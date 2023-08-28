9 фактов о Фарерских островах, где на крышах домов растут лужайки, а дороги проходят прямо под водой

1. Государство в государстве







Своя валюта и свой язык.

2. Самый старый дом

Дом 1300 года постройки.

3. Лужайки на крышах

На домах растет трава.

4. Разноцветные дома

Живописный пейзаж.

5. Много овец

Фарерские овцы.

Овец здесь так много, что они стали символом островов.

6. В тоннеле или на вертолете

Супертоннели.

7. Остатки Атлантиды

Некоторые сравнивают Фареры с Атлантидой.

Великолепные картины.

8. Гостеприимство и дружелюбие

Местные жители радушны друг к другу и к туристам.

Здесь тихо и спокойно.

9. Потомственная кровожадность

Несчастные морские животные.

Островитяне считают эту традицию частью своей истории.