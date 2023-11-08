8 рекламных трюков, которыми нас каждый день легко обманывают

Внимание! Реклама! Будьте бдительны.

1. Визуальный обман

Красивая картинка против реальности. /Фото: infographic.city

2. Антирекламные лозунги

Антиреклама ради рекламы. /Фото: static6.businessinsider.com

3. Мнимые дешевые товары

Не позволяйте мнимой выгоде заставить себя потратить больше. /Фото: firenewsfeed.com

4. Как «дорого» превращается в «нормально»

Большинство выберет синий цвет, а добавь зеленый вариант за 13$ и розовый уже становится заманчивее. /Фото: ssl.cdn.turner.com

5. Эффект Грюэна

Спасение от лишних трат одно — четкий список покупок. /Фото: images.theconversation.com

6. Ложные цены

Хитрый ход, никаких усилий, а вы уже хотите купить. /Фото: x.dam-img.rfdcontent.com

7. Не дороже, но меньше

Многие товары мы покупаем по привычке, не уделяя внимания деталям. /Фото: i.redd.it

8. Антропоморфизм

Добрый и веселый заяц не будет предлагать детям невкусную еду. /Фото: finsberi.com