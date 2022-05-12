6 фактов о Северной Корее в реальность которых верится с трудом

Неизвестные факты о Северное Корее.
В последние месяцы в прессе часто мелькают сводки о Северной Корее и звучат заявления лидера этой страны. О КНДР обычные европейцы знают очень мало. Известны, в-основном, стереотипы: испытания ядерного оружия, грандиозные парады, закрытость общества и повальная нищета населения страны. А некоторые факты необычны настолько, что в них вообще сложно поверить.
1. КНДР – самая военизированная страна в мире
Женщины-военнослужащие на параде в Пхеньяне. | Фото: nbcnews.com.
Многолетнее противостояние окружающим «капиталистическим» странам сделали из КНДР тоталитарное военизированное государство. Если считать всех военнослужащих, а также сотрудников силовых структур, то Северная Корея уверенно занимает первое место в мире как самая милитаризованная страна. Униформу здесь носит каждый третий. Службу проходят все: мужчины призываются на 10 лет, а женщины - на 5 лет.
Солдат Корейской народной армии. | Фото: uk.businessinsider.com.
На праздновании 100-летия Ким Ир Сена в Пхеньяне. | Фото: huffingtonpost.com.
Прошло более 60 лет после окончания Корейской войны, но граница между Севером и Югом до сих пор является «взрывоопасным» местом. Здесь сосредоточено столь огромное количество военной силы, что 238-километровуюю границу называют самой милитаризованной территорией на планете.
2. В Северной Корее находится самый большой в мире стадион
Форма постройки напоминает цветок магнолии. | Фото: sportskeeda.com.
На стадионе площадью 20,7 гектар проводятся грандиозные многотысячные выступления. | Фото: reddit.com.
В Пхеньяне (столица КНДР) находится самый большой стадион в мире. Грандиозную постройку на 150 000 зрителей возвели на искусственно насыпанном острове. Арена имени Первого мая является «домашним» полем для национальной футбольной сборной, которая поражает то громкими победами над фаворитами, то не менее трагичными провалами. По праздникам здесь проводятся митинги и красочные выступления, в которых принимают участие десятки тысяч артистов.
3. В КНДР умеют экономить на электроэнергии
Северная Корея в темноте. | Фото: therichest2.imgix.net
Малое количество энергоресурсов и слабая экономика привели к тому, что в КНДР вырабатывается мало электроэнергии. На ночных снимках из космоса видно, что страна находится буквально «в темноте», если сравнивать с соседними Китаем и Южной Кореей. Официальная пропаганда утверждает, что людям не нужно много электричества, ведь по ночам нужно спать. Постоянное освещение есть лишь в столице, а в других городах свет включают периодически.
4. Автомобиль могут получить лишь избранные
Автомобиль Pyeonghwa Motors местного производства. | Фото: diariomotor.com.
Еще в 1950-е годы в КНДР выпускали автомобили. Сначала это были лицензионные копии советских моделей, а затем здесь стали собирать собственные версии Fiat, Mercedes-Benz, Toyota. Но машин в стране все равно очень мало. Импорта практически нет, а основной автопроизводитель Pyeonghwa Motors выпускает лишь несколько тысяч экземпляров в год.
Типичная пустынная улица в КНДР. | Фото: zarubejom.ru.
Автомобили могут себе позволить лишь высшие госчиновники и военные чины. Как результат, в любом крупном городе можно переходить широкие проспекты, даже не озираясь налево и направо.
5. Северная Корея - страна идеальных пейзажей
Живописные горы Северной Кореи. |Фото: ru-voyage.com.
На планете есть множество красивых мест, но лишь в Северной Корее можно встретить настолько чистый воздух. Хорошей экологии способствует слабое развитие промышленности.
6. В Северное Корее разрешены только определенные виды причесок
10 мужских причесок, разрешенных в Северной Корее. | Фото: therichest0.imgix.net.
Современные модницы и модники очень бы удивились, посетив любую парикмахерскую в КНДР. На стенах висят плакаты с фотографиями стрижек, которые можно заказать, и дело вовсе не в умении мастеров. Руководящая партия ограничила выбор причесок. Мужчинам доступны лишь 10 вариантов, а женщинам – 18.
7. Синие джинсы под запретом
Синие джинсы, за которые можно серьезно пострадать. | Фото: timeofstyle.com.
Идеи Чучхе (местной коммунистической идеологии) не приемлют подражание западному капитализму. Поэтому введен запрет на ряд обычных предметов, например, на джинсы. В Корее проблематично их найти. Но если это удастся, то их владелец рискует оказаться в трудовом лагере.
8. В Северной Корее есть свой ГУЛАГ
Заключенный под стражей. | Фото: tbo.com.
Как в любом государстве, в КНДР действует своя система наказаний. Даже за небольшие проступки людей отправляют в трудовые лагеря. Здесь их ожидает тяжелая работа и скудное питание. Чтобы попасть сюда, достаточно неудачно пошутить или просто надеть джинсы.
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