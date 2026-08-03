«Пустые» глаза, огромный рот и жуткое пение – почему козодой не такой страшный, как кажется



Не так страшен козодой, как его малюют. /Фото: travelask.ru. Не так страшен козодой, как его малюют. /Фото: travelask.ru.

Когда впервые видишь эту птицу на фотоснимке, то в пору заподозрить, что на картине запечатлён какой-то персонаж из японских фильмов ужасов. Однако, это не так. Конкретно эта птица «чудовищного» вида обитает всего в нескольких местах на планете и интересна отнюдь не только одни лишь своим внешним видом. Когда впервые видишь эту птицу на фотоснимке, то в пору заподозрить, что на картине запечатлён какой-то персонаж из японских фильмов ужасов. Однако, это не так. Конкретно эта птица «чудовищного» вида обитает всего в нескольких местах на планете и интересна отнюдь не только одни лишь своим внешним видом.Хотя у многих при первом знакомстве с этим лесным обитателем неизбежно возникает вопрос: насколько она опасна для человека?



Выглядит откровенно жутковато. /Фото: multiurok.ru. Выглядит откровенно жутковато. /Фото: multiurok.ru.

В дикой природе есть много живых существ, что несмотря на свои относительно небольшие габариты, представляют для человека смертельную опасность: скорпионы, змеи, медузы, некоторые виды рыбы. Чего уж там, даже волк или собака представляют известную опасность, в том числе для крепкого взрослого мужчины. В общем, как говорится, размер - не главное. Однако, это не случай нашего сегодняшнего героя. При всей своей внешней «ужасности» эта птица представляет опасность разве что для насекомых, на которых активно охотится в ночное время. И делает это она не от хорошей жизни, ибо и сама вынуждена постоянно скрываться от пернатых хищников крупнее и прожорливее.



Звуки издаёт ещё более странные. /Фото: pikabu.ru. Звуки издаёт ещё более странные. /Фото: pikabu.ru.

Но с экзотичностью внешнего вида этого существа (к которому мы ещё вернёмся) может поспорить только его название. Зовут нашего героя серый лесной козодой из семейства исполинских козодоев. Вообще, это русское название… Например, в английском их принято называть просто «Nyctibius» (Никтибус) вслед за латинским «Nyctibius griseus».

дрімлюга. Эти названия пернатые получили благодаря своему специфическому пению.



Отечественный козодой обыкновенный – родственник американского. /Фото: 35photo.ru. Отечественный козодой обыкновенный – родственник американского. /Фото: 35photo.ru.

Так выходит, что сие черноглазое «чудовище» можно встретить и на родных просторах? И да, и нет. Дело в том, что козодои – это большое семейство пернатых, обитающих в том числе в Евразии и Африке. Однако, конкретно «исполинский козодой» живёт исключительно в Южной Америке и Мексике. Заморские и нашинские козодои – родственники, но всё-таки имеют ряд отличий. Впрочем, есть и кое-что общее: непропорционально большие глаза и пасть так или иначе присутствуют у всех подвидов. Нужны они такие исключительно для охоты на насекомых. При этом у южноамериканского «гиганта» они особенно большие. И да, как уже можно было догадаться по приведённым названиям, козодои действительно издают не столько пугающие, сколько достаточно странные, глубокие ясные звуки, когда поют. Южноамериканские родственники и на этой ниве не только не отстают, но и дадут форы любом евроазиатскому коллеге.



Ты в понедельник для окружающих выглядишь так же. /Фото: travelask.ru. Ты в понедельник для окружающих выглядишь так же. /Фото: travelask.ru.

Притом, что американская птичка крупнее, средняя длина исполинского козодоя составляет 38 см, а масса – 230 грамм. Европейский родственник заметно скромнее – около 15-20 см и 100-150 грамм. Впрочем, при учёте длины хвостового оперения отдельные особи и подвиды козодоев вырастают просто до исполинских размеров в 80 см. И в этом случае длина тела редко превышает 40-45 см. Как видим, козодой легко помещается в руке, правда, взять эту птичку получится едва ли, так как она исключительно пуглива. По этой причине козодои в ходе эволюции стали не только ночными охотниками, но и мастерами маскировки. Мимикрируют главным образом под кору деревьев. Особенно это касается американских птиц, которые могут часами неподвижно сидеть на ветке, втянув голову вверх. И надо признать, благодаря естественному камуфляжу птица почти идеально сливается с окружением. Убедиться в этом несложно, достаточно посмотреть на фотоснимки этого обитателя лесов. Принять козодоя за продолжение ветки – обычная история.



На фото 2 козодоя, если что. /Фото: tech.onliner.by. На фото 2 козодоя, если что. /Фото: tech.onliner.by.

Конкретно южноамериканские птицы предпочитают селиться главным образом в лесах. Иногда они также встречаются в местных саванах. Исполинский козодой - птица парная. На время брачного периода они образуют семью. Гнезда как такового не делают – слишком опасно. Вместо этого самка откладывает единственное яйцо где-нибудь в ветвях, после чего пара высиживает его круглые сутки посменно. Днём – самец. Ночью – самка. В ночное время папаша отправляется на охоту. Днем же, ему приходится имитировать сон, изрядно прищуривая свои чёрные глаза с оранжевым ободом (отличительная особенность мальчиков) ради маскировки. Однако, увидев «дремлющего» козодоя на ветке, обманываться не стоит – птица бдит.



Срочные новости, в Бразилии козодой стал жертвой полицейского произвола! (шутка). /Фото: cont.ws. Срочные новости, в Бразилии козодой стал жертвой полицейского произвола! (шутка). /Фото: cont.ws.

Трогать руками козодоя в таком состоянии не стоит, дабы не погубить единственное яйцо, лежащее под ним. Во всяком случае, не стоит их «лапать» в период с декабря по март, когда у козодоев начинаются семейные отношения. Во всё остальное время поймать лесного обитателя несложно. Едва ли стоит птицу безжалостно хватать руками – всё-таки это доставит ей немало стресса, но аккуратно погладить можно. Козодой в среднем настолько доверяет своей маскировке, что не бросается в бегство даже тогда, когда непонятное и потенциальное опасное совсем рядом. Лишь в самом крайнем случае американский козодой пытается напугать обидчика, выпучивая огромные глаза и широко раскрывая клюв-мухоловку.