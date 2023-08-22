За что сидел в тюрьме Роберт Дауни-младший: Откровения «Железного человека»







Неравная борьба с зависимостью

Роберт Дауни-младший.

Свою первую номинацию на премию Оскар Роберт Дауни-младший получил за роль Чарли Чаплина.

Актёр просто покатился по наклонной.

Приговор

Снимок Роберта Дауни-младшего, сделанный в Калифорнийском департаменте исправительных учреждений 25 сентября 1999 года.

Когда судья сказал что-то на латыни, Роберт Дауни-младший решил, что он его проклял.

Роберт Дауни-младший идёт к автобусу после слушания по делу о нарушении испытательного срока, 5 августа 1999 года.

Роберт Дауни-младший в роли «Железного человека».

Помилован и прощён

Роберт Дауни-младший со своей супругой.