Китай vs Япония

10 различий между двумя странами — носительницами восточной культуры.
Мы часто говорим: восточная культура — но при этом сами путаемся, Китай или Японию имеем в виду. А они, между прочим, разные. Мы подготовили материал, который раз и навсегда научит различать эти две страны.
Дома и в гостях
В Китае не снимают обувь
В отличие от японцев и корейцев, китайцы не снимают свою обувь, когда входят в дом. Но есть исключения, поэтому, входя в дом, лучше уточните.
В Японии снимают обувь
Во всех домах, многих больницах, ресторанах и некоторых офисах надо снимать обувь. Поэтому носки должны быть всегда целыми и чистыми. По правилам приличия обувь необходимо развернуть носками к выходу. Если вы забудете это сделать или не обратите внимания по незнанию, то хозяин или персонал заведения сделают это за вас. Примечательно, что если вы соберетесь посетить уборную, то найдете для этого специальные тапочки.
Церемонии
В Китае не кланяются
В отличие от японцев, китайцы не кланяются всякий раз, когда хотят поприветствовать кого-то или с кем-то попрощаться. Китаец может поклониться только в случае очень большого уважения к человеку, на особой церемонии или празднике. Во времена династий, если гость пришел к императору, он должен был сделать глубокий поклон и коснуться головой пола девять раз. Других поклонов не существовало.
В Японии кланяются
Поклоны — неотъемлемая часть жизни японцев. Они, сами не замечая этого, кланяются даже во время разговора по телефону. Поклоны разделяются по глубине и длительности: приветственный поклон — 15°, уважительный — 30°, поклон наивысшего уважения — 45° и преклонение — дотрагиваясь головой до пола.
Религия
В Китае — конфуцианство / даосизм / буддизм
С начала истории Китая ни одно из вероисповеданий не было господствующим и не требовало безусловной приверженности. Один человек мог исповедовать несколько религий сразу.
В Японии — синтоизм
Национальной религией Японии является синтоизм. Японцы считают, что все, окружающее их, наделено божеством и духами, даже камень. Синтоисты также верят в магию, тотемизм (почитание отдельных животных) и фетишизм (верование в сверхъестественную силу амулетов и талисманов).
Единоборства
В Китае — ушу и кунфу
Ушу (в переводе — «боевые искусства») — это китайская гимнастика, объединившая все виды боевых искусств. Словом же «кунфу», которым зачастую обозначают также боевые искусства, в Китае называли любой вид деятельности, в котором можно совершенствоваться, начиная от единоборств и заканчивая пением и кулинарией. Собственно, кунфу — это работа над собой.
В Японии — сумо, дзюдо, айкидо, карате, джиу-джитсу
Искусство убивать, или так называемое бу-дзюцу, — историческая основа всех боевых искусств в Японии. Этому обучались все уважающие себя самураи и ниндзя. Главной целью была быстрая и эффективная нейтрализация противника. Это борьба, в которой не было правил, ведь в бою все средства хороши. А для полного завершения боя — не пожать руку, а просто убить.
Еда
В Китае — утка по–пекински, димсам, жареный рис, столетнее яйцо и черепаховый суп
Мы знаем всего пять вкусов. Особенностью китайской кухни является наличие целых восьми: помимо сладкого, кислого, острого, горького и соленого любой китаец назовет вам еще ароматный вкус (правильно приготовленное блюдо имеет особый аромат), пресный (похоже на вкус риса и хлеба) и золотой (похожий на вкус кумквата).
В Японии — суши, роллы и сасими
Главным изыском японской кухни являются блюда из сырой рыбы, самые популярные из которых — это суши и роллы. В процессе приготовления рыба не подвергается термической обработке для сохранения ее естественного вкуса. Также в Японии любят, когда трапеза состоит из множества маленьких блюд — чтобы можно было оценить искусство повара и при этом не переесть. В классическом варианте на столе у японского аристократа стояло 15–20 маленьких блюд.
Быт
В Китае сидят на стульях
Принято считать, что «восточные люди» предпочитают низкие поверхности: маты, подушки, столешницы, еле возвышающиеся над ними. Однако жители Поднебесной предпочитают сидеть на стульях, а не на коленях на полу, как японцы. Традиция пошла от дворян, которые желали находиться повыше уже с конца VI века: ведь чем выше человек, тем выше его статус. Каждый китаец мечтал о том дне, когда он будет сидеть на стуле. Постепенно таковые стали обычной частью китайского интерьера в семьях разного социального круга.
В Японии сидят на коленях
Сэйдза («сидение на коленях») в Японии — целая наука, которой можно обучиться. Такое положение — неотъемлемая часть ряда традиционных японских ритуалов, таких как чайная церемония, медитация, некоторые боевые искусства и каллиграфия.
