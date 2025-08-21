Малоизвестные факты о японской императорской семье

Среди тех, кто любит следить за жизнью зарубежных королевских семей, особым интересом пользуется, наряду с британской, японская императорская фамилия. Потомки главной японской богини, загадочные азиаты — за стилем женщин императорской семьи придирчиво следят, влюблённости и речи мужчин придирчиво обсуждают. Но интересная японская монаршая семья не только личной жизнью.
На самом деле, император не признаёт себя потомком богини
От своего божественного происхождения японская императорская семья отказалась ещё после поражения во Второй Мировой войне, в которой Япония выступала союзником Гитлера. Теперь император — только символ единства японского народа. Тем не менее, большинство японцев верят в божественное происхождение императора до сих пор, считая прародителем императора саму Аматерасу — воплощённое солнце, научившую людей растить рис и ткать шёлк.
Долгое время императорская семья официально была вегетарианцами
Точнее говоря, члены императорской семьи не ели красного мяса — но не пренебрегали рыбой, морепродуктами и птицей. Более того, в седьмом веке император Тэмму издал указ, по которому такой диеты должны придерживаться всё тёплое время года, когда необходимости согревать себя пищей нет. Тысячу лет японцы избегали мясоедения на всякий случай вообще, но при военачальнике Оде Нобунаге в шестнадцатом веке произошла гастрономическая революция, и японцы не только стали готовить еду по-новому, но и снова открыли для себя мясо и внутренности животных. Императорская же семья снова стала есть мясо в конце девятнадцатого века.
Отречение императора — дело обычное
Хотя отречение императора в 2019 году очень сильно взволновало общественность — такого не происходило уже двести лет. Но в течение долгой японской истории такое практиковалось очень часто, особенно во времена, когда император фактически никак не мог участвовать в политике. Тогда в зрелом возрасте он уходил в монахи, оставив трон своему сыну, и принимался, наконец, за политическую деятельность — монахам это не воспрещалось.
Император Мэйдзи. Позже, когда императорская власть перестала быть пустым звуком, отречения от престола тоже были, только стали чем-то вроде выхода на пенсию. Когда в 1949 году Япония приняла конституцию, в ней был записано, что император должен находиться на своём посту до самой смерти... Но, если он этого не захочет, он может подать просьбу правительству. А правительство может её удовлетворить — как и произошло в 2019 году.
Японская династия — самая древняя в мире
Японская императорская семья беспрерывно существует в своём статусе с седьмого века до нашей эры. Это не опечатка — именно до нашей эры. Тогда императором стал мужчина по имени Дзимму, считавшийся правнуком богини Аматерасу. Британская монархия даже тягаться с японской не станет — династия, которую представляет королева Елизавета, существует чуть больше двухсот лет. Изначально она называлась Ганноверской, то есть она — немецкого происхождения. Сейчас официальная фамилия британских королей — Виндзоры, и официально дом Виндзоров существует вообще с 1917 года, когда английская монаршая семья решила отречься от своих немецких корней окончательно. Правда, не найдено никаких доказательство существования Дзимму, и самый первый доказанный император жил в шестом веке уже нашей эры. Но даже в случае, если существование Дзимму и других первых императоров никогда не удастся доказать, династия Ямато (таково официальное её название) остаётся самой древней. Однако это не значит, что императорская семья Японии не знала переворотов. Просто при переворотах она теряла реальную власть, но не статус и не жизнь — ведь люди верили в божественную кровь в жилах императора и продолжали почитать императорскую семью как представителей главной богини Японии. Императоры Японии до сих пор исполняют синтоистские обряды, которые должны даровать земле плодородие.
Официальным именем императора считается его девиз
Неважно, как назвали принца при рождении. Во-первых, долгое время имя принца меняли во время объявления его наследником. Во-вторых, официальным именем при восшествии на престол всё равно становился выбранный им для своего правления девиз. Под девизом же вместо имени он и входил в хронику. Так, император Акихито, отрекшийся в 2019 году, на самом деле считается императором Хэйсэй, потому что его девиз — Установление мира. А нынешний император Нарухито официально взял имя и девиз Рэйва. Его очень трудно перевести точно, потому что это — поэтический термин из одного очень старого стихотворения, к тому же китайского происхождения, но официально Япония предлагает такой вариант перевода на другие языки: Прекрасная гармония. Это значит, что император намерен искать баланса и гармонии в обществе, так, чтобы все уважали и не задевали личное достоинство друг друга. Впрочем, он официально не имеет никакой политической власти, его девиз — скорее, пожелание в сторону подданных и личная позиция. Стихотворение, откуда взято слово «Рэйва», воспевает цветение слив. Специально под это слово после воцарения Нарухито создали новое слово жестового языка — и жест этот изображает раскрытие цветка. А вот фамилии у императора Нарухито нет. Её нет вообще у всех императорской семьи, и женщина, ставшая её новым членом, также теряет фамилию.
Занять императорский трон может только мужчина
Япония — очень патриархальная страна, и императором тут может быть только мужчина. Когда казалось, что у Акихито от двух старших сыновей уже не будет внуков, зато есть внучки, некоторое время обсуждалась возможность передать престол одной из них, изменив традицию. Но за время обсуждения у брата нынешнего императора появился сын. Этот мальчик станет наследником трона вслед за своим дядей. Обсуждение самой возможности появления императрицы остановлено. Но вот исторически так было не всегда. До завинчивания гаек в девятнадцатом веке императрицами успели побывать восемь женщин. Император Мэйдзи просто обладал не слишком передовыми взглядами на роль женщины и постарался закрепить её общественно-вторичное положение по максимуму.
Похоронить императора было дело нелёгким
Для похорон жрецы долго выбирали благоприятный день. И во время поиска такого дня, и в его ожидании труп императора продолжали мыть и переодевать, приносить ему еду и с поклонами уносить несъеденное. Хорошо, когда ждать приходилось несколько дней — но порой за трупом приходилось ухаживать неделями.
Долгое время никто не мог увидеть лица императора
Из-за божественного статуса взглянуть на действующего императора безопасно было нельзя: считалось, что ты тут же ослепнешь. На придворных приёмах императора появлялись с лицом, закрытым ширмой. Слуги, помогая императору, смотрели строго в пол, избегая поднять взгляд на его лицо. Исключение делалось для родственников — ведь в них тоже была капля божественной крови. Только император Мэйдзи переломил традицию, не только везде появляясь свободно, но и приказав написать два своих портрета, с которых подданные снимали копии. Это было уже в девятнадцатом веке. Отношение к лицу императора до сих пор очень трепетное, и когда какая-то школьница выложила в твиттер фотографию, которую сделала, когда император посещал её школу, многие сочли этот поступок ужасным
