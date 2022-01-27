Медовый месяц по-японски: вокруг света за 400 дней

Вокруг света за 400 дней.
Японские молодожёны после свадьбы решили, что традиционный медовый месяц – это не для них. Они устроили себе медовый год, и даже немного больше, отправившись в кругосветное путешествие и вооружившись камерой.
За 400 дней (именно столько длился медовый месяц японской пары) они успели побывать в 48 странах. Вернувшись домой, они завели блог, в котором делятся опытом путешествий, который успели получить за достаточно продолжительное время. А ещё они смонтировали красивое видео, которое мы публикуем для наших читателей.
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