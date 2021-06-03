Почему «бедная овечка» Свиридова считает рождение младшего сына сумасшествием и не выходит замуж

Она ворвалась на музыкальный олимп в 1990-е со своим «Розовым фламинго, а позже закрепила успех «Бедной овечкой». Алёна Свиридова добилась успеха уже почти в 30 лет, и с тех пор вся её личная жизнь находилась на виду у публики. За причудливыми романтическими историями певицы следила вся страна, да она и сама не скрывает: появление на свет её младшего сына было большим риском. Впрочем, она ни о чём не жалеет, а в законный брак по определенным причинам вступать не собирается.
Жизнь без жертв
Алёна Свиридова. / Фото: www.twimg.com
Впервые Алёна Леонова (девичья фамилия певицы) вышла замуж в 18 лет за Сергея Свиридова. В то время девушка училась в пединституте на музыкально-педагогическом отделении, а будущий муж казался ей тем мужчиной, с которым она счастливо проживёт всю жизнь. Он был умён, красив, успешен, учился в Германии и вообще был воплощённой мечтой любой девушки.
Алёна и Сергей Свиридовы. / Фото: www.yandex.net
Спустя три года у супругов родился сын, но Алёна признаётся: она была совершенно не готова к его появлению на свет. Слишком юной и эмоционально незрелой была она сама. Она не успела насладиться свободной жизнью, как сама связала себя не только узами брака, но и появлением на свет малыша, за которого отныне была в ответе. Впрочем, благодаря помощи мамы будущая звезда всё же находила возможность между стиркой пелёнок, молочными кашами и прогулками с коляской «вырваться на свободу» и провести пару часов с друзьями.
Алёна Свиридова. / Фото: www.lichnosti.net
Брак её с Сергеем Свиридовым вскоре распался. К счастью, сын Василий никогда не прерывал общения с отцом. А вот к отсутствию мамы впоследствии очень долго привыкал. Алёна Свиридова, отправившись покорять столицу, при любой возможности мчалась в Минск, где ждал её сын, оставленный на попечение отца. Но мальчику в то время отчаянно не хватало мамы. Правда, даже после развода родителей брошенным он себя никогда не чувствовал: Алена приносила с собой ощущение праздника, внимательно выслушивала сына, объясняла, почему в их жизни всё так, а не иначе.
Алёна Свиридова. / Фото: www.spletnik.ru
Но она не считала, что должна приносить свою жизнь в жертву ребёнку. Она и сейчас уверена в том, что всё в жизни делала правильно, была требовательна к себе и окружающим. Сын Василий давно вырос, он относится с пониманием к стремлениям Алёны Свиридовой. Он живёт в Канаде, занимается IT-технологиями. У него множество общих интересов с мамой, но общаются они, в силу обстоятельств, больше по интернету.
Красивая история с печальным финалом
Алёна Свиридова. / Фото: www.yandex.net
А после в жизни уже известной на тот момент певицы появился Генри Пикок, с которым Алёна познакомилась в американском посольстве. Он был невероятно красив, умён и умел мечтать. Певица вообще всегда влюблялась только в красивых мужчин, но с Генри была совершенно особенная история.
Он всегда хотел устроить шикарную свадьбу и сам занялся её организацией. На Антигуа на Карибах молодожёны дали друг другу клятву верности, стоя на берегу океана, они оба плакали от избытка чувств и эмоций и, наверняка, верили в нерушимую вечность их брака.
Алёна Свиридова и Генри Пикок. / Фото: www.zendiar.com
Но после наступили будни, Алёна не представляла себя вне профессии, её карьера шла в гору, а Генри не мог понять, почему его красавица-жена не проводит праздники в кругу семьи, а мчится на какие-то концерты. Кроме того, она всегда была личностью самодостаточной и независимой, что несколько напрягало Генри Пикока. Спустя два года брак распался, и Алёна поняла: совместное проживание с другим человеком дается ей с большим трудом. Как и необходимость менять свои привычки и подстраиваться под кого-то.
Курортный роман
Алёна Свиридова. / Фото: www.pinimg.com
В 2002 году Алёна Свиридова стала ведущей реалити-шоу «Гарем», съёмки которого проходили в Кении. Там, на берегу океана, она и познакомилась с Дмитрием Мирошниченко. Двадцатилетний красавец был всего на год старше сына певицы, но она не стала противиться вспыхнувшим чувствам. Курортный роман должен был окончиться вместе со съёмками реалити-шоу, но всё значительно осложнилось в тот момент, когда певица поняла, что ждёт ребёнка.
Алёна Свиридова и Дмитрий Мирошниченко. / Фото: www.wp.com
Это стало для неё полной неожиданностью, а вероятность родить малыша от ровесника сына в сорокалетнем возрасте выглядела полным сумасшествием. Спустя годы Алёна Свиридова признается: решение далось ей с большим трудом. Она осознавала, что растить и воспитывать ребёнка ей предстоит самостоятельно. Как бы не развивались дальше её отношения с Дмитрием, когда-нибудь они закончатся. Слишком уж разными они были, да и молодость Дмитрия в данном случае позволяла ей не питать иллюзий на его счёт.
Алёна Свиридова и Дмитрий Мирошниченко с сыном. / Фото: www.topavenue.ru
И всё же младший сын певицы Григорий появился на свет. Алёна Свиридова и Дмитрий Мирошниченко вскоре расстались, но Григорий, которому уже 16 лет, никогда не прерывал общения с отцом. Юноша учился в кадетском корпусе, позже перешёл в актёрскую школу, а в будущем намерен поступить в ГИТИС.
Счастье без штампа в паспорте
Алёна Свиридова. / Фото: www.sviridova.ru
Случайное знакомство с Давидом Варданяном в Ереване певица поначалу тоже всерьёз не рассматривала. Бизнесмен был красив, умел ухаживать, но был младше Алёны на целых 14 лет. Впрочем, её никогда не останавливала разница в возрасте, а вскоре она поняла: они с Давидом просто совпали. У них одинаковые взгляды на жизнь вообще и на семью в частности, они чувствуют себя комфортно вдвоём, а разница в возрасте вовсе им не мешает. Давид подружился с сыном исполнительницы Гришей и смог стать для него настоящим другом.
Алёна Свиридова и Давид Варданян. / Фото: www.7ya.ru
Алёна Свиридова и Давид Варданян являются сторонниками здорового образа жизни, не любят смотреть телевизор и предпочитают активный отдых. Они вместе уже 11 лет и ни разу за эти годы не пожалели о принятом когда-то решении жить вместе.
Впрочем, в ЗАГС они тоже идти не собираются. Алёна Свиридова признаётся: в официальном браке лично для неё нет ничего привлекательного. Штамп в паспорте не даёт никаких гарантий и не подразумевает мгновенного появления защиты от любых внешних или внутренних потрясений и разочарований.
Алёна Свиридова и Давид Варданян. / Фото: www.argumenti.ru
Певица уверена в том, что секрет столь долгих её отношений с Давидом заключается как раз в отсутствии официальной регистрации. Они иногда ссорятся и даже расстаются, но при этом у них нет ощущения того, что они попали в капкан собственного брака. Алёна Свиридова просто наслаждается счастьем рядом с любимым человеком и пока что ничего менять в своей жизни не собирается.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии