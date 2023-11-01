Что такое культ орфизма: Мистическая секта, вера в реинкарнацию и первородный грех

Предыстория

Слева направо: Орфей, Hugues Jean François Paul Duqueylard, 1771-1845 год. \ Орфей.

Экспедиция аргонавтов

Фрагменты картины: Ясон и аргонавты высаживаются в Колхиде, Жан-Шарль Делафосс, 1672 год.

Эвридика

Орфей и Эвридика, Барон Фредерик Лейтон, 1864 год. \ Фото: i.pinimg.com.

Нимфы, слушающие песни Орфея, Шарль Франсуа Жалабер, (1853 год). \ Фото: symbolsage.com.

Смерть Орфея

Слева направо: Гибель Орфея, Дюрер, 1494 год. \ Смерть Орфея, Эмиль Бен, 1874 год.

Слева направо: Фракийская девушка, несущая голову Орфея, Гюстав Моро, 1865 год. \ Нимфы, нашедшие голову Орфея, Джон Уильям Уотерхаус, 1900 год.

Орфические верования

Орфей, очаровывающий зверей. \ Фото: i.ytimg.com.

Золотой лист с орфической молитвой, найденный в неизвестном месте, содержался в бронзовой погребальной урне, четвёртый век до н.э. \ Фото: i.pinimg.com.

Орфические практики

Пифагорейская школа, захваченная сибаритами, Микеле Тедеско, 1887 год. \ Фото: wordsmith.org.

Пещера оракула Орфея, Лесбос. \ Фото: en.wikipedia.org.

Посвящение в культ Орфея

Слева направо: Орфей с лирой в окружении зверей (Византийский и христианский музей, Афины). \ Мозаика Орфея в Доминиканском музее, второй век н.э.

Золотая орфическая табличка в футляре в Британском музее. \ Фото: bing.com.