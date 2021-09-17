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Как сделать разделочную доску самостоятельно

Как сделать разделочную доску самостоятельно

Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги.
Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.

Как сделать разделочную доску самостоятельно

Итак, еще раз. Нам понадобятся:
Материалы:
Дубовая доска, защитное масло.
Инструменты:
Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.
Вот я (автор):

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Набор для раделочной доски:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Я решил сделать себе вот такую досочку:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Получаем вот такое:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Делаем дырочку для гвоздика :)

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


После напильника используем мягкую шлифовальную губку.

Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Подготавливаем масло:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Оставляем доску на 24 часа:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Получаем готовую к использованию разделочную доску:

Как сделать разделочную доску самостоятельно


Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!

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