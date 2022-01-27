С нами не соскучишься!

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Обожаю тартар!!! Только автор забыл указать, что блюда из сырого фарша делают исключительно из свежайшей телятины, не...8 блюд, сделанных...
  • Konstantin Петров
    Дональд Трамп уже Не переизбран на 2-й срок! Это не в их реальности«Нас всех поработ...
  • Песня
    Целые поколения выросли на манке-пшёнке, а тут вдруг "бесполезные"?! Очень сильно попахивает заказухой. 👎Какие каши самые ...

Медовый месяц по-японски: вокруг света за 400 дней


Вокруг света за 400 дней.

Вокруг света за 400 дней.

Японские молодожёны после свадьбы решили, что традиционный медовый месяц – это не для них. Они устроили себе медовый год, и даже немного больше, отправившись в кругосветное путешествие и вооружившись камерой.

За 400 дней (именно столько длился медовый месяц японской пары) они успели побывать в 48 странах. Вернувшись домой, они завели блог, в котором делятся опытом путешествий, который успели получить за достаточно продолжительное время. А ещё они смонтировали красивое видео, которое мы публикуем для наших читателей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Медовый месяц по-японски: вокруг света за 400 дней

И не забудьте:
Медовый месяц по-японски: вокруг света за 400 днейПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх