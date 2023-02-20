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Как сэкономить на губках и средстве для мытья посуды

Сэкономьте на губках и средстве для мытья посуды приличные деньги, с помощью одной вещи! Этот совет особенно понравится тем, кто старается экономить бюджет, а также заботится об экологии.

Как сэкономить на губках и средстве для мытья посуды

На рынке давно появилась интересная вещь — бамбуковая губка. Найти её можно в хозяйственных магазинах, но проще всего заказать онлайн на любой интернет-площадке. Две губки стоят до 200 рублей, но «живут» они целый год!

Как сэкономить на губках и средстве для мытья посуды

Мыть посуду можно вообще без моющих средств. Даже жир отходит легко. В конце мытья всей посуды саму губку можно быстренько промыть хозяйственным мылом! Губка держит форму, легко очищается, прекрасно моет посуду и работает очень долгое время. Попробуйте: это не только экономно, но ещё и очень удобно и практично!

Как сэкономить на губках и средстве для мытья посуды

Подробнее о бамбуковых губках смотрите в видео ниже:


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