От изношенных башмаков Ван Гога и сапог Сталина до изящной туфельки с шедевром Боттичелли на стельке

От старых изношенных башмаков Ван Гога ... до изящной женской туфельки...
Некоторые сюжеты и образы в изобразительном и монументальном искусстве удивляют своей неординарностью или обыденностью. Вот и сегодня речь пойдет об обыкновенной обуви, которую увековечил на своих полотнах Винсент Ван Гог и скульпторы-монументалисты разных стран, создавшие удивительные памятники башмакам, ботинкам, сапогам и изящным женским туфелькам.
Башмаки Винсента Ван Гога
«Башмаки». (1886 г.). Музей Винсента ван Гога. Амстердам. Автор: Винсент Ван Гог. (Полотно продано на аукционе «Сотбис» в 2006 году за $8,976,000
Глядя на пару старых башмаков Ван Гога, невольно захлестывает грусть, навевающая мысль о том, сколько же исхожено ими дорог и непроходных троп. А ведь совсем не многие мастера осмелились бы посвятить целое полотно ботинкам или сапогам. Уж стопудово, этого бы не сделали ни Мане, ни Сезанн, ни Ренуар, а тем более Милле. На это оказался способен в свое время лишь Винсент.
Без названия. Автор: Винсент Ван Гог.
Сюжет со старыми изношенными ботинками лег в основу шести полотен Ван Гога. К тому же "героев" своих картин мастер подбирал тщательнейшим образом. Один из коллег художника вспоминает как Винсент искал подходящую обувь для картины: «На блошином рынке он купил пару старых, больших, неуклюжих башмаков — башмаков какого-то работяги — но чистых и заново начищенных. Это были обычные старые ботинки, ничего примечательного в них не было. Как-то днём, когда шёл сильный дождь, он надел их и направился на прогулку вдоль старой городской стены. И вот, залепленные грязью, они стали гораздо более интересными».
«Три пары ботинок». Кембридж. Массачусетс. Музей искусств. Автор: Винсент Ван Гог.
Кому-то покажется странным, но Ван Гог в старых туфлях и ботинках видел особую символику. В его понимании помятые и изношенные башмаки несли в себе символ тяжкого труда рабочих и их нелёгкую жизнь. Эти полотна стали поводом для всякого рода психологических ассоциаций и размышлений. Однако мало кому в те времена пришло в голову увидеть в этих работах символ тернистого жизненного пути самого художника.
А символизм Винсента крылся в самых обыденных вещах, из которых мастер составлял целые композиции и надо было обладать мышлением и видением художника, чтобы расшифровать смысл его полотен.
«Пара ботинок». Париж. (1887г.). Холст, масло. (34х41) Балтиморский музей изобразительных искусств. Автор: Винсент Ван Гог.
Искусствовед Н.А. Дмитриева в своих мемуарах о Ван Гоге, касаясь его изображённых башмаков, пишет: - «Они словно говорят: на нас еще никто никогда как следует не смотрел - так посмотрите же! И мы смотрим и неожиданно для себя видим многое: долгие, долгие дороги, исхоженные упорным путником, покрытые угольной пылью, снегом и лужами, дороги с колдобинами и булыжниками, колючками и комьями земли. Видим внутренним зрением и самого путника, который, подобно этим ботинкам, изрядно поизносился, побит и помят, но не потерял способность идти дальше. Подметки сделаны на диво прочно и только отполировались от странствий, даже и шнурки не порвались, хоть и расшнуровались наполовину, а язычки башмаков вывалились и повисли набок, как язык у тяжело дышащей усталой собаки».
«Обувь». Музей Метрополитен. Автор: Винсент Ван Гог.
По-сиротски жмутся башмаки Ван Гога друг к другу посреди огромного пространства. Видимо этим автор хотел показать, что они привыкли топтать землю, будучи рядом «впряженными в тело» и в работу одного человека, одетыми на его обе неразлучные ноги - труженицы.
Пара кожаных сабо. (1888г.) Холст, масло. (32.5 x 40.5). Музей Винсента Ван Гога. Амстердам. Автор: Винсент Ван Гог.
Художник конечно же осознавал, что его непреодолимое желание изображать быт и вещи бедняков не является той популярной темой художественных произведений, что продаются за хорошие деньги. Но художник не особо задумывался над финансовой стороной вопроса. Поэтому он всю жизнь был нищим. Нищим он и умер. И скорее всего, что его ботинки имели такой же вид как и изображённые им на шести холстах.
Обувь в скульптурных ансамблях различных городов мира
И в продолжение темы об художественном образе обуви в искусстве, хотелось бы рассмотреть ряд скульптурных памятников и композиций, посвященных туфлям, ботинкам, башмакам и сапогам в различных городах мира. Как видим, скульпторы и архитекторы разных стран подходят с оригинальным авторским видением идеи, соединенной отчасти из креатива, отчасти из символизма. И как результат, перед нами впечатляющие композиции, одни из которых — величайшие творения, а другие — смешные и забавные.
Обувь на набережной Дуная в Будапеште. Венгрия
Монументальная композиция, посвященная жертвам холокоста. Будапешт. Венгрия.
