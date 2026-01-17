15 знаменитостей, посмертным доходам которых можно только позавидовать

Одни герои нашего сегодняшнего обзора ушли из жизни несколько десятков лет назад, другие покинули этот мир не так давно, но при этом наследники знаменитостей продолжают получать вместо них весьма приличные доходы. Удивительно, но многие из живущих в настоящее время известных и довольно предприимчивых звёзд не могут сравниться по уровню прибыли с теми, кто уже давно отошёл в мир иной.
Майкл Джексон
Майкл Джексон. / Фото: www.crosti.ru
Король поп-музыки ушёл из жизни 11 лет назад, сегодня он возглавляет список самых высокооплачиваемых знаменитостей, которых уже нет с нами. В 2018 году его доход составил больше 400 миллионов долларов. Основную часть прибыли Майкла Джексона тогда составила продажа его доли EMI Music Publishing. В 2019 его наследники смогли получить намного меньше - всего 60 миллионов. Продолжает приносить неплохие деньги музыкальный каталог Mijac, повысил доходы Джексона новый контракт с компанией Sony record, занимающейся выпуском новых альбомов исполнителя, куда входят его старые песни и композиции, не входившее ранее ни в один его прижизненный альбом. Пользуется популярностью телепроект «Хэллоуин Майкла Джексона» и видеоигра «Michael Jackson: The Experience», где звучит музыка Джексона и используется его образ.
Элвис Пресли
Элвис Пресли. / Фото: www.yandex.net
По сравнению с Майклом Джексоном доход Элвиса Пресли выглядит куда более скромным, всего лишь 40 миллионов долларов. Стоит отметить, что с момента смерти Пресли прошло уже больше сорока лет, а его альбомы продолжают продаваться. Но основную прибыль наследникам исполнителя приносит продажа билетов в его поместье Грейсленд в Мемфисе. Вдова певца организовала там своеобразный туристический центр, а открывшийся напротив поместья торгово-развлекательный центр тоже оказался весьма доходным делом.
Арнольд Палмер
Арнольд Палмер. / Фото: www.ocregister.com
Легендарный американский гольфист скончался от сердечного приступа в сентябре 2016 года, но наследники звезды продолжают получать прибыль от продажи под именем Арнольда Палмера напитков и спортивного снаряжения. Ещё при жизни он стал первым спортсменом в истории мирового спорта, сумевшим превысить порог благосостояния в 1 миллион долларов. Посмертный годовой доход гольфиста составляет 30-35 миллионов долларов.
Чарльз Шульц
Чарльз Шульц. / Фото: www.elsiglodetorreon.com.mx
Известный художник-карикатурист, подаривший миру серию комиксов Peanuts с Чарли Брауном и очаровательным псом Снупи, скончался 20 лет назад. Но при этом он получает ежегодный доход, который в 2017 году составил 38, а в 2018 – 34 миллиона долларов. Неудивительно, ведь герои комиксов талантливого художника по-прежнему популярны и любимы.
Боб Марли
Боб Марли. / Фото: www.rap.ua
Самого известного музыканта-исполнителя в стиле регги нет с нами уже почти 40 лет, а под его именем продолжают выпускаться микрофоны, наушники и даже курительные принадлежности. Они продаются весьма неплохо и принесли доход в 23 миллиона долларов за один только 2018 год. Впрочем, каждый год прибыль наследников исполнителя колеблется вокруг суммы в 20 миллионов.
Доктор Сьюз
Доктор Сьюз. / Фото: www.telegraph.co.uk
Знаменитый американский детский писатель и мультипликатор ушёл из жизни почти 30 лет назад. Книги же его успешно продаются, пользуясь неизменной популярностью у маленьких читателей и их родителей. При этом автора и сегодня называют самым продаваемым детским писателем, опережает которого лишь Джоан Роулинг с её «Гарри Поттером», но она пишет уже совсем для другой возрастной категории детей. Каждый год продаётся почти пять миллионов книг доктора Сьюза, они позволяют получать прибыль, исчисляющуюся 19-23 миллионами долларов за 12 месяцев.
Хью Хефнер
Хью Хефнер. / Фото: www.theurbantwist.com
С момента ухода основателя журнала Playboy из жизни минуло уже почти три года, а наследники Хью Хефнера продолжают получать доходы вместо него. Правда, они просто распродают оставшееся после Хефнера имущество, за которое могут выручить весьма неплохую сумму. Пока что годовой доход его составил 15 миллионов долларов.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. / Фото: www.pinimg.com
58 лет назад при довольно загадочных обстоятельствах ушла из жизни одна из самых популярных актрис середины ХХ века. Образ Мэрилин Монро до сих пор не утратил своей привлекательности, а продукция с его использованием (в том числе ручек Montblanc) продолжает приносить ежегодный доход примерно в 12-14 миллионов долларов.
Принс
Принс. / Фото: www.thr.com
Американский певец и музыкант, виртуозно владевший гитарой, ушёл из жизни в 2016 году из-за случайной передозировки сильнейшего анальгетика. Но в течение трёх лет, прошедших с момента смерти исполнителя, его альбомы продолжают продаваться и только в 2018 году принесли его наследникам доход в 13 миллионов долларов.
Джон Леннон
Джон Леннон. / Фото: www.jaay.ru
Культовый исполнитель, трагически погибший в 1980 году, остаётся одним из самых популярных певцов, а его альбомы продаются миллионными тиражами. При этом прибыль от их реализации составляет 12-14 миллионов долларов за год.
Нипси Хассл
Нипси Хассл. / Фото: www.nashbryansk.ru
Американский рэпер, скончавшийся чуть более года назад, ещё пари жизни закрепил все авторские права на собственные произведения. Это говорит о том, что его наследники будут получать весьма приличный доход. В прошлом году он составил порядка 11 миллионов долларов.
XXXTentacion
XXXTentacion. / Фото: www.rollingstone.com
Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой, известный рэпер, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, при жизни смог стать миллиардером, чей доход составил 4 миллиарда долларов. Уже после его гибели в 2018 году продажи альбомов исполнителя возросли в 7 тысяч раз, а за год наследники XXXTentacion получили доход в 11 миллионов долларов.
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон. / Фото: www.yandex.net
Легендарная певица и при жизни была звездой высокооплачиваемой, но интерес к ней не угасает и после её безвременного ухода в 2012 году. Но композиции в её исполнении остаются популярными, а авторские права на них активно продаются и покупаются. В 2019 году это принесло кругленькую сумму в 9,5 миллионов долларов.
Мухаммед Али
Мухаммед Али. / Фото: www.twitter.com
Один из самых известных боксёров мира скончался в 2008 году от септического шока, причины которого так и не были установлены. Образ Мухаммеда Али продолжает использоваться до сих пор в рекламе Суперкубка, что и позволило наследникам боксёра получить доход в 8 миллионов долларов за один только год.
Бетти Пейдж
Бетти Пейдж. / Фото: www.bettiepage.com
Известная фотомодель, которую и сегодня называют иконой стиля Pin-up, скончалась 12 лет назад. Но под её именем и сегодня выпускают одежду, обувь, нижнее бельё, парики и DVD диски. Всё это приносит весьма неплохой доход, составляющий в год порядка 7 миллионов долларов.
