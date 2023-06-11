8 затерянных райских островов, о которых вы вряд ли слышали

Бытует мнение, что острова – это лучшее место для тех, кто желает уединиться, однако, на практике это оказывается далеко не так, ведь омываемые морями и океанами участки суши обычно полнятся отдыхающими и туристами. К счастью, если свернуть с проторенных туристами дорожек, всегда можно отыскать по-настоящему тихие и уединённые уголки Земли, которые подарят душе покой и умиротворение.
Острова Тогиан, Индонезия.
Архипелаг Тогиан состоит из около 7 тысяч островов и островков в море у северо-восточного побережья Сулавеси в Индонезии. Любой, кто побывал в этом райском уголке Земли, подтвердит, что на дорогу придётся потратить время и силы, но это с лихвой окупается ленивым отдыхом в гамаке, холодным пивом и кострами. На островах вы познакомитесь с удивительным народом баджо – морскими цыганами, которые кочуют от острова к острову в деревянных лодках.
Островки Гранады, Никарагуа.
Если вы желаете по-настоящему насладиться тишиной и покоем, скопление из 365 крошечных островов на озере Никарагуа – это то, что вам нужно. Вы сможете поселиться в домике, где вас будет обслуживать персонал, состоящий исключительно из жителей Гранады или островитян. Из домика открывается прекрасный вид на вулкан Момбачо. На обед вам приготовят свежую рыбу, буквально только что выловленную в озере Никарагуа, и подадут плоды из местных садов.
Острова Тиви, Австралия.
Острова Тиви расположены к северу от австралийского города Дарвин. Туристов привлекает возможность познакомиться с коренной культурой, посетить густые тропические леса, водопады и природные каменные бассейны. У путешественников есть возможность остановиться в одной из рыбацких хижин. Из того, что обязательно следует увидеть, стоит упомянуть «pukamanis» – высокие столбы, устанавливаемые аборигенами на месте захоронений.
Остров Якусима, Япония.
На острове Якусима, до которого можно добраться на пароме от Кагосимы, растёт древний кедровый лес, который находится под охраной ЮНЕСКО. Высокие горы и густые леса простираются на всю территорию острова. Более идеального места для медитации в лесу вам просто не найти.
Остров Фунзи, Кения.
Остров Фунзи, омываемый тёплыми водами Индийского океана, расположен на юге Кении. У берегов острова обитает многочисленная популяция морских черепах. Население Фунзи составляют около 1500 постоянных жителей, принадлежащих к этнической группе ширази. Путешественники могут отправиться на сафари с крокодилами или остановиться в единственной гостинице острова, до которого можно добраться на пароме от материка или совершив 15-минутный перелёт из Момбаса.
Острова Сан Блас, Панама.
В Карибском море у северного побережья Панамы находится архипелаг Сан Блас, состоящий из 365 островов с белыми песчаными пляжами, населённых индейским народом куна. До островов можно легко добраться из города Панама, но благодаря тому, что традиции и культура местного населения остаются здесь практически неизменными, они кажутся настоящим краем света.
Остров Ольхон, Россия.
До острова Ольхон, который находится недалеко от западного побережья озера Байкал, можно добраться на пароме. Шаманы считают этот остров одним из пяти самых энергетически сильных мест на Земле. Арендовать жильё можно в посёлке Хужир.
Архипелаг Вестманнаэйяр, Исландия.
Архипелаг Вестманнаэйяр состоит из 14 островов, расположенных у южного побережья Исландии. Хеймаэй – единственный остров архипелага с постоянным населением, численность которого составляет около 4 тысяч жителей. До архипелага можно добраться за 40 минут на пароме или совершив короткий перелёт.
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