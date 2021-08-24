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Гречаники - котлеты из каши на скорую руку, которые по вкусу даже мясоедам


Гречаники - котлеты из каши на скорую руку, которые по вкусу даже мясоедам

Гречневая каша – еда специфическая, к которой никто не остается равнодушным. Одни ее едят с удовольствием, другие даже запах не переносят, но и тем, и другим обязательно придутся по вкусу гречаники – аппетитные котлеты без мяса. Готовятся они проще простого и у многих хозяек уже давно занесены в список дежурных блюд.


Чтобы приготовить гречаники, не нужно специальных ингредиентов. Помимо гречки, понадобятся яйца, лук, мука и сыр. Все это, скорее всего, есть в вашем холодильнике. Процесс приготовления займет не более получаса.

Как приготовить вкусные гречаники.

Как приготовить вкусные гречаники.

 

Ингредиенты:
200 гр. гречневой крупы
100 гр. твердого сыра
2 яйца
1 луковица
50 гр. сливочного масла
2 ст.л. муки
Растительное масло, соль, специи

Самым длительным в процессе приготовления котлет будет варка гречки. Кашу доведите до готовности, сварите ее так, чтобы она была рассыпчатой, а не размазней. Инструкцию по варке гречки можно найти на сайте Novate.ru.
Гречневые котлеты готовят из готовой каши.

Гречневые котлеты готовят из готовой каши.

 

Пока варите гречку, спассеруйте лук на сливочном масле и натрите сыр на крупную терку. Кашу остудите до комнатной температуры, добавьте лук, сыр, яйца и муку, перемешайте до образования однородной массы. Посолите и приправьте специями.
Все ингредиенты перемешивают до однородной массы.

Все ингредиенты перемешивают до однородной массы.

 

Теперь формируйте котлетки и обжаривайте с обеих сторон на сковороде на растительном масле. Это займет всего несколько минут, так как все ингредиенты уже готовы, главное, растопить сыр и зажарить котлетки до румяной корочки.
Обжаривайте гречаники на растительном масле до румяной корочки.

Обжаривайте гречаники на растительном масле до румяной корочки.

 

Подавать можно как самостоятельное блюдо со сметаной или вместе с овощами или консервированными огурчиками и помидорами. Горячими такие котлетки очень вкусны, полюбят их даже заядлые мясоеды!

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Гречаники - котлеты из каши на скорую руку, которые по вкусу даже мясоедам

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Гречаники - котлеты из каши на скорую руку, которые по вкусу даже мясоедамПодписаться на мой Instagram
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