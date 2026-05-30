8 шоколадных десертов, которые можно приготовить за считанные минуты

В безумном ритме современной жизни часто не хватает времени на различные шедевральные рецепты. В особенности, когда дело касается сладостей, выпечки и других вкусностей. Вашему вниманию – восемь потрясающих рецептов из шоколада, которые можно сделать за считанные минуты.
1. Кекс в чашке
Самое простое блюдо, которое приходит на ум, когда речь идёт о шоколаде – это, конечно же, кекс в чашке, который готовится быстро, легко и приносит массу удовольствия и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
• Мука – 75 г;
• Кофе – 1 ч.л;
• Какао – 50 г;
• Молоко – 50 мл;
• Яйцо – 1 шт;
• Сахар – по вкусу;
• Разрыхлитель – на кончике чайной ложки;
• Масло растительное – 25 г;
• Ванилин – по вкусу.
Кекс в чашке. \ Фото: lifecrust.com.
Способ приготовления:
• Муку просеять в отдельную ёмкость, смешать с кофе, какао и разрыхлителем;
• Всыпать сахар;
• Вбить яйцо, залить молоком и посыпать ванилином;
• Помешивать до однородности массы;
• Кружки смазать маслом до самого верха;
• Наполнить их смесью (можно до половины, можно полностью);
• Отправить на максимальную мощность в микроволновку на полторы минуты;
• Подавать с мороженым.
2. Фондю
Фондю. \ Фото: vsenavse.ru.
Чем удивить гостей на вечеринке или Дне рождения? Конечно же оригинальным фондю, которое позволит им наслаждаться кусочками фруктового ассорти в ароматном, нежном ансамбле с шоколадом.
Ингредиенты:
• Шоколад (черный) – 210 г;
• Сливки (нежирные) – 110 мл;
• Фрукты – на выбор.
Шоколадное фондю. \ Фото: erasmusu.com.
Способ приготовления:
• Плитки растопить любым удобным способом до однородности;
• Влить следом сливки;
• Перемешать до однородности массы;
• Перелить в небольшие порционные чашечки;
• Подавать с нарезанными свежими фруктами.
3. Пирог из шоколада
Шоколадный пирог. \ Фото: zira.uz.
И, конечно же, не обойтись без шоколадного пирога, для приготовления которого понадобится не так много ингредиентов и времени, а результат работы превзойдёт все ожидания!
Ингредиенты:
• Сахар – 120 г;
• Сахар коричневый – 120 г;
• Мука – 140 г;
• Какао – 120 г;
• Молоко – 110 мл;
• Ваниль – по вкусу;
• Вода – 140 мл;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Соль – на кончике ножа;
• Маргарин – 55 г;
• Яйцо – 1 шт.
Пирог из шоколада. \ Фото: bulochka.ru.
Способ приготовления:
• В одну ёмкость ссыпать муку, обычный сахар с солью, а также разрыхлитель;
• Всыпать следом половину какао-порошка;
• Растопить маргарин и влить следом, помешивая;
• Следом влить молоко, размешать его с яйцом и ванилью;
• Вымешивать, после чего перелить в емкость для запекания в микроволновке;
• Остатки какао соединить с сахаром коричневым, перемешать;
• Посыпать тесто сверху;
• Воду немного подогреть на огне, затем вылить сверху на тесто небольшими порциями, давая ей впитаться;
• Отправить на пять-семь минут в микроволновку на максимальную мощность;
• Подавать с мороженым.
4. Картошка
Пирожное картошка. \ zira.uz.
А это пирожное хорошо известно каждому, кто хотя бы раз забегал в кондитерскую, чтобы полакомиться им в далеком детстве. Теперь же его легко можно повторить дома, не тратя на это много времени и сил.
Ингредиенты:
• Печенье шоколадное – 320 г;
• Сгущенка – 150 мл;
• Масло сливочное – 110 г;
• Какао – 75 г.
Родом из детства. \ Фото: edimdoma.ru.
Способ приготовления:
• Печенье перебить вручную или блендером до небольшой крошки;
• Перемешать все оставшиеся ингредиенты, образуя мягкую и густую массу;
• Из получившейся массы скатать шарики или длинные палочки;
• Посыпать крошкой от печенья;
• Подавать к столу.