Пожалуй, самая впечатляющая монументальная композиция была открыта в 2005 году в Будапеште. При виде которого мурашки начинают бегать по коже и слезы наворачиваться на глаза. Эта композиция была воздвигнута в память о жертвах Холокоста. Именно здесь, на берегу Дуная, в Венгрии происходил массовый расстрел евреев во время Второй мировой войны. Гитлеровцы связывали людей единой веревкой и стреляли в первого человека во всеобщей людской веренице. Тот, кто падал первым, тянул за собой остальных. А перед началом казни, приговоренных к смерти, заставили снять обувь. Воистину страшное было зрелище после того, как на берегу не осталось ни единого еврея.... Лишь вереница обуви, стоящая вдоль набережной Дуная, свидетельствовала о немыслимой жестокости фашистов и о погибших.
«Сапоги Сталина». Будапешт. Венгрия
«Сапоги Сталина». Будапешт.Венгрия.
И еще есть в Венгрии памятник с занимательной историей. Это памятник «Сапогам Сталина», вернее, тому, что осталось от самого товарища Сталина. Памятник вождю всех народов в Будапеште установили в парке Варошлигет в 1951 году. Огромных размеров скульптуру советскому деятелю изваяли по поводу его 70-летнего юбилея, что должно было продемонстрировать как сильно венгры любят Иосифа Виссарионовича. Однако во время антикоммунистического мятежа в 1956 году статую спилили на уровне высоты сапог. В таком виде памятник просуществовал до 1990-х. А после падения советского режима постамент с сапогами демонтировали. Но на этом история не закончилась. В 2006 году напротив входа в в один из парков появилась копия постамента и часть ее скульптуры – пара сапог. Тех самых «Сапог Сталина»...
Памятник сапогу барона Мюнхгаузена в Калининграде. Россия
Памятник сапогу барона Мюнхгаузена в Калининграде. Россия. Автор: Максим Гриневский.
Эта композиция появилась в Калининграде в 2014 году в честь легендарного пройдохи барона Мюнхгаузена. Как рассказывал сам барон, именно в этих сапогах он летал на луну и согласно легенде один из них и соскочил с его ноги, когда он пролетал над Санкт-Петербургом. Памятник установили у ворот Фридрихсбургской крепости.
Памятник ботинку в Тикрите. Ирак
Памятник ботинку в Тикрите. Ирак. Автор Лайз аль-Амари.
Этот памятник, как ни покажется странным, имел политический подтекст и просуществовал чуть более суток. Прототипом этого монумента стал ботинок, брошенный в Буша Младшего. Его открыли на территории сиротского приюта Тикрита. Однако, по приказу руководства страны, через день после его открытия, ботинок был уничтожен.
Памятник ботинку безымянного дачника, Зеленогорск. Россия
Памятник ботинку безымянного дачника, Зеленогорск. Россия.
Памятник домашним тапочкам в Томске. Россия
Памятник домашним тапочкам в Томске. Россия.
В 2006 году в городе Томск был открыт памятник домашним тапочкам. Эти тапочки установлены на крыльце гостиницы «Томск» и как бы говорят о гостеприимстве города.
Памятник ботинкам в Санкт-Петербурге. Россия
Памятник ботинкам в Санкт-Петербурге. Россия
Памятник ботинкам в Ростоке. Германия
Памятник ботинкам в Ростоке. Германия.
Памятник ботинку. Германия
Вот, таков смешной, с растоптанным носком ботинок, скульпторы увековечили в Германии.
Памятник ботинку. Германия.
Памятник мужским сандалиям в Эритрее. Африка
Памятник мужским сандалиям в Эритрее. Африка.
Памятник лаптю в Великом Устюге. Россия
Родоначальник российской обуви - лапоть, был установлен в Великом Устюге.
Памятник лаптю в Великом Устюге. Россия.
Памятник вьетнамкам в Батуми. Грузия
Необычный памятник пляжным сланцам был создан в Грузии в городе Батуми. Трактовка оказалась очень оригинальной. Сам сланец украсили государственным флагом и установили на постамент из куриных яиц.
Памятник вьетнамкам в Батуми. Грузия.
Ботинки — клумбы в Гомеле. Белоруссия
Необыкновенная красочная клумба в виде сапог установлена в Белорусском Гомеле.
Ботинки — клумбы в Гомеле. Белоруссия.
Памятник сапогам в Тагеране. Иран
Памятник сапогам в Тагеране. Иран.
Памятник сапогам в Сан-Антонио. США
Памятник классическим американским ковбойским сапогам установлен в Сан-Антонио.
Памятник сапогам в Сан-Антонио. США.
Памятник женскому сапогу в Ансане. Южная Корея
Весьма оригинальна модель женского сапожка в форме силуэта женской обнаженной фигуры.
Памятник женскому сапогу в Ансане. Южная Корея.
Памятник женской туфельке в Праге. Чехия
Памятник женской туфельке в Праге. Чехия.
Классическая женская туфелька установлена в столице Чехии. Спецэффект этого памятника еще и в том, что на внутренней стороне обуви располагается репродукция картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".
Памятник туфлям в Нью-Йорке. США
Еще одна интерпретация обуви, как «второй кожи» нашла свое отражение в памятнике, расположенном в Нью-Йорке.
Памятник туфлям в Нью-Йорке. США.
Памятник туфельке в Париже. Франция
Женская туфелька в виде соблазнительных изгибов женского тела завораживает гостей и жителей столицы Франции.
Памятник туфельке в Париже. Франция
Памятник сапогу в Аризоне. США
Памятник сапогу в Аризоне. США.
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