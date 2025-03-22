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Не только спиртное: какие еще продукты могут показать промилле при проверке на алкоголь



Каждый автомобилист знает о том, что садиться за руль пьяным категорически запрещено. Во-первых, таким недобросовестным поведением автомобилист подставляет под удар как многочисленных коллег по автомобильному движению, так и пешеходов. Более того, «водитель под мухой» ставит под угрозу себя и своих близких, находящихся в салоне. Нарвавшись в таком виде на проверку, водитель гарантированно лишиться прав на управление ТС. Вот только есть одна проблема при замере драгером. Промилле в крови могут показать не только спиртные напитки.

Может быть даже в ромовой бабе. |Фото: ok.ru.

Может быть даже в ромовой бабе. |Фото: ok.ru.

 

Далеко не только спиртосодержащие напитки при проверке на алкотестере покажут положительный результат в виде промилле. Более того, этанол в крови в некоторых случаях может появиться даже натощак. Дело в том, что у некоторых людей в стрессовых ситуациях организм вырабатывает повышенное количество этого вещества, в результате чего может случиться интоксикация крови, как после употребления алкогольного напитка. Но самое главное, что промилле уверенно показывают некоторые продукты питания, абсолютно безобидные на первый взгляд.
Может быть в лекарствах. |Фото: otgipertonii.ru.

Может быть в лекарствах. |Фото: otgipertonii.ru.

 

Важно запомнить общее правило: промилле на алкотестере стабильно показывают любые продукты питания, при производстве которых используются процессы брожения, а также продукты, которые пропитываются алкоголем при приготовлении. Итак…




Во-первых: безалкогольное пиво. Данный напиток отнюдь не является «спасением» для любителей опрокинуть. На алкотесте такой напиток может показать от 0,1 до 0,4 промилле.

Во-вторых: шоколадные конфеты, ромовая баба, некоторая другая выпечка. Сегодня много выпечки для мягкости обрабатывают спиртосодержащими жидкостями. В итоге, все перечисленное может показать от 0,1 до 0,3 промилле.
В-третьих: кефир, йогурт, кумыс. Данные продукты легко показывают до 0,6 промилле в крови.

В-четвертых: некоторые фрукты и соки. Например, апельсин может показать до 0,2 промилле. Банан - до 0,22 промилле. Апельсиновый сок - до 0,3 промилле.
Даже в копченой колбасе. |Фото: mykaleidoscope.ru.

Даже в копченой колбасе. |Фото: mykaleidoscope.ru.

 

В-пятых: черный хлеб с маслом и сырокопченой колбасой – до 0,2 промилле.

В-шестых: любые спиртосодержащие медицинские препараты. Здесь у нас многочисленные спреи для горла, пустырник, корвалол, валокордин, календула, валерьянка, боярышник и многие другие настойки. Перечень приведенных лекарств не полный. Лекарства показывают от 0,1 до 0,5 промилле.

Наконец, стоит упомянуть о том, что повышенное выделение этанола в организме могут провоцировать даже навязчивые (или не очень) мысли про спиртное. Научно доказано, что подобные фантазии могут повысить содержание спирта в крови до 0,12 промилле.
В безалкогольном пиве. |Фото: livejournal.com.

В безалкогольном пиве. |Фото: livejournal.com.

 

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