9 фактов о Фарерских островах, где на крышах домов растут лужайки, а дороги проходят прямо под водой

Фарерские острова – загадочные кусочки суши, затерянные в океане. Это и Европа, и в то же время не Европа. Народ тут самобытный, домики – разноцветные, а трава растет прямо на крышах. А ещё Фареры считаются остатком затонувшей Атлантиды. Предлагаем вам узнать 9 поразительных фактов об этих островах. Возможно, прочитав о них, вам захочется больше узнать об этом невероятном месте и его жителях, у которых гостеприимство и миролюбие сочетается с кровожадностью.
1. Государство в государстве
Хотя острова принадлежат Дании, они находятся очень далеко – почти в полтысячи километрах от ее берегов. По факту они расположены между Норвегией, Шотландией и Исландией. Тут непростой климат: почти каждый день идет дождь, часто дуют ветра, зимы – мягкие, а летом практически не бывает жары. Затерянные в океане кусочки суши – жемчужина для туристов, богатая на необычные достопримечательности.
Своя валюта и свой язык.
Хотя Фареры и входят в состав Датского королевства, у них есть свое внутреннее правительство и свои министры. У жителей островов свой особый диалект, собственные традиции, порой отличные от европейских, и у них даже своя валюта.
2. Самый старый дом
На одном из островов стоит дом, который был построен еще в 1300 году. Он носит сложное название – Чирчубёаргарур и считается самым старым деревянным жилым домом в Европе. В этой местности почти нет деревьев, однако постройка сколочена из бревен. До Средних веков домом владела Католическая церковь, а затем его собственником стал король Дании. По факту же дом арендовала на много лет некая семья Патуссонов из рода королевских крестьян, и теперь в доме живет уже 17-е поколение представителей этого старинного рода.
Дом 1300 года постройки.
Хозяева поддерживают дом в хорошем состоянии, постоянно ремонтируя его и подкрашивая. Внутри все обустроено с учетом народных традиций и местного традиционного быта. Заглянуть в этот знаменитый дом могут все желающие: часть его представляет собой музей.
3. Лужайки на крышах
На крышах местных домов часто растет трава, причем плотным слоем. Зеленый газон на кровле – местная традиция. Со стороны это смотрится сказочно, словно это жилища не современных людей, а каких-то лесных эльфов из старинных сказок.
Сами жители поясняют, что традиция покрывать крыши травой имеет еще и практическое значение: крыша утяжеляется, что актуально при ветренной погоде, и дом при этом лучше держит тепло.
На домах растет трава.
4. Разноцветные дома
Домики на Фарерских островах – очень яркие и сказочные. И хотя их архитектура простая и лаконичная, это компенсируется затейливым внешним оформлением фасадов.
Живописный пейзаж.
В сочетании с природными красотами (живописные луга, водопады, скалистые берега) получаются невероятные пейзажи.
5. Много овец
В переводе с северогерманского и датского языков эти острова называются «овечьи», и это обусловлено тем, что на Фарерах много овец. Порода, к которой они принадлежат, так и называется – фарерская. Овца даже изображена на местном гербе.
Фарерские овцы.
Иногда здешние овцы даже забираются на крыши домов, ведь там тоже можно полакомиться сочной травой.
Овец здесь так много, что они стали символом островов.
6. В тоннеле или на вертолете
На Фарерах между поселками и даже между самими островами проложены глубокие тоннели, некоторые из которых идут прямо под морем. Всего тоннелей здесь около двух десятков. По ним ездит транспорт, правда дороги эти – платные.
Супертоннели.
Помимо автомобилей и автобусов, с острова на остров можно добраться на пароме или на вертолёте. Кстати, общественный транспорт, как и всё остальное, тут очень дорогой.
7. Остатки Атлантиды
Из-за того, что Фареры очень необычны, местное население, конечно же, успело сложить про свои острова множество легенд и мифов. Согласно одному из преданий, когда-то в этой точке Земли располагалась чудо-страна типа Атлантиды, но однажды она ушла под воду.
Некоторые сравнивают Фареры с Атлантидой.
То, что местные горы – конусообразные, лишь прибавляет таинственности этой волшебной истории. Кажется, что это не горы выступают из воды, а вершины каких-то древних башен.
Великолепные картины.
8. Гостеприимство и дружелюбие
На Фарерских островах очень низкий уровень преступности – можно сказать, ее тут практически нет. Это связано с местным менталитетом, а также с тем, что скрыться преступнику с острова просто будет некуда, тем более что здесь все друг друга знают, как в большой деревне. Также жители островов не любят алкоголь (на Фарерах он очень дорогой и его мало где продают), здесь не принято играть в азартные игры.
Местные жители радушны друг к другу и к туристам.
Местное население относится очень доброжелательно друг к другу и к туристам. Люди тут живут радушные и гостеприимные. Они всегда готовы подсказать дорогу или угостить чем-нибудь вкусным из местной кухни.
Здесь тихо и спокойно.
9. Потомственная кровожадность
Кто бы мог подумать, что в таком, казалось бы, безмятежном, доброжелательном и гостеприимном месте есть одна очень жестокая традиция, но, увы, это факт.
Поскольку важное занятие жителей – китобойный промысел, их самая любимая «забава» – устраивать традиционное массовое убийство дельфинов и китов. Называется такая традиция гриндадрап (название пошло от фарерских слов «кит-лоцман» и «убийство»). Это очень древний обычай, который жители практикуют еще с IX века. В дни, когда проходит это, с позволения сказать, мероприятие, прибрежные воды, полные убитых морских животных (в основном, китов-лоцманов), выглядят ужасающе. Мясо их здешние жители делят между собой и употребляют в пищу.
Несчастные морские животные.
Уже почти век как местные власти сделали эту охоту контролируемой (она должна вестись только подготовленными рыбаками на специальных плавсредствах и под надзором полиции), однако жестокости это не убавляет. По статистике, в течение лета в результате такой охоты погибает около 700 китов-лоцманов и почти столько же белобоких дельфинов.
Островитяне считают эту традицию частью своей истории.
Текст: Анна Белова
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