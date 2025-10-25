С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    каким только дерьмом не травил Народ оккупационный режим... из гнили да из плесени дерьмо гнали и спаивали  население...Какое «экзотическ...
  • Eduard
    Это сейчас молодняк с бородами даже стыдно!Почему в фильмах ...
  • Eduard
    Да потому что у них их небыло,брили!Почему в фильмах ...

Пешеходный переход: когда появилась знаменитая «зебра», и как менялось её назначение


Оказывается, если бы не древние римляне, то ни зебры, ни знаменитой обложки альбома Вeatles не было.

Оказывается, если бы не древние римляне, то ни зебры, ни знаменитой обложки альбома Вeatles не было.

Сегодня мы сталкиваемся с пешеходными переходами ежедневно и неоднократно. Однако мало кому из нас известно, кому мы обязаны их появлением и как это произошло. А история бытования пешеходного перехода на самом деле весьма любопытна, ведь их придумали не одну тысячу лет назад для того, чтобы.
.. сохранять в чистоте обувь.

История появления зебры - интересна и необычна. /Фото: narazi.media

История появления зебры - интересна и необычна. /Фото: narazi.media

 

История появления пешеходного перехода берет отсчет из эпохи Римской империи, причем в данном случае они наглядно демонстрировали отдельные недостатки в вопросе ее прогрессивности. Все дело в том, что, несмотря на открытия античных ученых в большинстве сферах жизни — от строительства до науки и искусства, перед ними все еще остро стояла проблема антисанитарии. Поэтому неприглядной реалией жизни древних римлян была ситуация, когда улицы были загрязнены стекающими канализационные отходами, нечистотами и грязью. Таким образом, всякий раз, когда местные жители пересекали дорогу, обувь и ноги переставали быть чистыми и сухими.
По римским улицам ходить было нелегко и неприятно. /Фото: ppt-online.org

По римским улицам ходить было нелегко и неприятно. /Фото: ppt-online.org


 

Однако античные умельцы применили смекалку и сумели решить эту злободневную проблему около трех тысяч лет назад. Выходом стало размещение по улицам перпендикулярно тротуару крупных высоких булыжников в небольшом расстоянии один от другого.
Пешеходный переход на улице Помпей. /Фото: infourok.ru

Пешеходный переход на улице Помпей. /Фото: infourok.ru

 

На тот момент такое решение можно считать по-настоящему революционным, ведь таким нестандартным образом четко обозначены места для переходов с одной стороны улицы на другую, по ним еще и было удобно ходить.
При этом промежутки между булыжниками были предусмотрены такой ширины, чтобы и перешагивать было нетрудно, и колесницы могли свободно проходить.
По этим булыжникам и сегодня многие без труда переходят. /Фото: tripadvisor.com

По этим булыжникам и сегодня многие без труда переходят. /Фото: tripadvisor.com


 

Однако сегодня многие считают римский вариант «зебры» чем-то вроде предтечи, а не официальным прототипом. Поэтому непосредственное возникновение пешеходных переходов в привычном нам виде произошло сравнительно недавно - в тридцатых годах прошлого столетия. И связано это было с развитием автомобильной промышленности по всему миру и, соответственно, значительному увеличению количества машин на дорогах. Таким образом, остро встал вопрос о создании общепринятой системы регулирования движения на дорогах.

 
В 1930-е машин было меньше чем сейчас, но достаточно, чтобы начать регулировать их «отношения» с пешеходами. /Фото: livejournal.com

В 1930-е машин было меньше чем сейчас, но достаточно, чтобы начать регулировать их «отношения» с пешеходами. /Фото: livejournal.com

 

Задумались об этом и в Британии: именно там было придумано, пожалуй, наибольшее количество концепций выделения будущей «зебры» . Первоначально там появилась идея обозначить места, где пешеходы могли бы безопасно перебраться с одной стороны улицы на противоположную при помощи специальных металлических шпилек, которые в прямом смысле слова «втыкались» в асфальт.

 
Так выглядели металлические шпильки для разметки перехода. /Фото: popular-logistics.ru

Так выглядели металлические шпильки для разметки перехода. /Фото: popular-logistics.ru

 

Другую концепцию предложил министр транспорта Великобритании Лесли Исаак Хор-Белиш: суть его задумки заключалась в установке вдоль проезжей части желто-оранжевых шары на полосатых столбах. По виду они скорее напоминали маяк, а их яркая раскраска была заметна как водителям, так и пешеходам, причем в любое время суток. Эти сферы на полосатых опорах стали настоящими символами дорожного движения в Великобритании.
Эти указатели и сегодня можно найти на английских перекрестках. /Фото: varlamov.ru

Эти указатели и сегодня можно найти на английских перекрестках. /Фото: varlamov.ru

 

Однако наибольшее распространение получил способ разметить пешеходный переход, нарисовав по обе стороны от него белой краской пунктирную линию. Однако у этого варианта был один существенный недостаток - она была не очень хорошо заметна. Поэтому пунктиры заменили уже привычные нам широкие белые полосы, которые получили говорящее прозвище «зебра».

 
Переход в английском Манчестере, 1954 год. /Фото: blogspot.com

Переход в английском Манчестере, 1954 год. /Фото: blogspot.com

 

Скорость распространения по всему миру полосатого пешеходного перехода была довольно быстрой. Уже к началу пятидесятых годов прошлого столетия разметкой заинтересовались в большинстве европейских государств, например, в Германии. Некоторое время спустя она появилась и в СССР. Первым в списке советских дорог, на которых нарисовали черно-белые полосы, стал московский Ленинский проспект. Правда, на отечественных просторах они прижились не так быстро, как хотелось бы: даже крупные города долго не могли похвастаться не то, что «зебрами», но даже светофорами, а движением регулировали инспекторы ГАИ.

 
Даже фотографий советского периода с зебрами не так много - они распространялись медленнее, чем могло бы. /Фото: drive2.ru

Даже фотографий советского периода с зебрами не так много - они распространялись медленнее, чем могло бы. /Фото: drive2.ru

 

Однако полностью решить проблему с регулировкой движения не удалось, поэтому было предпринято несколько дополнительных решений: увеличивалось количество наземных, и начали строить подземные переходы. А не так давно «зебры» стали модифицировать: в России, США, Швейцарии, Италии стали активно добавлять между белыми полосками еще одни - уже желтого цвета. А в других государствах, например, в Испании, создают для переходов оригинальный принт.

 
Новое слово в внешнем виде пешеходного перехода. /Фото: autoreview.ru

Новое слово в внешнем виде пешеходного перехода. /Фото: autoreview.ru

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх