Привычки, которые мы не задумываясь перенимаем друг у друга, и совершенно зря

Нередко определенные правила поведения и привычки надолго закрепляются в обществе по принципу домино. Мы видим, что большинство людей пользуются электрическими сушилками в общественных уборных, и повторяем вслед за ними.

Замечаем, что все выкладывают продукты из корзины на конвейерную ленту на кассе, и делаем так же. Однако на поверку подобные негласные правила не всегда оказываются обоснованными.

Мы решили изучить популярные общественные привычки и тенденции и выяснили, что нередко они бывают довольно вредными и даже опасными.



10. Использование косметических тестеров

9. Увлажнение кожи вазелином

8. Очистка ковров при помощи одного только пылесоса

7. Модный тренд стоять, а не сидеть за рабочим столом

6. Попытки исключить употребление кофе

5. Забеги на длинные дистанции

4. Употребление протеина

3. Использование сушилки для рук в общественных уборных

2. Нанесение духов на нижнее белье

1. Выкладывание продуктов из корзины на кассовый конвейер

Тестеры карандашей, помад, подводок и прочей косметики действительно необходимы в большинстве случаев, чтобы не прогадать с цветом или текстурой. Однако существование тестеров вовсе не означает, что можно не задумываясь наносить их на уязвимую кожу лица. Как показывает практика, эти продукты вполне могут быть переносчиками инфекций и бактерий, ведь всего за один день их трогают десятки людей.Самый оптимальный вариант в случае, когда вам очень нужно опробовать косметику на себе, — это попросить одноразовый запечатанный образец. Если же это невозможно, протестировать оттенок рекомендуется на тыльной стороне руки, но затем следует как можно скорее смыть средство.Существует расхожее мнение, будто вазелин — идеальное средство для увлажнения кожи. Однако специалисты с этим категорически не согласны. Все же вазелин — это побочный продукт нефтяной промышленности. Он может катастрофически забить поры, перекрыть коже доступ к кислороду и даже сделать ее еще более сухой.Поэтому лучше не играть с огнем и отложить эксперименты с данным средством. В конце концов, в современном мире на рынке косметики представлено огромное количество подходящих продуктов на любой вкус и кошелек.Одного пылесоса для глубокой очистки ковра недостаточно, однако люди нередко пренебрегают этим фактом и искренне полагают, что еженедельная уборка пылесосом делает дом чище. Между тем стандартный пылесос способен удалить грязь и пыль только с поверхности ковра и не устраняет микробы и аллергены, застрявшие в волокнах.Чтобы по-настоящему очистить и ковер, и воздух в доме, необходимо хотя бы иногда обращаться за профессиональной чисткой ковров. Либо же можно прибегнуть к помощи пароочистителя или классическому мытью ковров.Все мы наслышаны о вреде сидячей работы. И специальные высокие компьютерные столы, за которыми можно работать стоя, были призваны уменьшить негативные последствия от сидячего образа жизни. Однако, согласно мнению специалистов, работа на ногах в статичном состоянии в в целом не лучше сидячей работы.Стояние сжигает лишь чуть-чуть больше калорий, но при этом повышает риск развития сердечных заболеваний и может привести к проблемам с позвоночником. По-настоящему же помогает бороться с негативным влиянием стоячей или сидячей работы регулярное движение в течение дня. Например, легкие разминочные упражнения или получасовая ходьба в обеденный перерыв.Некогда употребление кофе считалось пороком и напрямую ассоциировалось с чем-то вредным. Однако сейчас уже известно, что кофе богат антиоксидантами, которые полезны для здоровья, в частности для печени и сердца. Кроме того, исследования показывают, что умеренное потребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.Поэтому исключать употребление данного напитка, если на то нет реальных медицинских показаний, вовсе не обязательно — нужно просто им не злоупотреблять.Бег нередко воспринимается людьми как максимально легкий и безопасный вид спорта. Однако это не совсем так. С одной стороны, нам известно, что бег и правда снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. С другой — продолжительный бег может стать причиной, например, мерцательной аритмии. Исходя из подобных противоречивых заявлений, можно сделать один простой вывод: все люди разные, а потому и бег на всех влияет по-разному.И эффект этот зависит от огромного количества факторов: образа жизни, состояния здоровья, веса, давления и даже качества беговой обуви и техники бега. Поэтому к вопросу о занятиях данным видом спорта необходимо подходить со всей ответственностью, предварительно исключив медицинские противопоказания и затем отработав правильную технику с помощью тренера.Многие люди полагают, что чем больше протеина они потребляют, тем лучше это для здоровья. Однако и здесь мы снова упираемся в индивидуальные особенности организма. То, что хорошо для профессионального спортсмена, может совершенно не подходить рядовому человеку. Кроме того, и в том и в другом случае будет лучше, если прием протеиновых напитков будет проходить под наблюдением, ведь порой они могут стать причиной расстройств пищеварения и нездоровых всплесков сахара в крови, которые необходимо контролировать.И в целом, чтобы организм получал достаточное количество белка, необязательно прибегать к сложным схемам, которые сопряжены с рисками: нужно всего лишь организовать для себя сбалансированное питание, в котором будут присутствовать белковые продукты.Электрические сушилки для рук кажутся более гигиеничными, пока дело не доходит до научных исследований. На самом деле они как минимум не позволяют удалить остатки бактерий с рук после мытья, в отличие от бумажных полотенец, а как максимум и вовсе образуют в воздухе настоящую бактериальную завесу, сводящую пользу от мытья рук на нет.По большому счету, данные сушилки — настоящий резервуар для бактерий. Они втягивают туалетный воздух, наполненный потенциально опасными бактериями, и распространяют их на все поверхности, включая вымытые руки. Все это делает данное приспособление механизмом распространения инфекций, и поэтому его использования стоит избегать.Любимые парфюмерные композиции порой вызывают желание обрызгаться ими с ног до головы. Неудивительно, что следом в голову может прийти мысль ароматизировать и свое нижнее белье. Однако делать это категорически не рекомендуется.Даже абсолютно безобидные на первый взгляд стиральные порошки и средства для ванн с отдушкой могут вызвать раздражение нежной кожи. Духи же в принципе не предназначены для того, чтобы оказываться в непосредственной близости от уязвимых и чувствительных интимных мест, и в итоге они могут стать причиной развития аллергических и прочих реакций.Согласитесь, подавляющее большинство людей на кассах не задумываясь выкладывают продукты на транспортировочную ленту, потому что так принято. Однако знаете ли вы, что подобные ленты изготовлены из пористого материала, благоприятного для размножения микробов и плесени?Исследователями установлено, что конвейерные ленты, даже несмотря на их внешнюю чистоту, зачастую серьезно загрязнены, а значит, выкладывать на них неупакованные продукты попросту небезопасно.