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Как сделать свой день счастливым и ярким: 17 способов

Как сделать свой день счастливым и ярким: 17 способов

На самом деле ощущение перманентного счастья — довольно трудоемкий и непростой процесс работы над собой. Нужно учиться замечать хорошее, отпускать плохое и много чего еще. 

Но наш эмоциональный фон влияет на здоровье очень сильно, поэтому не отказывайтесь от идеи стать бесконечно счастливым человеком. А эти советы помогут вам.

Как сделать свой день счастливым и ярким: 17 способов

Будьте благодарны

хобби

Ежедневно думайте о том, за что можно поблагодарить Вселенную. Вы здоровы, у вас есть крыша над головой, работа, еда, любящая семья и заботливые друзья. Само собой, всегда хочется иметь больше, но учитесь ценить то, что уже обрели на своем пути.

Делайте комплименты

день счастье способ

Не трудно ведь похвалить новую кофточку подружки или успехи коллеги в работе. Это займет у вас лишь пару минут, а им будет приятно.

Встречайтесь с друзьями

день счастье способ

Друзья — одна из самых важных граней нашей жизни. Не жалейте времени на встречи с ними, даже 5-минутный звонок с вопросом о здоровье и делах будет очень важен для них. Помните, вместе мы сильнее, чем поодиночке.

Обнимайтесь с пушистыми питомцами

день счастье способ

Приятные тактильные ощущения стимулируют в нас выработку гормона радости. Дарите свою любовь четвероногим друзьям, и они ответят вам взаимностью.

Уделяйте хотя бы 15 минут в день хобби

день счастье способ

Неважно, что это будет: рисование, чтение, пение, просмотр сериалов или спорт.

Позвольте себе наслаждаться хотя бы 15 минут в день тем, что вы действительно любите.

Покупайте себе цветы

день счастье способ

Зачем ждать, пока кто-то другой решит преподнести вам сюрприз? Бегите в ближайший цветочный магазин и принесите домой, например, белоснежный букет гортензий. Это наполнит дом невероятным ароматом, украсит его и поможет создать праздничное настроение.

Двигайтесь!

день счастье способ

Движение — жизнь. Делайте по утрам зарядку, бегайте, запишитесь на занятия спортом.

день счастье способ

Все это стимулирует выработку гормонов счастья и приводит организм в тонус.

Проводите время с детьми

день счастье способ

Никто не умеет быть настолько же искренним и радостным, как дети. Проводите больше времени, играя с детьми, учитесь у них непосредственности и легкости, с которой они смотрят на жизнь.

Пересматривайте любимые видео и фотографии

день счастье способ

Когда начинаете грустить, достаньте старый фотоальбом, чтобы вдохновиться положительными эмоциями, запечатленными на фото. Вспомните, что в вашей жизни было очень много хорошего, и оно обязательно случится еще раз!

Пойте громче!

день счастье способ

Даже если вы считаете, что вам на ухо наступил медведь, а тексты песен вы совсем не в состоянии выучить, пойте! Включайте любимые песни, пока собираетесь на работу, моетесь в душе или готовите ужин. Это поднимет вам настроение.

Выбирайтесь на прогулки

Вдыхайте ароматы природы, наблюдайте за птицами и любуйтесь красивыми видами вокруг. Вы поймете, что счастье кроется в таких повседневных мелочах, как кристальный морозный воздух, чириканье синицы или глубокий ультрамариновый цвет люпина.

Дышите правильно и занимайтесь стрейчингом

день счастье способ

Хорошо способствуют поднятию настроения правильное дыхание, медитации и стрейчинг. Растяжка подарит вам приятную ломоту в мышцах, кроме того, это невероятно полезно для организма.

Наводите порядок

день счастье способ

В квартире должен быть порядок. Хотя бы потому, что в голове, шкафу и косметичке его наверняка нет. Когда вы создадите комфорт вокруг себя, вам будет проще и работать, и отдыхать.

Пишите о том, что огорчает

Чаще всего наше существование омрачает то, что мы держим негатив в себе. Запишите на бумажку то, что вас огорчает, и сожгите ее. Отпустите обиды и грусть.

Проявляйте творчество

день счастье способ

Рисуйте, пишите стихи, делайте поделки, вышивайте. Позвольте креативу поселиться в вашей жизни!

Танцуйте

день счастье способ

Когда плохое настроение, зажгите свечи, наденьте платье, включите любимую музыку и начинайте танцевать. Это хороший способ отпустить грусть и переключиться на хорошие мысли.

Улыбайтесь

день счастье способ

Даже если вам не очень весело, улыбка спровоцирует выброс эндорфина в кровь — и вы не заметите, как настроение само собой поползет вверх. Попробуйте!

 

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