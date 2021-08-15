Китай vs Япония

10 различий между двумя странами — носительницами восточной культуры.



Мы часто говорим: восточная культура — но при этом сами путаемся, Китай или Японию имеем в виду. А они, между прочим, разные. Мы подготовили материал, который раз и навсегда научит различать эти две страны.









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