Магия японского меча и секреты его создания

Японские мечи всегда оставались загадкой для европейцев. Японский меч обожествлялся и хранился поколениями семьи как высшее сокровище, несущее в себе силу и мудрость предков.







Японцы всегда с особой щепетильностью подходили к изготовлению меча. Вероятно, именно поэтому он не имеет себе равных как по качеству стали, так и по утончённости и изяществу исполнения.



Именно об искусстве изготовления японского клинка и его уникальных особенностях далее пойдёт речь в этой статье:





Японская татара в действии

Поперечный срез тамахаганэ

Поперечный срез меча

Техника «хада»

Мокумэ/итамэ-хада

Хамон – линия закалки меча

Хамон Чоджи

Нагината (глефа или алебарда) с хамоном сугуха (прямой хамон)

Гофукуго Эттю Норисигэ

Мацукава-хада при увеличении

Катана Этидзэн Каненори

Как менялась форма мечей на протяжении веков

Терминология меча