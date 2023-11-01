Что такое культ орфизма: Мистическая секта, вера в реинкарнацию и первородный грех

Культ орфизма был мистической сектой, зародившейся в Древней Греции и следовавшей обычаям и писаниям мифического поэта Орфея. Подобно элевсинским мистериям, только посвящённые в культ узнавали всю правду о практиках и верованиях группы. Учёные, как сегодня, так и в древнем прошлом, могли только строить догадки о том, что на самом деле происходило внутри. Однако за последнее столетие археологи и историки обнаружили обрывки информации, такие как орфические таблички и папирус из Дервени, которые пролили некоторый свет на уникальную мифологию и практику группы.
Предыстория
Слева направо: Орфей, Hugues Jean François Paul Duqueylard, 1771-1845 год. \ Орфей.
Существование культа Орфея вызывает много вопросов, прежде всего, кем именно был его основатель. Согласно легенде, Орфей был известным поэтом, музыкантом и пророком из Фракии, который мог очаровывать и влиять на всё живое, даже на сам камень, благодаря своим музыкальным способностям. Как и у многих персонажей мифов и легенд, его происхождение в разных источниках немного отличается. Однако все они сходятся во мнении, что он был фракийцем по происхождению, который родился недалеко от горы Олимп — возможно, в древнем городе Пимплея. Матерью Орфея была муза Каллиопа, в то время как многие, включая поэта Пиндара, считают его отцом мифологического фракийского царя Эагра или бога Аполлона. Пиндар называл Орфея отцом песен, а древние писатели признавали его величайшим музыкантом и поэтом, когда-либо жившим.
Экспедиция аргонавтов
Фрагменты картины: Ясон и аргонавты высаживаются в Колхиде, Жан-Шарль Делафосс, 1672 год.
Орфей был известным музыкантом и героем, которого помнят по мифам и легендам. Он сопровождал Ясона и аргонавтов в их путешествии за золотым руном из далёких земель Колхиды. Несмотря на то, что Орфей был музыкантом, а не воином, без него аргонавты никогда бы не добились успеха в своем опасном путешествии. Аргонавты встретились с Сиренами, которые своими прекрасными чарующими песнями заманивали моряков на верную гибель. Это были те же самые Сирены, которых Одиссей перехитрил в «Одиссее». Когда сирены начали свои чарующие песни, Орфей выступил вперёд, вытащил свою лиру и начал петь песню громче и прекраснее, чем Сирены. Песня Орфея заглушила вой Сирен, спасая аргонавтов не силой или хитростью, а музыкой. Согласно древнему поэту Фаноклу, Орфей стал возлюбленным молодого аргонавта по имени Кале, сына Борея, бога северного ветра.
Эвридика
Орфей и Эвридика, Барон Фредерик Лейтон, 1864 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Пожалуй, самый известный миф об Орфее — это его нисхождение в Подземный мир, чтобы вернуть свою мёртвую жену Эвридику. Он и Эвридика полюбили друг друга с первого взгляда и некоторое время счастливо жили вместе. Однако, когда Гименей, бог брака, пришёл благословить их союз, он предсказал, что их счастью не суждено продлиться долго. Вскоре после пророчества Эвридика отправилась с несколькими нимфами в близлежащий лес. В одной из версий сказки они сталкиваются с пастухом Аристеем, который возжелал Эвридику и начал преследовать её.
Нимфы, слушающие песни Орфея, Шарль Франсуа Жалабер, (1853 год). \ Фото: symbolsage.com.
В то время как в другой говорится о том, что Эвридика и нимфы начали танцевать вместе, напрочь позабавив обо всём на свете. Независимо от версии, отвлечение внимания привело к тому, что Эвридику укусила змея и она мгновенно умерла. Когда Орфей услышал о кончине своей возлюбленной, он спел песню скорби, настолько трогательную, что и небеса, и земля узнали о его потере. Орфей решил отправиться в Подземный мир, чтобы найти свою любовь. Во время своего путешествия он использовал свою сверхъестественную музыку, чтобы преодолеть все препятствия, а именно трехголового пса Цербера. Вскоре Орфей встретился с владыками Подземного мира Аидом и Персефоной. Он сыграл им душераздирающую песню, которая растрогала до слёз даже Аида, бога смерти. Аид согласился позволить Орфею и Эвридике вернуться в страну живых, но при одном условии: Эвридика следовала бы за Орфеем, и Орфею ни в коем случае не разрешалось оглядываться на неё, пока они не достигли места назначения. Орфей согласился, поблагодарив повелителей мёртвых за их доброту. Направляясь на выход, он не услышал шагов своей возлюбленной позади себя и подумал, что боги обманули его. Не более чем в нескольких шагах от выхода Орфей потерял веру и обернулся, чтобы посмотреть, стоит ли Эвридика позади него. Она была там, и Орфей наблюдал, как её утащили обратно в Подземный мир, поскольку он не выполнил единственное условие Аида. Тогда он вернулся в страну живых, снедаемый чувством вины и горем.
Смерть Орфея
Слева направо: Гибель Орфея, Дюрер, 1494 год. \ Смерть Орфея, Эмиль Бен, 1874 год.
Драматург Эсхил утверждает, что Дионис послал менад убить Орфея, потому что тот презирал поклонение другим богам, кроме Аполлона. Все версии заканчиваются тем, что менады отрывают Орфею голову, которая осталась нетронутой и всё ещё пела. Его голова в конце концов оказалась на Лесбосе и, благодаря силе Зевса, обрела способности прорицателя. Жители Лесбоса построили для него святилище близ Антиссы, куда отправлялись паломники, чтобы спросить оракула о пророчествах. Орфей никогда не упоминается ни Гомером, ни Гесиодом, несмотря на то, что все сходятся во мнении, что он существовал за несколько поколений до Гомера и описанных событий «Илиады» и «Одиссеи». Несмотря на то, что древние писатели, такие как Страбон, Пиндар и Аполлодор, утверждают, что он существовал, отсутствие каких-либо упоминаний о нём у Гомера привело таких мыслителей, как Аристотель, к прямому отрицанию его существования.
