Красный форт Агры

Агра знаменита не только Тадж-Махалом, но и Красным фортом, крепостным сооружением, служившим в эпоху империи Великих Моголов резиденцией правителей.







Красный Форт в Агре – это история трех поколений Великих Моголов. Форт начал строить Император Акбар в 1565 году. Он построил жилые помещения, стены, ворота форта из красного песчаника. Шах Джахан, его внук, построил большинство внутренних зданий и дворцов из белого мрамора, а правнук Аурангзеб добавил бастионы. Форт Агры – это отличная военная крепость, на территории которой располагаются дворцы, сады, мечети и мавзолеи.

Джахангири-Махал – дворец из красного песчаника, построенный Акбаром:







Один из многочисленных «смотрителей» форта:







Со стен форта открываются неплохие виды на Тадж-Махал:







Не территории форта:



















Кхас Махал – личные апартаменты Шаха Джахана, построенные в 1636 году из белого мрамора:







По бокам дворца стоят два золотых павильона в которых жили жены и наложницы Императора:







Диван-и-Ам – церемониальный зал для публичных приемов Императора, построенный Шахом Джаханом 1628 году:



















Маччи Бхаван (Рыбий Дом) – дворец сильно пострадал за прошедшие века, значительная часть оригинальной мозаики и лепнины утрачена. В комнатах дворца располагалась придворная канцелярия и писари:







Мусамман Бурдж (Жасминовая Башня) – двухэтажный павильон-башня. По легенде, именно в ней с 1658 и до смерти 22 января 1666 года содержался в заключении свергнутый собственным сыном Аурангзебом Император Шах Джахан. Из окон башни Император, в последнии годы жизни, созерцал свое творение, прославившее в веках его имя – несравненный Тадж Махал. По другой версии Шах Джахан был заключен в Красный форт Дели:







Именно так выглядит Тадж Махал из окон Жасминовой Башни:







Южные ворота Красного форта Амар Синг Пол (Акбари Гейт) – именно через эти ворота вошли в крепость осаждавшие ее англичане:







Небольшой совет, если будите в Агре постарайтесь посетить Красный форт до Тадж-Махала, в этом случае впечатления пойдут по нарастающей.







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