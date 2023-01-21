12 крошечных поселений мира

Более 3,9 млрд человек живут в городах по всему миру, и, как ожидает Организация Объединенных Наций, это число может вырасти еще на 2,5 млрд к 2050 году.
Однако, даже в это время на нашей Земле есть места, которых не коснулась быстрая жизнь города. Люди до сих пор живут там своей тихой и размеренной жизнью.
Если вы устали от суеты большого города, то вам обязательно стоит съездить пожить в одно из этих тихих местечек.
Уакачина, Перу / Huacachina, Peru
Уакачина это крошечный оазис в пустыне, в 5 часах к югу от Лимы, Перу. Население 115 человек. Тут организуют катания на багги по дюнам, сендбординг (катание на доске с крутых песчаных дюн), а также воздушные экскурсии по дюнам.
Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории / Tristan de Cunha, British Overseas Territories
На полпути между Южной Африкой и Уругваем находится остров Тристан де Кунья, который на карте можно и не заметить. По переписи населения на май 2015 там проживает 268 жителей. На острове всего 9 фамилий.
Монемвасия, Греция / Monemvasia, Greece
Это город, расположенный на греческом острове, до сих пор сохранил свои средневековые стены и являлся византийским городом-крепостью. Название Монемвасия переводится с греческих слов «Мони» и «Эмвасиа», что означает «один вход». На острове действительно один вход — дамба, соединяющая его с Балканским полуостровом.
Шапа (Сапа), Вьетнам / Sa Pa, Vietnam
Шапа — тихий горный городок и отдельные коммуны в северном Вьетнаме. Большинство населения живет в округе города в небольших поселениях и занимаются обработкой рисовых полей на склонах террасы.
Урош плавающие острова, Перу / Uros floating islands, Peru
Плавающие острова Урош находятся на озере Титикака в Пуно, Перу. Это искусственные острова созданные из тростника и торфа. На этих островах есть больница и 5 школ.
Долина ярости (Валлоне-ди-Фуроре), Италия / Vallone di Furore, Italy
Амальфи — сказочный город на побережье Италии, со скалистыми утесами и красивыми сине-зелеными водами. Здесь на побережье находится ущелье Валлоне ди Фуроре, в котором можно увидеть скромные рыбацкие домики прямо на скалах.
Нагорье Бандиагара (земля догонов), Мали / Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons), Mali
Это обрывистое плато с уникальной архитектурой. Здесь есть жилища, зернохранилища, алтари из песчаника. В настоящий момент населена догонами.
Ундредал, Норверия / Undredal, Norway
Маленькая деревушка в Нерей-фьорде. До 1988 года здесь даже не было дороги с соседними селами. Здесь проживает около 100 человек (и более 300 коз).
Мичинес, Дания / Mykines, Denmark
Остров площадью 9,8 км.кв, входящий в состав Фарерского архипелага. Население острова 13 человек. Остров используется чаще всего как место летнего отдыха многих жителей Фарерских островов.
Исерток, Гренландия / Isortoq, Greenland
Это крошечная деревня в Гренландии с населением около 70 человек. Часто служит отправным пунктом для экспедиций на ледниковый щит Гренландии.
Гомпа Фуктал, Индия / Phugtal Gompa, India
Укрепленный монастырь в скалах, расположенный в горах Ладакх, на берегу реки Тсарап в Гималаях. Монастырь построен как соты в скале, там проживает около 70 монахов.
Вердонское ущелье (Гранд Каньон дю Вердон), Франция / Gorges du Verdon, France
На вершинах холмов над ущельем дю Вердон, на юго-востоке Франции, есть небольшие деревушки.
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