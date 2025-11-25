7 крутых блюд для будничного ужина

Если времени готовить после тяжелого трудового дня нет, а макароны и пельмени уже надоели, то вот 7 блюд, которые готовятся легко и быстро. А еще они безумно вкусные.
Фасоль с беконом в томатном соусе
Вам понадобятся:
200 г консервированной фасоли
100 г бекона
250 г томатного соуса (или 100 г томатной пасты)
оливковое масло по вкусу
Приготовление:
Обжарить фасоль и бекон на оливковом масле, затем добавить томатный соус, черный перец и соль (также можно добавить паприку и базилик).
Паста с тунцом и шпинатом
Вам понадобятся:
250 г пасты
100 г консервированного тунца
250 г замороженного шпината
150 мл 10%-ных сливок
Приготовление:
Сварить пасту. На сковородке разморозить шпинат, добавить к нему тунец, затем сливки. Потушить все вместе несколько минут, добавить перец, соль, затем смешать с пастой.
Ленивая запеканка
Вам понадобятся:
100 г брокколи
100 г цветной капусты
150 г шампиньонов
1 стакан стручковой фасоли
100 г твердого сыра
150 мл молока
6 яиц
подсолнечное масло
соль, перец
Приготовление:
Разбираем на соцветия брокколи и цветную капусту, нарезаем шампиньоны пластинами, добавляем зеленую фасоль. Смазываем жаропрочную форму маслом и пересыпаем в нее овощи с грибами. Заливаем их смесью из яиц, молока, щепотки соли и перца. Сверху выкладываем тертый сыр и отправляем форму в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Даем запеканке остыть и разрезаем на порции.
Бефстроганов из фарша с шампиньонами
Вам понадобятся:
150 г шампиньонов
1 луковица
50 г сливочного масла
1 кг нежирного говяжьего фарша
4 ст. л. муки
2 стакана говяжьего бульона
1 стакан сметаны
соль, перец по вкусу
400 г яичной лапши
Приготовление:
Лапшу отварить в кипящей воде, откинуть.
Пока варится лапша, разогреть большую сковородку, обжарить нарезанные ломтиками грибы и лук в 2 ст.
В той же сковороде растопить оставшееся сливочное масло. Обжарить фарш, пока не подрумянится. Добавить муку, перемешать. Добавить говяжий бульон и варить, пока все немного не загустеет. Добавить грибы с луком, затем, помешивая, сметану. Приправить по вкусу солью и перцем. Продолжать готовить, пока все не прогреется, но не доводить до кипения. На тарелку выложить лапшу, сверху мясной соус с грибами.
Капрезе с курицей и авокадо
Вам понадобятся:
1 куриная грудка
1 упаковка моцареллы
1 авокадо
соль, перец по вкусу
200 г листьев салата
7-8 помидоров черри
1/4 чашки базилика
Для заправки:
1 зубчик чеснока
1 ч. л. сухого базилика
1 ст. л. дижонской горчицы
1 ст. л. лимонного сока
1/4 чашки бальзамического уксуса
1/3 чашки оливкового масла
соль, перец по вкусу
Приготовление:
В маленькой миске смешать чеснок, сухой базилик, дижонскую горчицу, лимонный сок, бальзамический уксус, соль и перец. Медленно добавить оливковое масло, взбивая все время. Отложить в сторону.
Куриную грудку нарезать на кусочки, обжарить в течение 5-6 минут.
Затем нарезать пополам помидоры черри, моцареллу, авокадо.
На дно миски выложить листья салата, сверху добавить все нарезанные ингредиенты и полить бальзамическим уксусом.
Рис со стручковой фасолью, курицей и грибами
Вам понадобятся:
500 г филе курицы c кожей
250 г стручковой фасоли, крупно нарезать
200 г грибов (шампиньонов)
1 ст. л. оливкового масла
2 зубчика чеснока
соль, молотый перец
Приготовление:
1/2 стакана риса залить 1 стаканом воды, довести до кипения, убавить огонь и варить под крышкой 10-15 минут, до готовности и полного впитывания воды. Нарезать филе курицы с кожей небольшими кусочками. Обжарить курицу несколько минут на уверенном огне около 5 минут, до румяной корочки. В коже уже содержится жир, поэтому жарить можно без масла, если положить кусочки кожей вниз.
Добавить на сковороду стручковую фасоль и тонко нарезанные грибы. Влить ложку масла. Обжарить 5 минут, добавить мелко рубленный чеснок. Смешать с готовым рисом. Посолить, поперчить и обжаривать еще несколько минут, пока рис не прогреется как следует.
Лосось, запеченный в духовке
Вам понадобятся:
1 кг филе лосося (семги)
соль, перец
2 луковицы
2 ст. л. оливкового масла
петрушка
сок 1 лимона
Приготовление:
Рыбное филе промыть, натереть солью, перцем, смазать оливковым маслом. Нарезать мелко петрушку, лук — полукольцами. Добавить к луку немного оливкового масла, посолить и приправить перцем. Выложить рыбу на противень, посыпать петрушкой, сбрызнуть лимонным соком, выложить вокруг лук. Запекать при 200 градусах около 20 минут.
