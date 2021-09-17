Как сделать разделочную доску самостоятельно

Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги.
Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.
Итак, еще раз. Нам понадобятся:
Материалы:
Дубовая доска, защитное масло.
Инструменты:
Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.
Вот я (автор):
Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:
Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:
Я решил сделать себе вот такую досочку:
Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:
Делаем дырочку для гвоздика :)
Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:
Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:
После напильника используем мягкую шлифовальную губку.
Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:
Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:
Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:
Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:
Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:
Получаем готовую к использованию разделочную доску:
Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!
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