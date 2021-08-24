Гречаники - котлеты из каши на скорую руку, которые по вкусу даже мясоедам

– еда специфическая, к которой никто не остается равнодушным. Одни ее едят с удовольствием, другие даже запах не переносят, но и тем, и другим обязательно придутся по вкусу гречаники – аппетитные котлеты без мяса. Готовятся они проще простого и у многих хозяек уже давно занесены в список дежурных блюд.