Малоизвестные факты о японской императорской семье

С нами не соскучишься!

Среди тех, кто любит следить за жизнью зарубежных королевских семей, особым интересом пользуется, наряду с британской, японская императорская фамилия. Потомки главной японской богини, загадочные азиаты — за стилем женщин императорской семьи придирчиво следят, влюблённости и речи мужчин придирчиво обсуждают. Но интересная японская монаршая семья не только личной жизнью.





На самом деле, император не признаёт себя потомком богини

Долгое время императорская семья официально была вегетарианцами

Отречение императора — дело обычное

Японская династия — самая древняя в мире

Официальным именем императора считается его девиз

Занять императорский трон может только мужчина

Похоронить императора было дело нелёгким

Долгое время никто не мог увидеть лица императора