в тюрьме, о чём говорить очень не любит...
Неравная борьба с зависимостью
Роберт Дауни-младший.
Уже два десятка лет Роберт Дауни-младший не прикасается ни к каким запрещённым веществам. Его путь освобождения был весьма трудным и тернистым. Пристрастился Роберт к «весёлой траве» ещё в 8-летнем возрасте. Её принёс его отец. Дауни-старший просто понятия не имел, как завоевать любовь сына и баловал его разными запрещёнными подарками.
Несмотря на пагубное пристрастие актёра, его карьера уверенно набирала обороты. В 1992 году на экраны вышла биографическая картина «Чаплин», где Дауни-младший сыграл роль гениального комика. За эту работу он даже получил номинацию на «Оскар».
Свою первую номинацию на премию Оскар Роберт Дауни-младший получил за роль Чарли Чаплина.
Жизнь начала катиться под откос, когда звезду остановила полиция за превышение скорости. Это случилось весной 1996 года на бульваре Сансет. Мало того, что актёр был нетрезв, так ещё и при обыске его автомобиля, стражи правопорядка обнаружили целый клад запрещённых веществ. Как будто этого было мало, они нашли ещё незаряженный пистолет.
Роберта арестовали сразу на месте. Суд позже освободил его условно-досрочно. Гулял на свободе он недолго. Не прошло и месяца, как он оказался за решёткой снова. На этот раз он в невменяемом состоянии пробрался в дом соседа и уснул там. Актёра приговорили к трёхлетнему испытательному сроку, с обязательными проверками на содержание запрещённых веществ в организме. Сначала Роберт соблюдал всё, потом махнул рукой и пропустил одну проверку. После этого ему пришлось провести полгода в тюрьме Лос-Анджелеса за нарушение условно-досрочного освобождения.
Актёр просто покатился по наклонной.
Приговор
В 1999 году Дауни-младший опять пропустил ещё одну проверку на запрещённые вещества. За этим последовало заключение в Калифорнийском центре лечения от зависимости, при государственной тюрьме. Там он должен был провести три года, но Роберт отсидел только один.
Снимок Роберта Дауни-младшего, сделанный в Калифорнийском департаменте исправительных учреждений 25 сентября 1999 года.
Актёр позже рассказал об этом опыте так: «Стою я в суде, не раскаиваюсь ни капли, разгневанный судья выносит мне довольно жёсткий приговор. В какой-то момент он говорит что-то на латыни. Я подумал тогда, что он меня проклял. А две недели спустя я оказался в месте под названием Делано, которое является приёмным центром, где они решают, куда вас отправить дальше». Потом Дауни добавил, что это было, вероятно, самое опасное место, в котором он когда-либо был. Там находились самые опасные преступники, атмосфера была насквозь пропитана злом.
Когда судья сказал что-то на латыни, Роберт Дауни-младший решил, что он его проклял.
Роберт Дауни-младший идёт к автобусу после слушания по делу о нарушении испытательного срока, 5 августа 1999 года.
Также актёр поделился забавным моментом из своего заключения. Однажды он пошёл в душ. Когда Роберт разделся там, оказалось, что бельё на нём надето задом наперёд. После этого сокамерники долго над ним насмехались.
Роберт Дауни-младший в роли «Железного человека».
Помилован и прощён
Актёру пришлось отбывать свой срок в реальной тюрьме. Там ему казалось, что его отправили на какую-то далёкую планету, откуда нельзя сбежать, откуда нет пути домой. Со временем он приспособился к ситуации, ведь люди ко всему привыкают. Конечно, не всё было гладко. Роберт говорит, что был определённый уровень «тюремной культуры», к которому нужно было адаптироваться.
В конце концов Дауни был помилован губернатором Калифорнии. Ему вернули право голоса. Сегодня он не любит вспоминать о той тёмной странице своей жизни и старается смотреть только вперёд.
Роберт Дауни-младший со своей супругой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии