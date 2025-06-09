Малоизвестные факты о Хоакине Фениксе

Для создания фильма требуется квалифицированная команда из не менее десятка человек, состоящая из режиссера и съемочной группы. Тем не менее, есть некоторые фильмы, в которых работа ведущих актеров выделяется таким образом, что кажется, что успех фильма почти полностью обусловлен их талантом. Так обстоит дело с Хоакином Фениксом.

Мы собрали некоторые интересные факты об актере, который поразил нас своим последним выступлением в Джокере. 1. Причина шрама на губе. Конечно, вы уже заметили это , поскольку это одна из его самых уникальных черт лица. Хотя вы можете предположить, что шрам появился после несчастного случая, операции или болезни, но правда в том, что Хоакин родился с заячьей губой. 2. За всю свою карьеру он снялся в более чем 30 фильмах. Его актерская карьера началась в 1986 году, когда ему было 12 лет. С тех пор он появлялся в таких фильмах, как Гладиатор, Она,Переступить черту и многих других. 3. Он был веганом с 3 лет. Семья Хоакина была вегетарианской , поэтому он перенял этот образ жизни с раннего возраста. В настоящее время он работает с организациями, защищающими права животных, а также в прошлом проводил кампании по повышению осведомленности о жестоком обращении с животными.4. Ему потребовалось 4 месяца, чтобы добиться смеха Джокера. Смех персонажа говорит о страданиях и страхе, поскольку он вызван состоянием, связанным с эпилепсией. Феникс тщательно изучал поведение людей с этим симптомом в течение нескольких месяцев, пока ему не удалось идеально исполнить уникальный смех . 5. В 2008 году он объявил о завершении карьеры.После его появления в Любовниках и после номинации на 2 Оскара, Хоакин объявил о своем уходе из своей актерской карьеры, чтобы развить новую артистическую сторону как музыканта хип-хопа. Это было позже опровергнуто, поскольку он фактически работал над псевдодокументальным фильмом под названием «Я все еще здесь».6. В 6 лет он изменил свое имя на Leaf. У всех братьев и сестер Хоакина есть имена, связанные с природой: Река, Свобода, Дождь и Лето. Поэтому в возрасте 6 лет он решил сменить свое имя на Лист. Это продолжалось до 16 лет, когда он решил снова использовать свое настоящее имя . 7. Он целый месяц работал пожарным, чтобы вжиться в роль. В Команда 49: Огненная лестница Хоакин сыграл пожарного, которому пришлось столкнуться с огромным пожаром, чтобы спасти семью. В рамках исследования , которое он провел, чтобы воплотить этого персонажа в жизнь, он работал в реальном отделе пожарной охраны в течение месяца.8. Его брат, Ривер Феникс, также начал работать актером, когда он был ребенком. Ривер Феникс был первым членом семьи, который рискнул действовать. Он прославился своей ролью в «Останься со мной» . 9. Он предпочитает разговаривать со своими фанатами, а не фотографироваться. Актер показал, что ему не нравится фотографироваться со своими поклонниками. Напротив, он предпочитает немного поболтать и провести с ними некоторое время, а не просто позировать для фотографии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: