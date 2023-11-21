7 уже неактуальных советов для туристов, выслушав которые, нужно сделать всё наоборот

7 сомнительных советов для путешественников.
Дети с нетерпением ждут каникул и подарков на день рождения. Но эти эмоции скромно меркнут по сравнению с мечтами взрослых о долгожданном отпуске. Кажется, для них отдых начинается уже на этапе планирования. И редкая подготовка к путешествию обходится без чтения советов и путеводителей. Что ж, доверяй, но перепроверяй: вот эти «незыблемые» правила туриста уже давно неактуальны. И следуя им, вы только зря потратите время и средства.
Путешествовать – всегда хорошая идея.
Подготовка к путешествию порой бывает даже приятнее самой поездки. Секрет в том, чтобы реальность совпала с большими ожиданиями от вояжа. И дабы это произошло, постарайтесь избегать самых популярных туристических советов. Какими бы незыблемыми они не казались.
1. «Отели All Inclusive – лучший выбор для отпуска»
Если вы весь отпуск собираетесь есть и ничего не делать, то почему бы и нет?
Заблуждение, максимально популярное среди отдыхающих из стран бывшего соцлагеря. Конечно, всё в этом мире относительно и найдёт своего любителя. Если вам хочется весь отпуск пролежать у бассейна, предвкушая следующий приём пищи, и не беспокоиться ни о чём – «всё включено» может стать раем на земле. Но стоит помнить об одной особенности: обычно отельные комплексы располагаются вдалеке от города. Так что выбраться подышать экзотическим воздухом и отведать местного колорита может оказаться весьма затруднительным. Не исключено, что придётся оплачивать недешёвый трансфер от отеля снова и снова. А это – уже солидная статья расходов.
2. «Не стоит рисковать и снимать жильё у местных»
На сайте Airbnb можно найти жильё под ключ в любой точке мира.
Кто во времена бурной молодости не снимал домик или комнату у хозяйки где-нибудь в Крыму? Это до сих пор кажется вполне нормальным явлением, а вот съём жилья на пару дней заграницей – нет. А зря. Конечно, выискивать «риелторов» с табличками на оживленном вокзале Пхукета не стоит. А вот такой популярный интернет-сервис как Airbnb наверняка сэкономит вам солидную сумму денег. С его помощью можно найти жильё «под ключ» в любой точке земного шара. И зачастую целая уютная квартира обойдётся куда дешевле самого скромного номера в гостинице. А гарантом безопасности станут подробные фотографии, отзывы других путешественников и надёжная система электронной оплаты – без «налички» и прочих подводных камней.
3. «Отправляться к главным достопримечательностям нужно с утра пораньше»
Хотите встретить меньше туристов? Отправляйтесь на осмотр достопримечательностей в полдень.
Как гласит народная мудрость, кто раньше встаёт, тому потом весь день спать хочется. Да, у раннего подъёма масса преимуществ. Вот только возможность увидеть достопримечательности в тишине и спокойствии к ним, увы, не относится. В туристический сезон Эйфелева башня или Колизей будут переполнены такими же «хитрыми» туристами уже в 7 утра, а очередь в Лувр иссякает только под самое его закрытие. И с этим нужно просто смириться. Ну или прийти ровно в середине дня: полуденный зной обычно разгоняет самых нестойких путешественников по уютным кафешкам и другим местам с кондиционером.
4. «Лучше избегать незнакомой уличной еды»
Но это же так вкусно!
Напрасно. Street Food – одна из приятнейших (и вкусных) особенностей местного колорита. А ещё неплохой способ поближе познать чужую культуру, ну и сэкономить солидную сумму. Всё же, ужин «на ходу» обойдётся явно дешевле, чем в ресторане. Правила выбора уличной еды заграницей такие же, как и дома: искать места, где толпится побольше местных, а «повар» выглядит опрятно. Вот только активированный уголь и пачку салфеток лучше всегда носить с собой. Так, на всякий случай.
5. «Всегда спрашивайте местных – они знают лучше»
Можно, конечно, попытаться…
Вот вы можете объяснить незнакомцу, как добраться из центра родного города до гостиницы с незнакомым названием? Или, к примеру, идеально разбираетесь во всех маршрутах городского транспорта? Вот и от местных не стоит ждать чудес. В любой непонятной ситуации лучше спросите Google. Так надёжнее.
6. «Деньги нужно носить в специальной «тайной» сумке или вообще прятать в нижнее бельё»
Туриста видно издалека. Мошенникам в том числе.
Давайте начистоту: вряд ли вы встретите француза с барсеткой или немца с «секретным» чехольчиком на шее. Во всяком случае, в естественной среде обитания. Ибо всё вышеперечисленное прямо кричит слово «ТУРИСТ» в лицо каждому прохожему. Так что такие товарищи имеют куда больше шансов привлечь внимание мошенников. Денежный вопрос в поездке лучше решить максимально просто – банковской картой с низкой комиссией. Ведь в мире всё меньше мест, где принимают только наличные, и всё больше банкоматов. И даже в ресторанчиках можно оставить на чай официантам, списав небольшую сумму с карты. А если без кошелька и купюр никуда, то носите их в нагрудном кармане. И никогда – в кармане брюк.
7. «В Duty Free всегда дешевле»
Нет, не дешевле.
Заблуждение, в которое свято верят сотни тысяч туристов, с трудом подкатывая к кассе тележки со спиртным, духами и элитной косметикой. Да, в бутиках при аэропорте бывают хорошие акции и порой попадаются редкие экземпляры. Но в целом цены здесь процентов на 20 выше, чем в обычных магазинах. Так что, если хотите привезти абсент из Чехии или новый аромат от Dior из Парижа, то лучше прикупить их в самом городе. Дешевле выйдет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии