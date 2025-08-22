Как в СССР по приказу Сталина создали футуристичную малолитражку, и почему она не пошла в серию

В СССР автопром развивался довольно масштабно, а потому его история имеет немало занятных страниц. Особенно если это касается нетривиальных, но так и не реализованных концептов. Ярким примером такого является малолитражка под индексом РЭАФ-50: она была создана по личному заказу вождя народов, и могла стать настоящим новатором своего времени.
Одна из самых загадочных советских малолитражек. /Фото: drom.ru
Появлением этой машины мы обязаны довольно таинственной фигуре в среде советских конструкторов. Звали его Всеволод Бахчиванджи, который работал главным конструктором Рижской экспериментальной автомобильной фабрики (РЭАФ). Информации о нём осталось не так много, то даже то, что есть, поражает: согласно сохранившимся документам, на его считу около полутысячи самых разных изобретений, вот только никакой информации о том, чтобы хоть какие-то из них были реализованы и получили билет в жизнь, нет.
Всеволод Евгеньевич Бахчиванджи с одной из своих опытных машин. /Фото: pikabu.ru
Самое странное, что при столь неоднозначной репутации как профессионала своего дела, он умудрялся на протяжении многих лет пользоваться авторитето у партийной номенклатуры и даже армейских чиновников. Среди них внезапно оказался и Иосиф Виссарионович Сталин - именно он составил заказ на разработку нового малолитражного автомобиля под индексом REAF. Впрочем, выбор самого производства, которое и должно было воплотить задумку в жизнь, был как раз неслучайным, ведь РЭАФ имел исключительные по качеству станки и другое оборудование на то время.
Команда разработчиков взялась за амбициозный проект. /Фото: pikabu.ru
Сам же автомобильный концепт, предложенный к разработке, должне был обладать оригинальной конструкцией. И инженеры, судя по всему, с этой задачей справились. Как минимум в том, что касается коробки передач: по информации редакции novate.ru, если бы эта модель всё-таки оказалась на конвейере, то стала бы первым советским автомобилем на автоматической коробке, то есть новатором была бы уже РЭАФ, а не ГАЗ-12 ЗИМ, как оно в итоге получилось.
Это мог быть новатор среди советских машин, однако не случилось. /Фото: drom.ru
Интересен также внешний вид разработанной Всеволодом Бахчиванджи машины - при том, что она кузовов довольно похожа на легендарную «Победу», обладала довольно футуристичными деталями для своей эпохи. Речь идёт о прямоугольных фарах и широких молдингах из алюминия. На конец сороковых годов прошлого столетия это было настоящим новаторством, потому что в трендах автомобильного дизайна такие элементы оказались только через два десятилетия.
Один из опытных образцов, вид сзади. /Фото: cars.photo
Самое интересное, что этой машины вообще не должно было случиться под руководством Бахчиванджи, если бы не его популярность среди верхушки КПСС. А всё потому, что ранее в середине 1949 года ему поручили другой проект, также непосредственно от Сталина - на годовщину Октябрьской революции, то есть за четыре месяца, он должен был презентовать в Москве модель REAF-600. Но несмотря на спешку, успеть не получилось, но конструктор никакого личного наказания за это по неизвестным причинам не понёс, хотя для многих других его коллег подобные промахи это заканчивалось плачевно.http://vs-t.ru/kak-v-sssr-po-prikazu-stalina-sozdali-futuristichnuyu-malolitrazhku-i-pochemu-ona-ne-poshla-v-seriyu
Единственный сохранившийся экземпляр малолитражки из Риги. /Фото: techinsider.ru
Справедливости ради, та история ему всё-таки аукнулась: во время работы над REAF-50, которая началась ещё до REAF-600 команде Бахчиванджи существенно сократили финансирование. Но машину он, к его чести, закончил, уже через год. В итоге столичные специалисты получили на оценку два опытных образца в разных модификациях - седана и кабриолета. Но несмотря на положительную оценку самого концепта, пускать машину в серию не стали. Причиной тому оказались недоработки по конструкции и той самой новаторской АКП, которую посчитали слишком «сырой». Так что о проекте быстро забыли, а до наших дней сохранилась одна из друх опытных машин: вторая сломалась по дороге в Ригу, где и была брошена своими же авторами.
