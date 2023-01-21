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12 крошечных поселений мира

Более 3,9 млрд человек живут в городах по всему миру, и, как ожидает Организация Объединенных Наций, это число может вырасти еще на 2,5 млрд к 2050 году.

Однако, даже в это время на нашей Земле есть места, которых не коснулась быстрая жизнь города. Люди до сих пор живут там своей тихой и размеренной жизнью.

Если вы устали от суеты большого города, то вам обязательно стоит съездить пожить в одно из этих тихих местечек.

Уакачина, Перу / Huacachina, Peru


Уакачина это крошечный оазис в пустыне, в 5 часах к югу от Лимы, Перу. Население 115 человек. Тут организуют катания на багги по дюнам, сендбординг (катание на доске с крутых песчаных дюн), а также воздушные экскурсии по дюнам.

12 крошечных поселений мира

Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории / Tristan de Cunha, British Overseas Territories


На полпути между Южной Африкой и Уругваем находится остров Тристан де Кунья, который на карте можно и не заметить. По переписи населения на май 2015 там проживает 268 жителей. На острове всего 9 фамилий.

12 крошечных поселений мира

Монемвасия, Греция / Monemvasia, Greece


Это город, расположенный на греческом острове, до сих пор сохранил свои средневековые стены и являлся византийским городом-крепостью. Название Монемвасия переводится с греческих слов «Мони» и «Эмвасиа», что означает «один вход». На острове действительно один вход — дамба, соединяющая его с Балканским полуостровом.

12 крошечных поселений мира

Шапа (Сапа), Вьетнам / Sa Pa, Vietnam


Шапа — тихий горный городок и отдельные коммуны в северном Вьетнаме. Большинство населения живет в округе города в небольших поселениях и занимаются обработкой рисовых полей на склонах террасы.

12 крошечных поселений мира

Урош плавающие острова, Перу / Uros floating islands, Peru


Плавающие острова Урош находятся на озере Титикака в Пуно, Перу. Это искусственные острова созданные из тростника и торфа. На этих островах есть больница и 5 школ.

12 крошечных поселений мира

Долина ярости (Валлоне-ди-Фуроре), Италия / Vallone di Furore, Italy


Амальфи — сказочный город на побережье Италии, со скалистыми утесами и красивыми сине-зелеными водами. Здесь на побережье находится ущелье Валлоне ди Фуроре, в котором можно увидеть скромные рыбацкие домики прямо на скалах.

12 крошечных поселений мира

Нагорье Бандиагара (земля догонов), Мали / Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons), Mali


Это обрывистое плато с уникальной архитектурой. Здесь есть жилища, зернохранилища, алтари из песчаника. В настоящий момент населена догонами.

12 крошечных поселений мира

Ундредал, Норверия / Undredal, Norway


Маленькая деревушка в Нерей-фьорде. До 1988 года здесь даже не было дороги с соседними селами. Здесь проживает около 100 человек (и более 300 коз).

12 крошечных поселений мира

Мичинес, Дания / Mykines, Denmark


Остров площадью 9,8 км.кв, входящий в состав Фарерского архипелага. Население острова 13 человек. Остров используется чаще всего как место летнего отдыха многих жителей Фарерских островов.

12 крошечных поселений мира

Исерток, Гренландия / Isortoq, Greenland


Это крошечная деревня в Гренландии с населением около 70 человек. Часто служит отправным пунктом для экспедиций на ледниковый щит Гренландии.

12 крошечных поселений мира

Гомпа Фуктал, Индия / Phugtal Gompa, India


Укрепленный монастырь в скалах, расположенный в горах Ладакх, на берегу реки Тсарап в Гималаях. Монастырь построен как соты в скале, там проживает около 70 монахов.

12 крошечных поселений мира

Вердонское ущелье (Гранд Каньон дю Вердон), Франция / Gorges du Verdon, France


На вершинах холмов над ущельем дю Вердон, на юго-востоке Франции, есть небольшие деревушки.

12 крошечных поселений мира

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