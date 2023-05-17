Зачем польские гусары носили на спине крылья

Современная реконструкция. |Фото: Pinterest.

Красивее кавалерии нет. |Фото: ridus.ru.

Слева - венгерский гусар, справа - турецкий дели. |Фото: ya.ru.

Постепенно поляки отказываются от щитов. |Фото: ya.ru.

Король Польши Стефан Баторий. |Фото: history.nn.by.

Крылья стали визитной карточкой. |Фото: francis-maks.livejournal.com.

Польская аристократия считала себя потомками древних сарматов, правда понятия не имела о том, как они выглядели. |Фото: livejournal.com.