5. Торт без выпечки
Шоколадный торт без выпечки. \ Фото:
Вовсе не обязательно печь что-либо, когда дома есть шоколад, ведь приготовить вкусный торт для сладкоежки на праздник или просто к чаю можно и без духовки, получая оригинальное, нежное и воздушное блюдо.
Ингредиенты:
• Печенье – 350 г;
• Какао – 100 г;
• Пудра – 80 г;
• Сыр сливочный – 240 г;
• Масло сливочное – 140 г;
• Шоколад – 210 г;
• Сливки – 90 г.
Невозможно устоять. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Масло разогреть до жидкого состояния;
• Измельчить на крошку печенье любым удобным способом;
• Соединить его с маслом, всыпать какао;
• Как следует размешать, чтобы смесь была однородной;
• Получившуюся смесь отправить в форму, утрамбовать ложкой или стаканом;
• Отправить в холодное место на час-два;
• Выложить сыр в миску, добавить пудру;
• Взбить с помощью миксера до однородности;
• Растопить шоколад, дав ему пару минут постоять, а затем добавить к сыру;
• Размешать и на средней мощности миксера взбить;
• Сливки взбить миксером в другой емкости до состояния пены;
• Добавить в шоколадную смесь, помешивая ложкой;
• Выложить получившуюся смесь на корж, аккуратно разравнивая;
• Отправить остывать на пять-шесть часов.
6. Шоколадное печенье
Шоколадное печенье. \ Фото: tvcook.ru.
Когда выпечка надоела, однако дома осталось немного шоколада и орехов, можно попробовать сделать домашнее и сытное печенье, которое так и просится в рот, и чтобы его взяли с собой на учебу или работу.
Ингредиенты:
• Кешью (или другой орех) – 250 г;
• Финики – 140 г;
• Шоколад – 100 г;
• Овсяные хлопья – 25 г;
• Соль – опционально.
Домашнее шоколадное печенье. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Орехи раздробить с помощью блендера на мелкую стружку;
• Соединить их с финиками, а также с хлопьями овсянки;
• Перемешать до однородности массы;
• Шоколад натереть на мелкой терке, смешать с солью;
• Добавить к массе;
• Мокрыми руками сформировать любую удобную форму печенья;
• Дать постоять и подавать к столу.
7. Брауни
Брауни. \ Фото: google.com.ua.
Классический брауни – отличное решение для сладкоежек, которые обожают всё шоколадное, а также на случай, если нагрянули гости и хочется побаловать их необычной и лёгкой вкусностью к чаю.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 150 г;
• Какао – 3 ст.л;
• Сахар – 150 г;
• Яйца – 2 шт;
• Ванилин – по вкусу;
• Мука – 120 г.
Вкуснейший шоколадный десерт. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Масло растопить любым удобным способом;
• Добавить к нему сахар, какао и ваниль, тщательно перемешать до однородности;
• Венчиком взбить смесь, вводя аккуратно по одному яйцу;
• Постепенно добавлять муку, не переставая помешивать;
• Смесь довести до густоты и однородности;
• Форму застелить пергаментом и вылить на неё тесто;
• Отправить в духовку на двадцать минут или в микроволновку на максимальную мощность до готовности.
8. Фадж
Фадж. \ Фото: vkusnyierecepty.net.
А если вашим домочадцам всегда нравились конфетки «Ирис» или же магазинные шоколадные батончики – то возьмите на вооружение этот простой рецепт, который поможет приготовить лёгкую и очень аппетитную вкусность.
Ингредиенты:
• Сгущенка – 400 мл;
• Масло сливочное – 100 г;
• Нутелла или шоколадная паста – 200 г;
• Чипсы шоколадные – 250 г;
• Соль и ваниль – по вкусу.
Шоколадный десерт. \ Фото: patee.ru.
Способ приготовления:
• В одну миску влить пасту, сгущенку и большую часть масла;
• Добавить раскрошенные чипсы;
• Отправить на водяную баню, помешивая ложкой, доводя до однородности смеси;
• Покрыть противень пергаментом или смазать остатками масла;
• Вылить на него смесь;
• Ложкой или лопаткой разровнять уголки;
• Посыпать солью и отправить остывать в холодное место;
• Когда шоколадная смесь застынет – вытащить из холодильника;
• Лопаткой или горячим ножом отделить шоколад от пергамента;
• Разрезать и подавать к столу.
источник