Одежда
В Китае — ципао и ханьфу
Традиционное китайское платье называется ханьфу (одежда династии Хань, III век до н. э.). Представляет собой набор одежды — от белья до запашного халата с поясом. Носили ханьфу и мужчины, и женщины. Вычурное и даже роскошное, оно демонстрировало все великолепие знаменитых шелковых тканей. После захвата власти маньчжурами в XVII веке на смену традиционной китайской одежде пришли чаншань у мужчин и ципао (платье из флага) у женщин. Они задержались на три столетия, пока Мао не переодел всех в униформу. Впрочем, сейчас ношение национальной одежды в Китае возрождается. В целом китайские костюмы выглядят ярче, вычурней и затейливей, нежели японские. Хотя основой для кимоно послужило именно ханьфу.
В Японии — кимоно
Разумеется, сегодня кимоно не является повседневным нарядом, но пара-тройка костюмов висит в шкафу у каждой жительницы Страны восходящего солнца на случай праздника, свадьбы, выпускного или других торжеств. Кимоно выделяет лишь плечи и талию, так как идеальная красота у японцев — это «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее». Национальной одеждой кимоно считается с середины XIX века.
Медицина
В Китае — акупунктура (иглоукалывание)
Специалисты акупунктуры полагают, что каждому органу соответствует своя зона на теле человека — так называемый меридиан. Допустим, если у вас болит печень, то иглоукалывание осуществляется в области ступней или ушных раковин. На нашем теле около 700 точек, каждая из которых имеет свое название и располагается на своем меридиане. Путем введения игл в эти точки специалисты воздействуют на энергию, устраняя боль в соответствующем органе.
В Японии — шиацу (надавливание руками)
Шиацу появилось на свет только в 40-х годах XX века, когда медик Токудзиро Намикоси заметил, как его мать, страдавшая от ревматоидного артрита, надавливает на больные места, массирует, растирает их и ей становится легче. Он посвятил себя изучению этого вопроса и разработал особенную методику лечения, основанную на точечных нажатиях пальцами, — щиацу, один из видов мануальной терапии.
Символы
В Китае — дракон
Один из главных представителей китайской культуры — персонаж собирательный. Описывают его через подобия: голова верблюда, рога оленя, глаза демона, шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра и уши коровы. В отличие от дракона европейского, он не то чтобы добрый, но как минимум мудрый. Китайского дракона легко отличить от драконов других культур: у него пять пальцев на ноге. Всего в Китае «живет» девять видов драконов: небесный, духовный, подземный, дракон кладов, крылатый, дракон, живущий в воде, рогатый, желтый, приехавший из реки Ло с тем, чтобы научить других существ писать, и королевский.
В Японии — сакура
Сакура — национальный символ Японии. Путешествуя по стране, вы можете заметить изображение сакуры на гербе полиции и вооруженных сил. Ботаническое название — вишня мелкопильчатая. Ежегодно, наблюдая красоту и недолговечность цветения сакуры, японцы философствуют о том, что прекрасное не вечно.
Воины
В Китае — терракотовая армия
Цинь Шихуанди был самым жестоким императором Китая. И при этом весьма верующим. Еще при жизни он начал тщательно готовиться к переходу в загробный мир. По его поручению изготовили и поставили колонной 6000 глиняных воинов в человеческий рост и в полном вооружении, дабы те охраняли покой императора после смерти. Глиняное войско дошло до потомков, и, как бы вы ни старались, не найдете тут даже двух одинаковых, потому что лица лепились с реальных прототипов, чтобы после смерти души воинов нашли себе пристанище в статуях. Самое удивительное, что терракотовая армия охраняет по сей день пустую гробницу, потому что саркофаг Циня Шихуанди до сих пор ищут по всему Китаю.
В Японии — самураи и ниндзя
Слово «самурай» происходит от глагола haberu, в дословном переводе — «служить, поддерживать». Многие думают, что самураи — это элитное сословие воинов, но они были всего лишь телохранителями своего господина и слугами в повседневной жизни. Фермерами, а только потом уже воинами (которые всегда после боя ходили по полю и отрезали головы у трупов, чтобы порадовать господина количеством убитых врагов).
Ниндзя же — это разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца в средневековой Японии. Ниндзя, в отличие от самураев, не подчинялись феодальной системе, поэтому у них не было шанса карьерного роста, они всегда оставались в тени. В период расцвета ниндзя, который пришелся на Средневековье, в Японии насчитывалось около 70 кланов. Профессия передавалась по наследству: от отца к сыну или к дочери. Женщины ниндзя тоже существовали, их звали куноити.
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