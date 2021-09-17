Как сделать разделочную доску самостоятельно

Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги.

Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.



Итак, еще раз. Нам понадобятся:

Материалы:

Дубовая доска, защитное масло.

Инструменты:

Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.

Вот я (автор):





Набор для раделочной доски:





Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:





Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:





Я решил сделать себе вот такую досочку:





Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:





Получаем вот такое:





Делаем дырочку для гвоздика :)





Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:



После напильника используем мягкую шлифовальную губку.

Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:



Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:



Подготавливаем масло:





Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:





Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:





Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:





Оставляем доску на 24 часа:





Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:





Получаем готовую к использованию разделочную доску:





Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!

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