8 обычных слов, которые не нужно употреблять в разговоре, если хочешь вызвать доверие

Говорить и молчать нужно правильно...
Жизнь меняется динамично, а вместе с ней и формат общения между людьми. Например, ещё не так давно люди и подумать не могли вставить смайл в письмо своему боссу. Что же касается устной речи, она по-прежнему остаётся тем фактором, по которому судят об образованности, культуре и компетентности человека. А главное – есть слова, которых стоит избегать в разговорах с коллегами и партнёрами, если не хочешь прослыть ненадёжным человеком.
1. Возможно/Может быть/Наверное
Опасный спич-паразит: «возможно», «может быть», «наверное».
Хотя это одни из самых распространенных слов в русском языке, но они но они делают человека неуверенным в глазах собеседника. Эти вводные слова очень легко включить почти в любую фразу, но выглядят они совершенно неискренне.
К примеру, приглашает кто-то свою пассию на свидание, а в ответ получает что-то вроде: «Да, может быть». В следующий раз, когда захочется использовать подобное вводное слово, стоит сделать короткую паузу и ... удалить это слово из предложения.
2. ОК
Опасный спич-паразит: «ОК».
Все могут согласиться с тем, что это один из самых неприятных ответов, которые можно получить при текстовом сообщении. Это делает человека безразличным и неуверенным. Вдобавок, это даже не описательный термин, который в основном означает «удовлетворительно».
В текстовой форме «ок» может восприниматься как конец разговора или даже пассивно-агрессивный способ попытаться быть учтивым. Эти две буквы служат механизмом самозащиты, чтобы избежать конкретных заявлений, которые могут быть использованы во вред.
3. Потрясающе
Опасный спич-паразит: «потрясающе».
С этим словом не все просто. Если кто-то расскажет о невероятной поездке, из которой только что вернулся, то ответ «Ого! Это звучит потрясающе!», вероятно, будет казаться искренним. Но если употреблять это слово регулярно, то оно буде звучать неестественно.
Если говорить «потрясающе» все время, то это заставляет людей чувствовать, что у говорившего нет своего собственного мнения. Любой бы предпочел, чтобы кто-то использовал несколько слов, чтобы показать свое восхищение, а не постоянно употреблял одно слово.
4. Хм
Опасный спич-паразит: «хм».
Возможно, самым распространенным словом-паразитом является «хм». Практически любой человек говорит это гораздо чаще, чем осознает. На самом деле, достаточно просто заменить его чем-то вроде «дайте мне подумать некоторое время».
Цель будет достигнута одна и та же, но более длинное предложение придает человеку более активный вид и доказывает, что он хочет контролировать ситуацию.
5. Как (подобно)
Опасный спич-паразит: «как».
Если кто-то когда-либо пробовал посмотреть хотя-бы час реалити-шоу, то прекрасно знает, что слово «как» встречается чуть ли не чаще всех. Если не уделять этому внимание, то такие слова даже незаметны.
Но стоит только задуматься и вдумываться в свою речь, сразу станет ясно, что от этого слова-паразита будет очень трудно избавиться.
6. На самом деле
Опасный спич-паразит: «на самом деле».
Это слово фактически не является необходимым в большинстве ситуаций. Само словосочетание имеет тенденцию создавать впечатление, что все, что было сказано раньше, было ложью.
Если потратить время на просмотр предложений с этим словосочетанием, несложно обнаружить, что почти все такие слова можно выбросить из фразы без изменения ее смысла, и даже более того - тон фразы станет более прямым.
7. Cожалею
Опасный спич-паразит: «сожалею».
Извинение может заставить человека казаться слабым и ненадежным, если использовать его в неправильном контексте. Хотя любой человек всегда должен извиняться, если ситуация оправдывает его, слишком частое употребление «сожалею», «извините» или «прошу прощения», то это будет выглядеть так, будто тот, кто говорит подобное, смущается и боится.
Если кто-то действительно хочет извиниться за что-то, ему не стоит стесняться использовать это слово. Но если он просто смущен или нервничает, стоит объяснить эти эмоции другими выражениями.
8. Надеюсь
Опасный спич-паразит: «надеюсь».
Хотя само это слово должно показывать оптимистизм человека, фактически оно имеет противоположный эффект: использование этого слова означает, что говорящий недостаточно уверен в своих словах.
Например, когда начальник говорит сделать отчет за 2 часа, ему обычно отвечают «без проблем, через 2 часа все будет». Если же подчиненный говорит «надеюсь, через 2 часа сделаю», то это свидетельствует о том, что он совершенно не уверен в этом.
БОНУС
К чему слова? И так справлюсь...
Самое замечательное в приведенном выше списке состоит в том, что он не требует больших усилий для реализации. На самом деле все, что требуется, чтобы не употреблять больше «ненужные» слова, - принятие этого факта как необходимости.
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