Слева направо: Фракийская девушка, несущая голову Орфея, Гюстав Моро, 1865 год. \ Нимфы, нашедшие голову Орфея, Джон Уильям Уотерхаус, 1900 год.
Орфические гимны, которые составляют основу Орфической теогонии, приписываются Орфею. Однако маловероятность того, что мифический Орфей вообще когда-либо существовал, ставит под сомнение его авторство. И если допустить версию о том, что мифический Орфей никогда не существовал, его легенда вдохновила других авторов на создание культа Орфея. Музыкальные способности Орфея, его спуск в Подземный мир и его смерть от рук последователей Диониса сильно повлияли на уникальные верования и практики будущего культа.
Орфические верования
Орфей, очаровывающий зверей. \ Фото: i.ytimg.com.
Орфизм существенно отличается от других религиозных практик того времени. Главным образом благодаря их вере в Метемпсихоз (реинкарнацию), концепции первородного греха и сильной склонности к монотеизму в их преданности Дионису-Загрею. Они верили, что их основатель, Орфей, узнал эти истины во время своего путешествия в Подземный мир, которое само по себе сродни циклу перерождений души. Более того, безвременная кончина их основателя очень похожа на смерть Диониса-Загрея.
Метемпсихоз, переселение души, не был верованием, содержащимся только в орфизме. Последователи Пифагора также верили в эту концепцию, и такие философы, как Платон и Сократ, уделяли ей большое внимание. Что отличает орфическую версию от других, так это вера в первородный грех и страдания, которым подвергается душа при каждом цикле перерождения. Орфики верили, что все души, которые не прошли мистические обряды Орфея, будут страдать в грязи и мучительном рабстве в ожидании своей следующей реинкарнации. Те, кто действительно принимает орфические обряды и следует их практикам, будут проводить свои дни в обществе Орфея и богов, ожидая своего возрождения. Душа, которая прожила три цикла, придерживаясь орфических практик, освобождается от цикла реинкарнации.
Золотой лист с орфической молитвой, найденный в неизвестном месте, содержался в бронзовой погребальной урне, четвёртый век до н.э. \ Фото: i.pinimg.com.
Платон упоминает орфических священников, которые приставали к богатым, стучась в их двери со своими священными книгами и спрашивая, хотят ли они очиститься от своих грехов. Использование Священного Писания считалось новшеством Платона и его современников. К сожалению, ни одна из таких книг не сохранилась в целости, но мы можем предположить, что они содержали орфические гимны и различные запреты, и догмы, которым должны были подчиняться их последователи.
Орфические практики
Пифагорейская школа, захваченная сибаритами, Микеле Тедеско, 1887 год. \ Фото: wordsmith.org.
Многое из того, что известно о практиках культа, сохранилось благодаря упоминаниям древних писателей, таких как Платон, Еврипид и других. Орфики верили в Адикию, или избегание причинения вреда или несправедливости любой живой душе. Они верили, что убийство и любые акты насилия в отношении другого человека являются великими грехами. Эта вера относилась ко всем существам, обладающим душой, и в результате орфики были строгими вегетарианцами. Они также избегали употребления бобов, подобно последователям Пифагора.
Пещера оракула Орфея, Лесбос. \ Фото: en.wikipedia.org.
Ко всему прочему, последователи культа придерживались аскетического образа жизни, чтобы избежать дальнейшего осквернения своих душ. Есть также сообщения о том, что они дали обет безбрачия, подобно некоторым версиям их основателя Орфея после его неудачной попытки спасти Эвридику.
Посвящение в культ Орфея
Слева направо: Орфей с лирой в окружении зверей (Византийский и христианский музей, Афины). \ Мозаика Орфея в Доминиканском музее, второй век н.э.
Неясно, что именно происходило во время орфических обрядов инициации, но недавние археологические открытия предполагают, что важным аспектом их было раскрытие важных знаний для подготовки последователей к загробной жизни и руководства ими. Археологи обнаружили в Ольвии костяные таблички с такими надписями, как «Жизнь. Смерть. Правда. Дио (нисус). Орфики». Значение табличек неизвестно, но учёные полагают, что они были предназначены для того, чтобы помочь орфикам вспомнить, что делать, когда они умрут.
Золотая орфическая табличка в футляре в Британском музее. \ Фото: bing.com.
Таблички с золотыми листьями, обнаруженные в орфических могилах по всей Греции, содержат инструкции о том, как ориентироваться в загробной жизни. В рамках метемпсихоза душа человека спускалась в Подземный мир и пила или проходила через реку Лета (реку забвения), избавляясь при этом от всех воспоминаний о своей предыдущей жизни. Орфические таблички предписывают последователям избегать этой реки и вместо этого пить из пруда Мнемозины (Память). Держась за свои воспоминания, души затем находили своих богов и произносили шаблонные фразы, которые позволяли им находиться в обществе своих богов.
Культ орфизма остаётся загадкой и по сей день. Историки до сих пор спорят, следует ли считать это отдельной религиозной сектой, альтернативным образом жизни или новой школой философской мысли. Неясно, что случилось с культом и как он потерял популярность. Однако новые археологические открытия указывают на то, что ответы могут быть найдены в ближайшем будущем.
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