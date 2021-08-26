От изношенных башмаков Ван Гога и сапог Сталина до изящной туфельки с шедевром Боттичелли на стельке

От старых изношенных башмаков Ван Гога ... до изящной женской туфельки...

Башмаки Винсента Ван Гога

«Башмаки». (1886 г.). Музей Винсента ван Гога. Амстердам. Автор: Винсент Ван Гог. (Полотно продано на аукционе «Сотбис» в 2006 году за $8,976,000

Без названия. Автор: Винсент Ван Гог.

«Три пары ботинок». Кембридж. Массачусетс. Музей искусств. Автор: Винсент Ван Гог.

«Пара ботинок». Париж. (1887г.). Холст, масло. (34х41) Балтиморский музей изобразительных искусств. Автор: Винсент Ван Гог.

«Обувь». Музей Метрополитен. Автор: Винсент Ван Гог.

Пара кожаных сабо. (1888г.) Холст, масло. (32.5 x 40.5). Музей Винсента Ван Гога. Амстердам. Автор: Винсент Ван Гог.

Обувь в скульптурных ансамблях различных городов мира

Обувь на набережной Дуная в Будапеште. Венгрия

Монументальная композиция, посвященная жертвам холокоста. Будапешт. Венгрия.

«Сапоги Сталина». Будапешт. Венгрия

«Сапоги Сталина». Будапешт.Венгрия.

Памятник сапогу барона Мюнхгаузена в Калининграде. Россия

Памятник сапогу барона Мюнхгаузена в Калининграде. Россия. Автор: Максим Гриневский.

Памятник ботинку в Тикрите. Ирак

Памятник ботинку в Тикрите. Ирак. Автор Лайз аль-Амари.

Памятник ботинку безымянного дачника, Зеленогорск. Россия

Памятник ботинку безымянного дачника, Зеленогорск. Россия.

Памятник домашним тапочкам в Томске. Россия

Памятник домашним тапочкам в Томске. Россия.

Памятник ботинкам в Санкт-Петербурге. Россия

Памятник ботинкам в Санкт-Петербурге. Россия

Памятник ботинкам в Ростоке. Германия

Памятник ботинкам в Ростоке. Германия.

Памятник ботинку. Германия

Памятник ботинку. Германия.

Памятник мужским сандалиям в Эритрее. Африка

Памятник мужским сандалиям в Эритрее. Африка.

Памятник лаптю в Великом Устюге. Россия

Памятник лаптю в Великом Устюге. Россия.

Памятник вьетнамкам в Батуми. Грузия

Памятник вьетнамкам в Батуми. Грузия.

Ботинки — клумбы в Гомеле. Белоруссия

Ботинки — клумбы в Гомеле. Белоруссия.

Памятник сапогам в Тагеране. Иран

Памятник сапогам в Тагеране. Иран.

Памятник сапогам в Сан-Антонио. США

Памятник сапогам в Сан-Антонио. США.

Памятник женскому сапогу в Ансане. Южная Корея

Памятник женскому сапогу в Ансане. Южная Корея.

Памятник женской туфельке в Праге. Чехия

Памятник женской туфельке в Праге. Чехия.

Памятник туфлям в Нью-Йорке. США

Памятник туфлям в Нью-Йорке. США.

Памятник туфельке в Париже. Франция

Памятник сапогу в Аризоне. США

Памятник сапогу в Аризоне . США.