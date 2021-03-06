Как устроен поршневой двигатель высотой с четырехэтажный дом

Мало кто знает об этом монстре высотой с четырехэтажное здание. Wärtsilä 300 RT-flex96C – двухтактный низкоскоростной дизельный двигатель с турбонаддувом, который был разработан финским производителем Wärtsilä.







Подобная «крошка» предназначена для больших контейнеровозов, работающих на мазуте. Высота крупнейшей версии этого 14-цилиндрового движка составляет 13,5 метров, длина – 26,59 метра, а весит он более 2300 тонн. Крупнейший поршневой двигатель в мире вырабатывает ни много, ни мало – целых 80 080 кВт (107 390 л.с.). Эта 14-цилиндровая версия двигателя была введена в эксплуатацию в сентябре 2006 года на борту Emma Maersk — самого большого судна-контейнеровоза в мире.







Дизайн двигателя 300 RT-flex96C на самом деле имеет больше общего с железнодорожной техникой, поскольку в нем не используются распределительный вал, цепные распределительные механизмы, топливные насосы и гидравлический привод. Все это обеспечивает максимальную производительность при низких оборотах в минуту, тем самым сокращая расход топлива и уменьшая выбросы вредных веществ. Cмазка двигателя разделена: в цилиндрах и картере используются различные смазочные материалы.







При этом цилиндры смазываются постоянно, путем впрыска небольшого количества расходуемого смазочного материала.

Сделано это было для защиты от износа цилиндров и для нейтрализации кислот, образующихся при сжигании высокосернистого топлива, которое обычно используется в морских движках. Также в RTA96С используется единая топливная магистраль, работающая под высоким давлением, причем подача топлива в цилиндры происходит с помощью электромагнитных клапанов. В 2006 году в эксплуатации уже находилось более 300 двигателей 300 RT-flex96C и более старых RTA96C.Конфигурация: двухтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, от 6 до 14 цилиндров.Объем цилиндра:_____________________1 820 л на цилиндр.Скорость оборотов двигателя:__________22-102 оборотов в минуту.Среднее эффективное давление:________1,96 МПа при полной нагрузке.Максимальная эффективность:__________85% нагрузки (1,37 МПа).Средняя скорость поршня:_____________8,5 метра в секунду.Удельный расход топлива:_____________171 гр/кВт-ч.Мощность (кВт на цилиндр):___________до 5720 (кВт/ц).Мощность общая:____________________80 080 кВт (108 920 л.с.).Крутящий момент:___________________7 603 850 Нм при 102 оборотах в минуту.Удельная мощность:__________________29,6 до 34,8 кВт на тонну.Вес коленвала:______________________300 тонн.Вес поршня:________________________5,5 тонн.Высота поршня:_____________________6 метров.Масса топлива за цикл (цилиндр):______160 г/ц при полной нагрузке.«весь двигатель использует до 250 тонн топлива в день.Здесь стоит вспомнить небезызвестный « Титаник », на котором были показаны последние на ту пору достижения в области морских технологий. «Титаник» был оснащен двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами тройного расширения и паровой турбиной низкого давления низкого давления. Его поршневые движки работали на 75 оборотах в минуту и генерировали суммарно всего 55 000 лошадиных сил.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)