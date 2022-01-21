Пять шагов, которые помогут выбрать мультитул безошибочно

Учимся выбирать инструмент правильно.
Инструмент – это вещь, к которой существуют особые требования со стороны потенциального пользователя. Именно по этой причине очень важно сделать выбор правильно, ведь хороший инструмент всегда найти не просто, да и выложить за него придется не мало. Так как же не попасть впросак? Помогут вот эти пять советов.
1. Знакомимся с мультитуламим
Сначала надо все обдумать.
Прежде всего стоит подумать над тем, действительно ли вам нужен универсальный инструмент? Несмотря на свой небольшой размер, он все еще нуждается в кармане или в специальном чехле, футляре, который можно будет повесить на ремень. Если готовы постоянно брать его с собой или хотя бы держать в бардачке автомобиля, то для вас это вещь определенно нужная. Не надо лишний раз говорить, что 27 инструментов в кармане – чрезвычайно полезно, в самых неожиданных жизненных ситуациях.
Все мультитулы условно можно разделить на три большие категории: брелоки, карманные инструменты и инструменты на шнурке. Все они отличаются ассортиментом инструментов, размером и весом, а также трудностью транспортировки на себе любимом. Ярчайшим примером брелока будет инструмент Leatherman Squirt PS4, прекрасный карманный вариант - Leatherman Juice, а вот инструмент на шнурке – это, скорее, SOG B61 PowerLock.
2. Думаем, для чего нужен мультитул
Выбор не будет простым.
Теперь стоит задуматься, для чего будет использоваться инструмент. Починка всякой всячины? Велосипеда? Машины? Пульта от телевизора? Составьте для себя список потенциальных поломок, которые должно будет исправить это устройство. Помним о том, что брать нужно именно то, что может пригодиться. Не стоит тратиться на вещи заведомо бесполезные.
3. Сравниваем мультитул и традиционные инструменты
Выбор должен быть обоснованным.
Теперь следует определиться, в качестве чего будет использоваться мультитул. Будет ли это просто модный и красивый атрибут на «всякий пожарный» или рабочий инструмент. В первую очередь такой инструмент будет незаменим для всех кто пользуется велосипедом, автомобилем, мотоциклом, а также любит работать на даче и ездить на рыбалку.
Однако, мультитул едва ли поможет человеку, который занимается масштабными техническими работами. В этом случае он полностью проигрывает старому-доброму ящику инструментов. Для каждодневной трудоемкой работы в мастерской, такое чудо точно не подходящий выбор.
4. Избегаем некачественных инструментов
Мультитул должен подходить.
Так уж повелось, что далеко не каждый производитель ответственно относится к тому, что он сам же и производит. Иногда инструменты попадаются настолько низкого качества, что ломаются по истечению короткого промежутка времени или становятся откровенно бесполезным с самого начала использования набора. Единственно, что здесь можно сделать – покупать инструменты у знаменитых, проверенных компаний. Такие всегда дорожат своей репутацией и нередко дают гарантию на свой товар. Для этого придется на время отложить «ложную» экономию и потратиться… Если на такой шаг решиться сложно, спросите себя: «Достаточно ли я богат, чтобы покупать дешевые вещи?».
5. Изучаем рынок
Последний шаг.
После всех проделанных шагов остается только изучить рынок и сделать выбор на основании всего того, что было решено. Не спешите, сравните похожие инструменты от нескольких производителей. Благо их достаточно.
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