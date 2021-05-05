Как сделать свой день счастливым и ярким: 17 способов

На самом деле ощущение перманентного счастья — довольно трудоемкий и непростой процесс работы над собой. Нужно учиться замечать хорошее, отпускать плохое и много чего еще.

Но наш эмоциональный фон влияет на здоровье очень сильно, поэтому не отказывайтесь от идеи стать бесконечно счастливым человеком. А эти советы помогут вам.

Будьте благодарны

Ежедневно думайте о том, за что можно поблагодарить Вселенную. Вы здоровы, у вас есть крыша над головой, работа, еда, любящая семья и заботливые друзья. Само собой, всегда хочется иметь больше, но учитесь ценить то, что уже обрели на своем пути.

Делайте комплименты

Не трудно ведь похвалить новую кофточку подружки или успехи коллеги в работе. Это займет у вас лишь пару минут, а им будет приятно.

Встречайтесь с друзьями

Друзья — одна из самых важных граней нашей жизни. Не жалейте времени на встречи с ними, даже 5-минутный звонок с вопросом о здоровье и делах будет очень важен для них. Помните, вместе мы сильнее, чем поодиночке.

Обнимайтесь с пушистыми питомцами

Приятные тактильные ощущения стимулируют в нас выработку гормона радости. Дарите свою любовь четвероногим друзьям, и они ответят вам взаимностью.

Уделяйте хотя бы 15 минут в день хобби

Неважно, что это будет: рисование, чтение, пение, просмотр сериалов или спорт.

Покупайте себе цветы

Позвольте себе наслаждаться хотя бы 15 минут в день тем, что вы действительно любите.

Зачем ждать, пока кто-то другой решит преподнести вам сюрприз? Бегите в ближайший цветочный магазин и принесите домой, например, белоснежный букет гортензий. Это наполнит дом невероятным ароматом, украсит его и поможет создать праздничное настроение.

Двигайтесь!

Движение — жизнь. Делайте по утрам зарядку, бегайте, запишитесь на занятия спортом.

Все это стимулирует выработку гормонов счастья и приводит организм в тонус.

Проводите время с детьми

Никто не умеет быть настолько же искренним и радостным, как дети. Проводите больше времени, играя с детьми, учитесь у них непосредственности и легкости, с которой они смотрят на жизнь.

Пересматривайте любимые видео и фотографии

Когда начинаете грустить, достаньте старый фотоальбом, чтобы вдохновиться положительными эмоциями, запечатленными на фото. Вспомните, что в вашей жизни было очень много хорошего, и оно обязательно случится еще раз!

Пойте громче!

Даже если вы считаете, что вам на ухо наступил медведь, а тексты песен вы совсем не в состоянии выучить, пойте! Включайте любимые песни, пока собираетесь на работу, моетесь в душе или готовите ужин. Это поднимет вам настроение.

Выбирайтесь на прогулки

Вдыхайте ароматы природы, наблюдайте за птицами и любуйтесь красивыми видами вокруг. Вы поймете, что счастье кроется в таких повседневных мелочах, как кристальный морозный воздух, чириканье синицы или глубокий ультрамариновый цвет люпина.

Дышите правильно и занимайтесь стрейчингом

Хорошо способствуют поднятию настроения правильное дыхание, медитации и стрейчинг. Растяжка подарит вам приятную ломоту в мышцах, кроме того, это невероятно полезно для организма.

Наводите порядок

В квартире должен быть порядок. Хотя бы потому, что в голове, шкафу и косметичке его наверняка нет. Когда вы создадите комфорт вокруг себя, вам будет проще и работать, и отдыхать.

Пишите о том, что огорчает

Чаще всего наше существование омрачает то, что мы держим негатив в себе. Запишите на бумажку то, что вас огорчает, и сожгите ее. Отпустите обиды и грусть.

Проявляйте творчество

Рисуйте, пишите стихи, делайте поделки, вышивайте. Позвольте креативу поселиться в вашей жизни!

Танцуйте

Когда плохое настроение, зажгите свечи, наденьте платье, включите любимую музыку и начинайте танцевать. Это хороший способ отпустить грусть и переключиться на хорошие мысли.

Улыбайтесь

Даже если вам не очень весело, улыбка спровоцирует выброс эндорфина в кровь — и вы не заметите, как настроение само собой поползет вверх. Попробуйте!