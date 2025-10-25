Пешеходный переход: когда появилась знаменитая «зебра», и как менялось её назначение

Оказывается, если бы не древние римляне, то ни зебры, ни знаменитой обложки альбома Вeatles не было.
Сегодня мы сталкиваемся с пешеходными переходами ежедневно и неоднократно. Однако мало кому из нас известно, кому мы обязаны их появлением и как это произошло. А история бытования пешеходного перехода на самом деле весьма любопытна, ведь их придумали не одну тысячу лет назад для того, чтобы.
История появления зебры - интересна и необычна. /Фото: narazi.media
История появления пешеходного перехода берет отсчет из эпохи Римской империи, причем в данном случае они наглядно демонстрировали отдельные недостатки в вопросе ее прогрессивности. Все дело в том, что, несмотря на открытия античных ученых в большинстве сферах жизни — от строительства до науки и искусства, перед ними все еще остро стояла проблема антисанитарии. Поэтому неприглядной реалией жизни древних римлян была ситуация, когда улицы были загрязнены стекающими канализационные отходами, нечистотами и грязью. Таким образом, всякий раз, когда местные жители пересекали дорогу, обувь и ноги переставали быть чистыми и сухими.
По римским улицам ходить было нелегко и неприятно. /Фото: ppt-online.org
Однако античные умельцы применили смекалку и сумели решить эту злободневную проблему около трех тысяч лет назад. Выходом стало размещение по улицам перпендикулярно тротуару крупных высоких булыжников в небольшом расстоянии один от другого.
Пешеходный переход на улице Помпей. /Фото: infourok.ru
На тот момент такое решение можно считать по-настоящему революционным, ведь таким нестандартным образом четко обозначены места для переходов с одной стороны улицы на другую, по ним еще и было удобно ходить.промежутки между булыжниками были предусмотрены такой ширины, чтобы и перешагивать было нетрудно, и колесницы могли свободно проходить.
По этим булыжникам и сегодня многие без труда переходят. /Фото: tripadvisor.com
Однако сегодня многие считают римский вариант «зебры» чем-то вроде предтечи, а не официальным прототипом. Поэтому непосредственное возникновение пешеходных переходов в привычном нам виде произошло сравнительно недавно - в тридцатых годах прошлого столетия. И связано это было с развитием автомобильной промышленности по всему миру и, соответственно, значительному увеличению количества машин на дорогах. Таким образом, остро встал вопрос о создании общепринятой системы регулирования движения на дорогах.
В 1930-е машин было меньше чем сейчас, но достаточно, чтобы начать регулировать их «отношения» с пешеходами. /Фото: livejournal.com
Задумались об этом и в Британии: именно там было придумано, пожалуй, наибольшее количество концепций выделения будущей «зебры» . Первоначально там появилась идея обозначить места, где пешеходы могли бы безопасно перебраться с одной стороны улицы на противоположную при помощи специальных металлических шпилек, которые в прямом смысле слова «втыкались» в асфальт.
Так выглядели металлические шпильки для разметки перехода. /Фото: popular-logistics.ru
Другую концепцию предложил министр транспорта Великобритании Лесли Исаак Хор-Белиш: суть его задумки заключалась в установке вдоль проезжей части желто-оранжевых шары на полосатых столбах. По виду они скорее напоминали маяк, а их яркая раскраска была заметна как водителям, так и пешеходам, причем в любое время суток. Эти сферы на полосатых опорах стали настоящими символами дорожного движения в Великобритании.
Эти указатели и сегодня можно найти на английских перекрестках. /Фото: varlamov.ru
Однако наибольшее распространение получил способ разметить пешеходный переход, нарисовав по обе стороны от него белой краской пунктирную линию. Однако у этого варианта был один существенный недостаток - она была не очень хорошо заметна. Поэтому пунктиры заменили уже привычные нам широкие белые полосы, которые получили говорящее прозвище «зебра».
Переход в английском Манчестере, 1954 год. /Фото: blogspot.com
Скорость распространения по всему миру полосатого пешеходного перехода была довольно быстрой. Уже к началу пятидесятых годов прошлого столетия разметкой заинтересовались в большинстве европейских государств, например, в Германии. Некоторое время спустя она появилась и в СССР. Первым в списке советских дорог, на которых нарисовали черно-белые полосы, стал московский Ленинский проспект. Правда, на отечественных просторах они прижились не так быстро, как хотелось бы: даже крупные города долго не могли похвастаться не то, что «зебрами», но даже светофорами, а движением регулировали инспекторы ГАИ.
Даже фотографий советского периода с зебрами не так много - они распространялись медленнее, чем могло бы. /Фото: drive2.ru
Однако полностью решить проблему с регулировкой движения не удалось, поэтому было предпринято несколько дополнительных решений: увеличивалось количество наземных, и начали строить подземные переходы. А не так давно «зебры» стали модифицировать: в России, США, Швейцарии, Италии стали активно добавлять между белыми полосками еще одни - уже желтого цвета. А в других государствах, например, в Испании, создают для переходов оригинальный принт.
Новое слово в внешнем виде пешеходного перехода. /Фото: autoreview.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии