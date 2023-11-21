7 уже неактуальных советов для туристов, выслушав которые, нужно сделать всё наоборот

7 сомнительных советов для путешественников.

Путешествовать – всегда хорошая идея.

1. «Отели All Inclusive – лучший выбор для отпуска»

Если вы весь отпуск собираетесь есть и ничего не делать, то почему бы и нет?

2. «Не стоит рисковать и снимать жильё у местных»

На сайте Airbnb можно найти жильё под ключ в любой точке мира.

3. «Отправляться к главным достопримечательностям нужно с утра пораньше»

Хотите встретить меньше туристов? Отправляйтесь на осмотр достопримечательностей в полдень.

4. «Лучше избегать незнакомой уличной еды»

Но это же так вкусно!

5. «Всегда спрашивайте местных – они знают лучше»

Можно, конечно, попытаться…

6. «Деньги нужно носить в специальной «тайной» сумке или вообще прятать в нижнее бельё»

Туриста видно издалека. Мошенникам в том числе.

7. «В Duty Free всегда дешевле»

Нет, не дешевле.